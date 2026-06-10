Rezumatul dimineții (10.06.2026)

Statele Unite și Iranul au lansat atacuri militare directe în cursul nopții, marcând cea mai gravă escaladare de la începutul conflictului. Iranul a doborât un elicopter american de tip Apache deasupra Strâmtorii Hormuz, determinând Statele Unite să lanseze atacuri împotriva sistemelor iraniene de apărare aeriană, a instalațiilor radar și a centrelor de comandă.

Teheranul a lansat apoi atacuri de represalii împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. Conflictul s-a extins în mod evident dincolo de zona Hormuz, evoluând într-o confruntare regională mai amplă.

Iranul susține că a vizat un total de 21 de obiective asociate cu bazele aeriene și navale americane din Orientul Mijlociu. Cea mai importantă țintă ar fi fost, potrivit rapoartelor, baza aeriană Al-Azraq din Iordania, inclusiv hangarele pentru avioanele de vânătoare F-35 și infrastructura de comandă. Rapoartele indică, de asemenea, atacuri cu drone asupra bazei aeriene Ali Al Salem din Kuweit și asupra cartierului general al Flotei a V-a a SUA din Bahrain. Acest lucru demonstrează disponibilitatea Teheranului de a lovi obiective militare strategice ale SUA dislocate în mai multe țări din regiune.

Forțele americane au efectuat trei valuri de lovituri de precizie împotriva instalațiilor militare iraniene din apropierea Strâmtorii Hormuz. Țintele au inclus instalații de pe Insula Qeshm, precum și obiective din Sirik, Jask și Bandar Abbas — principalul centru de comandă naval al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), responsabilă de operațiunile din Hormuz.

În ciuda escaladării militare semnificative, prețurile petrolului în Asia au crescut cu doar aproximativ 1% și sunt în prezent în scădere cu aproximativ 0,60–0,70%, WTI și Brent tranzacționându-se la aproape 88 USD și, respectiv, 91 USD pe baril. O astfel de reacție moderată sugerează că investitorii așteaptă confirmarea rapoartelor, o evaluare a amplorii pagubelor sau semnale că canalele diplomatice rămân deschise.

Stocurile de țiței din SUA au scăzut pentru a opta săptămână consecutivă. Datele API de ieri au arătat o scădere de 9,12 milioane de barili, în timp ce stocurile de benzină au scăzut, de asemenea. Acest lucru indică faptul că piața combustibililor din SUA devine din ce în ce mai restrânsă chiar înainte de ultima escaladare a conflictului.

Inflația en gros din Japonia a atins în luna mai cel mai înalt nivel din martie 2023. Prețurile de import măsurate în yeni au crescut cu 25,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând cel mai rapid ritm de creștere din noiembrie 2022. Acest lucru reprezintă o provocare deosebită pentru o economie puternic dependentă de materiile prime energetice importate.

Indicele prețurilor de producție (PPI) din China a crescut cu 3,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani și depășind așteptările pieței.

În același timp, inflația la nivelul consumatorilor (CPI) s-a menținut la 1,2% și a fost sub previziuni, în timp ce inflația de bază a încetinit și mai mult. Acest lucru indică presiuni puternice asupra costurilor în etapele inițiale ale producției, alături de o capacitate limitată de a transfera aceste costuri către consumatori. Creșterea prețurilor de producție din China s-ar putea reflecta treptat în lanțurile de aprovizionare globale.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."