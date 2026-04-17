Comentariu despre piața valutară – Piața așteaptă pacea

Donald Trump a anunțat că Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu de 10 zile. Deși pare fragil în acest moment, acesta oferă o bază solidă pentru următoarea rundă de negocieri cruciale de pace dintre Statele Unite și Iran. În ciuda lipsei unei date concrete pentru întâlnirea echipelor de negociatori, piețele financiare au manifestat în mod clar speranța că pacea se va instaura în curând. Cu toate acestea, ultima sesiune a săptămânii a adus unele îndoieli: dolarul pierde teren, în timp ce petrolul pierde teren iar piețele bursiere revin la creștere după o corecție inițială de la maxime istorice. Un aspect cheie al situației actuale este prelungirea armistițiului dintre SUA și Iran, care are scopul de a permite un proces de negociere mai îndelungat. Potrivit țărilor europene și din Golf, acest proces ar putea dura până la șase luni. Ambele părți impun condiții dure, ceea ce face ca ajungerea la un consens să fie extrem de dificilă. SUA, Israelul și statele arabe se străduiesc să obțină securitate completă și eliminarea amenințării nucleare din partea Teheranului. La rândul său, Iranul se așteaptă la liber schimb, un control mai mare în Strâmtoarea Ormuz și, cel puțin teoretic, păstrarea capacității de a îmbogăți uraniu în scopuri civile. Cu toate acestea, au apărut primele semne ale unei disponibilități de a face concesii: se pare că Iranul a oferit să suspende îmbogățirea uraniului pentru cinci ani, în timp ce SUA solicită un moratoriu de 20 de ani. Cu toate acestea, se pare că cel mai mare risc de escaladare a trecut. Piața mondială a petrolului rămâne extrem de tensionată; din punct de vedere istoric, nu ne-am confruntat niciodată cu o criză de această amploare. Din fericire, lumea se bazează în prezent pe rezerve semnificative, ceea ce atenuează în mare măsură impactul situației asupra prețurilor. Pe de altă parte, aceste rezerve se diminuează în mod evident, ceea ce necesită deschiderea Strâmtorii Ormuz aproape imediat. Cu toate acestea, piața pare să ignore faptul că simpla deblocare a strâmtorii nu va restabili imediat exporturile la capacitate maximă. Cele mai recente date ale OPEC au arătat o scădere a producției în cadrul cartelului cu o medie de 7,5 milioane de barili pe zi, deși întreruperile efective ale producției au atins deja 13 milioane de barili pe zi. Procesul de reluare a producției și a logisticii va fi lent. Acest lucru ar putea însemna că, după euforia inițială și scăderea prețurilor declanșate de deschiderea rutei, lunile următoare vor aduce dezamăgire și o revenire la prețuri mai ridicate. Este posibil ca intervalul actual de 90–100 de dolari să rămână nivelul țintă pentru multe luni. Joi, în ciuda speranțelor pentru o pace rapidă, dolarul american s-a apreciat. Volatilitatea de astăzi este minimă, reflectând incertitudinea dinaintea weekendului care urmează și reticența de a lua noi poziții. Imprevizibilitatea lui Donald Trump ar putea, desigur, să perturbe această relativă liniște. Deși președintele își manifestă dorința de a pune capăt războiului rapid, nu se poate exclude posibilitatea ca acesta să revină la cereri imposibile, ceea ce ar readuce procesul la punctul de plecare. Deschiderea Strâmtorii Ormuz este crucială nu numai pentru economia globală și consumatorii americani (prin prețuri mai mici la combustibil), ci și pentru regimul iranian însuși, care rămâne fără fonduri pentru a-și finanța efortul de război.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."