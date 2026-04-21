Comentariu despre piața valutară: Piața muncii din Marea Britanie își pierde avântul; Banca Angliei nu are motive să majoreze ratele dobânzilor

Datele privind piața muncii din Marea Britanie, publicate marți, au adus rezultate surprinzătoare pentru ambele tabere. Rata șomajului calculată conform OIM pentru perioada de trei luni încheiată în februarie a scăzut la 4,9%, semnificativ sub așteptările pieței de 5,2%, sugerând la prima vedere că piața muncii este rezistentă. Cu toate acestea, sub această valoare aparent solidă se ascund semne clare de slăbire: numărul de lucrători înregistrați în sistemul de salarizare a scăzut cu 11.000 în martie, comparativ cu evoluțiile stabile așteptate, iar ritmul de creare de noi locuri de muncă a încetinit la doar 24.000, față de prognoza de 35.000. În același timp, numărul persoanelor care solicită indemnizații de șomaj a crescut cu 26.800, depășind valoarea anterioară. Cel mai important semnal din datele publicate astăzi este însă creșterea salariilor din sectorul privat, care a încetinit la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acesta este cel mai scăzut nivel de dinaintea pandemiei și o dovadă clară că presiunile salariale din economia reală se atenuează. Indicele general al câștigurilor săptămânale medii, de 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, a fost ușor peste previziuni, dar, după luarea în calcul a inflației, salariile reale au rămas practic neschimbate. Divergența marcată între creșterea salariilor din sectorul public, de 5,2%, și cea din sectorul privat, de 3,2%, indică faptul că agregatul salarial este impulsionat de efecte punctuale din administrația publică și ar trebui să converge către cifrele mai mici din sectorul privat în timp. În contextul politicii monetare a Băncii Angliei, datele de astăzi nu oferă dovezi pentru o majorare a ratei dobânzii, care este în prezent inclusă în preț de piață cu o probabilitate de peste 57% pentru iulie și de peste 72% pentru septembrie. Cu rata de bază actuală de 3,75%, încetinirea creșterii salariilor din sectorul privat, o rată a inactivității în creștere de 21% și rate ale ocupării forței de muncă în scădere conturează o imagine a unei piețe a muncii care nu este supraîncălzită. Perechea GBPUSD rămâne stabilă în jurul valorii de 1,3500, iar piața se abține în prezent de la o evaluare definitivă a datelor, datorită sensibilității acestora la revizuiri. Dacă datele ulterioare confirmă o tendință dezinflaționistă a salariilor din sectorul privat, evaluarea unei majorări a ratei dobânzii de către BoE ar putea fi revizuită în jos, ceea ce ar crea o presiune descendentă asupra lirei sterline. Pe piața valutară, lira sterlină are o performanță relativ slabă, determinată de o revenire a dolarului american. În ansamblu, doar dolarul neozeelandez are o performanță bună față de moneda de rezervă mondială.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."