Comentariu despre piața valutară – Piața nu crede în haosul din Iran

Chiar înainte de weekend, vinerea trecută, s-a anunțat redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Informația a fost făcută publică de ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, iar câteva momente mai târziu, Donald Trump a declarat că este vorba de o victorie majoră și a sugerat că pacea este iminentă. Timpul necesar pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz a putut fi practic măsurat în ore deoarece forțele Gărzii Revoluționare Islamice au început rapid să tragă asupra navelor. Acest lucru a dus la anunțul că ruta maritimă era complet închisă atâta timp cât Statele Unite își mențineau blocada navală. Nici negocierile de pace din Iran nu au fost reluate. Se ridică întrebări cu privire la faptul dacă asistăm la o escaladare completă sau doar la o tactică brutală de negociere. Ne-am putea întreba, în acest moment, cine conduce cu adevărat în Iran și cum se distribuie informațiile. Ministrul de externe al Iranului a anunțat vineri deschiderea Strâmtorii Ormuz, în timp ce Garda Revoluționară a indicat ulterior că nu va accepta nicio concesie și că nu are intenția de a negocia cu Statele Unite. Vicepreședintele american J.D. Vance se deplasează la Islamabad, dar partea iraniană nu a confirmat încă dacă va trimite un reprezentant acolo. Într-adevăr, o altă graniță a fost mutată în acest conflict. În timpul deschiderii temporare a Strâmtorii Ormuz, forțele iraniene au deschis focul asupra unui vas de containere și a unui petrolier. Ca răspuns, Statele Unite au tras asupra unui vas de containere iranian care încerca să străpungă blocada navală și apoi au capturat nava. Iranul însuși a anunțat un răspuns la acest act. Pe de altă parte, politicieni de vârf precum prim-ministrul și președintele Iranului, nu sugerează o întrerupere a negocierilor de pace. Prim-ministrul a indicat chiar că negocierile de la Islamabad vor continua. Acest lucru demonstrează amploarea haosului informațional care predomină în prezent cu privire la situația din Orientul Mijlociu. De asemenea, trebuie subliniat faptul că vineri, cu cincisprezece minute înainte ca ministrul iranian să anunțe deschiderea căii navigabile, au fost luate poziții short în valoare de 760 de milioane de dolari pe piețele futures de petrol. Președintele parlamentului iranian a subliniat într-un mesaj pe platforma X că există speculații pe piața petrolului pe hârtie, dar, în cele din urmă, prețul mărfii fizice este cel care determină situația actuală. De asemenea, el a subliniat anterior că navele din Strâmtoarea Ormuz nu pot trece liber fără permisiunea explicită a Iranului. Prețurile petrolului au crescut inițial cu până la 7%, dar această mișcare a fost acum neutralizată în mare parte. Țițeiul Brent se tranzacționează în vecinătatea pragului de 90 de dolari pe baril. Dolarul s-a apreciat la deschiderea pieței, dar de atunci a cedat cea mai mare parte a câștigurilor, rata EURUSD revenind la aproximativ 1,1760. De asemenea, aurul pierde ușor teren. Piața nu crede în mod evident într-o escaladare inevitabilă și tratează aceste evoluții ca parte a strategiei sale de negociere. Pe de altă parte, situația de pe piața fizică este extrem de tensionată, iar diferența uriașă față de piața futures sugerează că investitorii financiari ar putea fi prea optimiști în privința viitorului.

