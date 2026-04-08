Comentariu despre piața valutară: Piețele sunt în euforie după acordul cu Iranul

Piața în ansamblu înregistrează o inversare bruscă a tendințelor din luna trecută, în urma anunțului privind o pauză de două săptămâni în acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului. Trump a acceptat să suspende atacurile pentru a oferi părților timp să negocieze pe baza planului în zece puncte al Teheranului, pe care Washingtonul l-a considerat implementat, deși necesită încă „ajustări". Contractele futures pentru principalii indici din SUA înregistrează astăzi creșteri cuprinse între 2,5 și 3,1% , reflectând o ușurare puternică după câteva săptămâni de presiune asupra valorilor, similară cu cea din timpul războiului. Între timp, țițeiul Brent și WTI pierd aproximativ 10,3% și, respectiv, 12,8%, iar prețurile lor au scăzut la aproximativ 94 și 95 de dolari pe baril, inversând o parte din creșterea anterioară legată de riscul unui blocaj în Strâmtoarea Ormuz. Interesant este faptul că petrolul înregistrează astăzi cea mai mare scădere de preț într-o singură zi din ultimii ani. Între timp, indicele dolarului USDIDX a scăzut cu aproximativ 0,9%, în timp ce aurul a crescut cu aproximativ 2,3%, iar argintul are o performanță și mai puternică, beneficiind atât de slăbirea dolarului american, cât și de îmbunătățirea sentimentului pe piața de acțiuni. Modelul de astăzi sugerează o rotație clasică de la pozițiile defensive în petrol și dolar către acțiuni, datorii de trezorerie și metale prețioase, aurul câștigând în principal datorită slăbirii dolarului american. Esența acordului este angajamentul Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, dar chiar și în condițiile unui armistițiu, capacitatea pe această rută ar putea rămâne limitată la zece-cincisprezece nave pe zi, menținând congestia și tensiunile din partea ofertei pe piața petrolului. Teheranul a sugerat posibilitatea introducerii de taxe și a unui control mai strict asupra tranzitului, subliniind că creșterea ofertei ar putea rămâne limitată din punct de vedere structural și că actuala scădere a prețurilor este mai degrabă o reacție sentimentală decât o schimbare durabilă a tendinței. În planul său în zece puncte, Iranul solicită ridicarea completă a sancțiunilor, menținerea influenței sale regionale existente și controlul efectiv asupra transportului maritim prin Ormuz, condiții considerate de Washington ca fiind absolut inacceptabile. Astfel de așteptări ample ale Iranului, combinate cu presiunea opiniei publice americane, înseamnă că perspectivele unui acord rapid și durabil rămân limitate, chiar dacă discuțiile actuale reduc riscul unei escaladări imediate. În paralel cu euforia pieței din regiune, atacurile cu rachete și drone ale Iranului asupra Israelului și statelor din Golf continuă, ridicând semne de întrebare cu privire la durabilitatea reală a încetării focului. Israelul a indicat deja că armistițiul nu se extinde la operațiunile sale din Liban, iar unele guverne regionale și-au recunoscut deschis neîncrederea față de intențiile Teheranului. Iranul a confirmat că negocierile cu SUA vor începe la Islamabad pe 10 aprilie, Pakistanul jucând rolul de intermediar cheie. Cu toate acestea, o fereastră de timp atât de îngustă pune la îndoială posibilitatea ajungerii la un acord cuprinzător. Din perspectiva investitorilor, acest lucru înseamnă că actuala revenire a acțiunilor și scăderea prețurilor petrolului pot fi doar o corecție bruscă după săptămâni de tensiune, nu începutul unei tendințe stabile. Relaxarea și raliul rezultat pe piața mai largă sunt, prin urmare, pe deplin de înțeles, dar atâta timp cât rachetele continuă să cadă asupra regiunii și elementele controversate ale planului în zece puncte rămân nerezolvate, riscul unei inversări bruște rămâne foarte ridicat.

