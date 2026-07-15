Comentariu despre piața valutară: Retorica mai puternică decât datele – cum controlează Warsh așteptările pieței

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Datele din iunie privind inflația CPI din SUA au electrizat piețele – prețurile au scăzut de la o lună la alta pentru prima dată de la pandemia din 2020, iar inflația de bază a surprins printr-o scădere la fel de mare ca cea a indicatorului principal. Cu toate acestea, înainte ca investitorii să poată vorbi despre „sfârșitul coșmarului inflaționist”, Kevin Warsh a intrat în scenă cu prima sa audiere în fața Congresului, reamintind tuturor că retorica poate fi un instrument la fel de puternic ca și ratele dobânzilor în sine.

Inflația scăzută nu este doar efectul prețului petrolului

O scădere a prețurilor la energie de aproape 10% față de luna mai ar putea sugera că întregul efect dezinflaționist se datorează unei relaxări temporare pe piața materiilor prime, dar datele arată ceva mult mai profund. Inflația de bază, care exclude componentele cele mai volatile din sectorul alimentar și al energiei, a încetinit la 2,6% anual, față de nivelurile mai ridicate așteptate, iar pe bază lunară a rămas neschimbată, ceea ce înseamnă o dispariție reală a presiunii asupra prețurilor în sectoarele serviciilor și locuințelor. Acesta este un semnal important, deoarece, dacă tensiunile actuale din Strâmtoarea Ormuz vor duce la o revenire a prețurilor la combustibili, stabilitatea inflației de bază va fi cea care va decide dacă Fed va trata un eventual șoc energetic ca pe unul temporar sau ca pe o amenințare reală la adresa țintei de 2%.

Warsh, reprezentant al curentului „hawk” – mizează mai mult pe așteptări decât pe fapte

În discursul său, Warsh a subliniat din nou „toleranța zero” față de creșterea inflației și a respins cadrul de politică monetară pentru 2020, dar nu a oferit nicio orientare concretă cu privire la următoarele decizii ale FOMC. Această structură a comunicatului – dură ca ton, dar lipsită de detalii concrete – nu pare întâmplătoare: noul șef al Fed înțelege perfect că doar retorica „șoimilor” poate tempera așteptările inflaționiste și menține profitabilitatea la un nivel mai ridicat, fără a fi nevoie să ia măsuri concrete. Piața evaluează deja acest lucru – probabilitatea unei majorări în septembrie a scăzut la aproximativ 66-68%, iar scenariul de bază s-a schimbat de la două majorări la una singură. În ciuda declarației privind „sfârșitul orientării prospective” și a trecerii la o politică bazată pe date, economia dificilă și boom-ul investițional generat de AI îi oferă lui Warsh confortul de a adopta un discurs „hawkish”, conștientizând totodată că următoarea mișcare reală a Fed – atunci când datele macroeconomice vor fi pe deplin dezvăluite – va fi o reducere, mai degrabă decât o majorare a ratelor dobânzilor.

Dolarul își recuperează pierderile, dar diferențialul de randament continuă să acționeze asupra euro

După reevaluarea de ieri cauzată de scăderea inflației, dolarul își recuperează acum o parte din terenul pierdut, fapt observabil în cotațiile EURUSD care oscilează în jurul nivelului de 1,1422. Este dificil de spus cu certitudine dacă acesta este efectul discursului agresiv al lui Warsh sau mai degrabă o regrupare tactică a capitalului, dar graficul zilnic al perechii EURUSD arată că aceasta se află încă într-un trend descendent pe termen lung, sub mediile cheie EMA100 și EMA200. Cu toate acestea, merită reținut faptul că diferența dintre randamentele obligațiunilor americane și germane pe 10 ani – randamentul Bund-ului fiind de 3,14%, comparativ cu 4,60% pentru titlurile de stat americane – favorizează în continuare, din punct de vedere structural, aprecierea euro față de dolar pe termen mediu. Atâta timp cât randamentele germane cresc mai rapid decât cele americane, presiunea de apreciere a perechii EURUSD ar putea rămâne actuală, chiar dacă reacția pe termen scurt a dolarului va mai dura câteva sesiuni. Întrebarea care se pune acum este ce vor arăta datele privind IPC pentru luni precum iulie și august. Poate că de acestea va depinde dacă, așa cum consideră majoritatea pieței, ne așteaptă o majorare a ratei dobânzii sau dacă reducerea va fi ultima măsură luată de Rezerva Federală.