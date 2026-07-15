Sectorul AI alimentează sentimentul, pe fondul creșterii acțiunilor din sectorul luxului

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Prețurile petrolului sunt în creștere miercuri, pe fondul reinstituirii blocadei navale a SUA asupra Strâmtorii Ormuz. Prețul țițeiului Brent a crescut cu 2% în această dimineață, tranzacționându-se din nou peste 86 de dolari pe baril, un maxim pe ultima lună. Contractele futures pe acțiuni europene sunt în scădere pe toate fronturile, deși contractele futures americane indică creșteri mai târziu în cursul zilei, conduse de Nasdaq, care se așteaptă să-și extindă recentul raliu.

ASML calmează temerile privind sustenabilitatea comerțului cu produse legate de AI

Performanța indicilor bursieri nu reflectă pe deplin situația pieței de acțiuni din această săptămână. De exemplu, acțiunile europene se confruntă cu dificultăți în această săptămână, iar indicele Eurostoxx a scăzut cu 0,5%, chiar dacă acțiunile europene legate de AI sunt în plină ascensiune. ASML, cea mai mare companie din Europa și cel mai mare furnizor mondial de echipamente pentru fabricarea cipurilor, a raportat o creștere a vânzărilor de 21% în ultimul trimestru, până la 9,3 miliarde de euro, depășind previziunile. Profitul net a fost de 2,9 miliarde de euro, depășind, de asemenea, așteptările analiștilor. Veștile bune nu s-au oprit aici: ASML se așteaptă la o creștere a vânzărilor între 43 și 45 de miliarde de euro în acest an, ceea ce depășește cu mult previziunile de 39,6 miliarde de euro.

Compania a declarat că cererea pe termen lung pentru mașinile sale de litografie, utilizate la fabricarea semiconductorilor, este atât de puternică încât își va majora capacitatea de producție cu 30% anul viitor și ar putea lua în considerare o creștere similară în 2028. ASML este pe cale să primească toate comenzile de vânzare de care are nevoie pentru 2027 și primește deja numeroase comenzi pentru 2028. Acest lucru sugerează că este puțin probabil ca boom-ul AI să încetinească în curând, întrucât ASML se află în vârful lanțului de producție. Semnalele că cererea va rămâne puternică în următorii doi ani ar putea contribui la atenuarea temerilor privind sustenabilitatea raliului AI, care susține o parte din ce în ce mai mare a economiei SUA, de la creșterea macroeconomică la piața bursieră și până la profiturile băncilor. Prețul acțiunilor ASML a crescut cu aproape 5% în această dimineață.

Tranzacțiile cu AI pe două niveluri

Vestea că perspectivele privind cererea pentru ASML sunt solide a ajutat indicele Kospi, indicele sud-coreean cu pondere mare în sectorul cipurilor, să înregistreze o creștere de peste 6% miercuri, deși a scăzut cu 2% până în prezent în această săptămână, după o vânzare masivă luni. De asemenea, acest lucru pune în lumină problemele cu care se confruntă IBM. Compania a raportat marți că vânzările vor fi mai scăzute în al doilea trimestru din cauza unor comenzi anulate pentru software și mainframe, pe măsură ce clienții și-au reorientat bugetele către achiziționarea de hardware pentru AI precum servere și memorie, în anticiparea creșterilor de preț așteptate pentru aceste produse.

Acest lucru a determinat prăbușirea prețului acțiunilor IBM cu aproape 25%, cea mai gravă scădere într-o singură zi din istoria de 115 ani a companiei. Raliul bursier din domeniul AI se caracterizează în prezent printr-o mentalitate de tipul „câștigătorul ia totul”. Aceasta înseamnă că acțiunile companiilor care rămân în urmă în domeniul AI sau ale celor care par că vor fi lăsate în urmă de boom-ul AI, sunt vândute masiv deoarece sunt considerate de către traderi ca fiind de prisos în economia actuală.

Incertitudinea legată de AI rămâne una dintre temele majore pentru piețe, pe măsură ce ne apropiem de publicarea unor rapoarte cheie privind rezultatele financiare ale companiilor din sectorul tehnologic în săptămânile următoare. Dacă sunteți o firmă din sectorul tehnologic și nu puteți avea succes în domeniul AI, fie prin producția de componente necesare pentru AI, fie prin investiții în AI, atunci vă aflați în pericol.

Momentul „Goldilocks” al SUA

Acest lucru nu înseamnă că fiecare sector care nu ține de AI este expus riscului de colaps, dimpotrivă. Raportul privind IPC-ul din SUA din iunie sugerează că economia americană traversează un moment „Goldilocks”, iar temerile legate de majorările ratei dobânzii de către Fed în iulie și septembrie ar putea fi înlăturate. Acest lucru ar putea contribui la continuarea, și chiar la extinderea, raliului piețelor bursiere globale, după un început slab de lună pentru acțiunile din sectoarele bunurilor de consum de bază, bunurilor de consum discreționare și sănătății.

Creșterea economică din China dezamăgește

În altă parte, creșterea economică din China a fost mai slabă decât se aștepta pentru al doilea trimestru, situându-se la 4,3%, sub așteptările de 4,5% și sub intervalul țintă stabilit de Beijing pentru creștere, cuprins între 4,5% și 5%. Datele evidențiază o divergență tot mai mare în China între sectorul tehnologic robust, susținut de stat – care reprezintă în prezent o prioritate majoră pentru Beijing și crește într-un ritm susținut – și o economie internă în încetinire. Se înregistrează o recesiune tot mai accentuată pe piața imobiliară, investițiile imobiliare s-au prăbușit cu încă 18% în prima jumătate a acestui an, iar cheltuielile de consum rămân, de asemenea, slabe, înregistrând o creștere de doar 1% luna trecută. Fabricile și sectorul manufacturier non tehnologic se confruntă, de asemenea, cu dificultăți sub greutatea prețurilor mai mari la energie cauzate de războiul din Iran.

Aceste date au afectat acțiunile chineze în această dimineață și au, de asemenea, un impact ușor negativ asupra indicilor europeni, inclusiv asupra indicelui DAX, pe fondul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul industrial. Cu toate acestea, dacă China va anunța măsuri de stimulare pentru a impulsiona economia în a doua jumătate a acestui an, acest lucru ar putea constitui un nou impuls pentru raliul pieței bursiere globale.

Averea americană stimulează vânzările caselor de lux din Europa

Au apărut, de asemenea, câteva date interesante din partea companiei elvețiene de lux Richemont, care a raportat luna trecută o creștere de 20% a vânzărilor, ajungând la 7,24 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor de 5,9 miliarde de dolari. Compania a raportat o creștere de 27% a vânzărilor în SUA, față de 18% în primul trimestru, pe măsură ce consumatorii americani beneficiază de averea generată de câștigurile de pe piața bursieră și de veniturile ridicate ale angajaților din sectorul tehnologic. Vânzările din Asia au crescut cu 21%, iar în Europa au înregistrat o creștere de 11%.

Acestea sunt rezultate solide, care evidențiază totodată schimbările în modelele de consum la nivel global. Nu cu mult timp în urmă, consumatorii asiatici, în special cei din China, erau cei care susțineau vânzările globale de produse de lux. Cu toate acestea, în prezent, consumatorul american este principalul cumpărător de articole de lux. Richemont beneficiază de ambele extreme ale sectorului de lux. Compania se adresează atât consumatorilor de top, care achiziționează cele mai scumpe bijuterii, cât și consumatorilor de lux accesibil. Vinde cele mai prestigioase mărci de ceasuri din lume, printre care Piaget și Vacheron Constantin. De asemenea, comercializează Van Cleef & Arpels, renumită pentru gama sa de lux accesibil „Alhambra”, care se bucură de popularitate în rândul vedetelor și al influencerilor.

Rezultatele Richemont ne arată cum a crescut averea americană în ultimii 5 ani și de ce consumatorii americani sunt acum esențiali pentru piața de lux. Aceste rezultate sunt, de asemenea, de bun augur pentru brandurile de lux, iar Kering, LVMH și Hermès conduc astăzi creșterea indicelui CAC 40 la Paris, înregistrând toate creșteri de peste 2%.

În ansamblu, entuziasmul legat de AI rămâne tema principală a pieței în această miercuri, chiar dacă efectele nu se resimt în mod uniform. O politică monetară mai puțin agresivă a Fed ar reprezenta o pauză binevenită pentru sectoarele mai puțin apreciate ale pieței bursiere globale, iar dolarul rămâne cea mai slabă monedă dintre cele majore în această miercuri.