Comentariu despre piața valutară: Se îndreaptă dolarul către o nouă spirală de creștere?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Pe măsură ce tonul hawkish al Fed se ciocnește cu tensiunile geopolitice din Strâmtoarea Ormuz, dolarul devine astăzi singurul activ care câștigă teren pe ambele fronturi simultan – iar investitorii încep să observe acest lucru. Waller schimbă narativul pieței Discursul de luni al guvernatorului Fed, Christopher Waller, s-a dovedit a fi un punct de cotitură pentru piața ratelor dobânzilor – în loc să continue narativul relaxării politicii monetare, Waller a pus în mod deschis scenariul majorării dobânzilor pe picior de egalitate cu cel al unor reduceri suplimentare. Declarația cheie potrivit căreia următoarea valoare ridicată a inflației de bază va fi tratată „ca un semnal, nu ca o exagerare” a declanșat o reevaluare imediată a așteptărilor privind contractele futures, iar piața a majorat probabilitatea unei majorări în iulie de la aproximativ 34-40% la chiar 46,5%, conform CME FedWatch. Un aspect important este faptul că Waller nu indică supraîncălzirea pieței muncii ca sursă de presiune, ci trei factori: tarifele introduse în 2025, creșterea prețurilor la energie asociată conflictului din Orientul Mijlociu și efectele de propagare ale cererii generate de investițiile în inteligența artificială – această combinație de factori structurali, mai degrabă decât ciclici, face ca mesajul său să fie deosebit de greu de ignorat de către piață. Ormuz adaugă gaz pe foc Decizia președintelui Trump de a restabili blocada în Strâmtoarea Ormuz și de a introduce o taxă de 20% pentru mărfurile care tranzitează zona a întărit și mai mult apetitul pentru dolar ca activ defensiv, deși această măsură a provocat critici aspre din partea ONU și a industriei navale, care subliniază lipsa unui temei juridic pentru astfel de tarife. Indicele dolarului (DXY) a urcat la aproximativ 101,27-101,32 ca răspuns la tensiuni, înregistrând cele mai ridicate niveluri din ultimele câteva săptămâni, în timp ce yenul și alte monede au rămas sub presiune. Datele privind cursurile de schimb din sesiunea de astăzi confirmă această dinamică – USDJPY câștigă 0,46%, indicele dolarului USDIDX crește cu 0,23%, iar USDPLN adaugă 0,22%, în timp ce EURUSD și GBPUSD pierd 0,14% și, respectiv, 0,17%, ceea ce reflectă în mod clar cererea crescută pentru moneda americană. La ce să ne așteptăm în zilele următoare Datele privind IPC din luna iunie, care vor fi publicate marți, vor deveni acum centrul absolut al atenției pieței – consensul economic indică o scădere preconizată a inflației principale de la 4,2% la 3,8%, în principal datorită unei scăderi de 25% a prețurilor la energie, dar se așteaptă ca IPC de bază să crească cu 0,2% față de luna precedentă și, pe bază anuală, să rămână cu mult peste ținta Fed. O valoare de referință ridicată ar putea, în cele din urmă, să confirme scenariul unei majorări a ratei dobânzii în iulie și să declanșeze o nouă apreciere a dolarului, exercitând în același timp presiune asupra aurului și a activelor riscante, în timp ce datele mai modeste ar oferi pieței un pretext pentru a inversa parțial reevaluarea de astăzi. În același timp, situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne un semn de întrebare major – a treia noapte de atacuri americane asupra unor ținte din Iran și reducerea traficului de petroliere cu aproximativ 60% față de săptămâna precedentă sugerează că prima geopolitică asociată dolarului și resurselor energetice ar putea persista încă câteva sesiuni, indiferent de comportamentul Fed. Cu toate acestea, tema principală pentru piețe va rămâne întrebarea dacă o revenire la atacuri reciproce nu va face ca presiunea crescută asupra prețurilor la benzinării – care reprezintă acum factorul numărul 1 în ceea ce privește formarea prețurilor în economie – să se întoarcă la noi ca un bumerang. Fără a mai menționa piața în plină efervescență a procesoarelor și memoriilor utilizate pentru inteligența artificială.

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