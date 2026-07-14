Graficul zilei 🚩 Boabele de cacao își revin în ciuda creșterii stocurilor ICE și a îmbunătățirii condițiilor meteorologice din Africa

Aspecte esențiale Boabele de cacao revin spre 5.800 de dolari pe tonă, încercând să-și reia tendința generală de creștere.

Datele recente indică o stabilizare a stocurilor de cacao de la ICE și o îmbunătățire a condițiilor meteorologice în Africa de Vest.

Deși indicatorii fundamentali ai pieței de cacao s-au îmbunătățit din perspectiva ofertei, cei mai mari speculatori monitorizați de raportul „Commitments of Traders” nu au început încă să-și construiască poziții bearish semnificative.

Contractele futures pe cacao au scăzut recent la aproape 5.500 USD pe tonă de la aproximativ 6.500 USD , niveluri înregistrate ultima dată în decembrie 2025. Vânzarea masivă a fost determinată de realizarea de profituri și de lichidarea pozițiilor long, după apariția unor semne privind oferta abundentă de cacao din Coasta de Fildeș, cel mai mare producător mondial. Revenirea de astăzi pare să fie în mare parte de natură tehnică, chiar dacă perspectivele meteorologice pentru Africa de Vest continuă să se îmbunătățească. Datele publicate pe 10 iulie au arătat că fermierii au expediat 2,07 milioane de tone metrice de cacao către porturi între 1 octombrie 2025 și 5 iulie 2026 , ceea ce reprezintă o creștere de 21% față de aceeași perioadă a anului trecut . În același timp, stocurile de cacao monitorizate de ICE au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani.

Prețurile ridicate ale cacao-ului continuă să afecteze cererea. Volumul global de cacao măcinat rămâne sub presiune, întrucât producătorii de ciocolată se confruntă cu dificultăți în a transfera costurile ridicate ale materiilor prime către consumatori.

În prezent, precipitațiile sunt în creștere în Ghana și Coasta de Fildeș și se preconizează că vor continua, favorizând dezvoltarea arborilor de cacao. Împreună, aceste două țări reprezintă aproximativ 60% din producția mondială de cacao . Precipitații favorabile se observă și în Africa de Est , îmbunătățind și mai mult perspectivele de producție.

Precipitațiile rămân mai sporadice și mai puțin favorabile în regiunile producătoare de cacao din Indonezia și Malaezia , deși aceste țări joacă un rol mult mai redus în aprovizionarea globală cu cacao decât Ghana și Coasta de Fildeș. Între timp, seceta sezonieră persistă în Bahia, Brazilia , dar importanța Braziliei pe piața globală a cacao-ului este semnificativ mai mică. Graficul CACAO (Interval D1) Analizând graficul zilnic al contractelor futures pe cacao de la ICE, prețurile au înregistrat o revenire de la un minim local recent și au recuperat o parte din pierderi, după ce au scăzut cu peste 10% în ultimele câteva sesiuni. Rezistența cheie se situează în zona 6.450–6.700 USD pe tonă, corespunzând maximelor recente și retragerii Fibonacci de 38,2% a ultimei scăderi. Suportul inițial se situează în jurul valorii de 5.000–5.200 USD pe tonă, unde cifra rotundă, importantă din punct de vedere psihologic, coincide cu media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200) și cu retracția Fibonacci de 23,6%. Sursă: xStation5 Ce arată cel mai recent raport CoT? Fondurile își reduc pozițiile bearish, în timp ce producătorii continuă să se acopere Cel mai recent raport Commitments of Traders (CoT) privind contractele futures pe cacao (la data de 7 iulie) relevă o divergență interesantă între cei mai mari participanți la piață. Pe de o parte, comercianții — producători, negustori și companii implicate în comerțul fizic cu cacao — rămân puternic poziționați în favoarea unor prețuri mai mici prin activitatea lor de acoperire a riscurilor. Pe de altă parte, fondurile gestionate, care includ fondurile speculative și alți mari speculatori, au început să-și reducă expunerea pe poziții short. Operatorii comerciali dețin în prezent o poziție short netă de aproximativ 23.500 de contracte . În ultima săptămână de raportare, aceștia și-au mărit atât pozițiile long, cât și pe cele short, deși acoperirile împotriva riscurilor pe pozițiile short au crescut într-un ritm mai rapid. Acesta este un comportament tipic pentru producătorii de cacao, care profită de perioadele cu prețuri ridicate pentru a-și asigura prețurile de vânzare viitoare. Prin urmare, creșterea pozițiilor short ale operatorilor comerciali nu ar trebui interpretată automat ca o perspectivă de scădere a prețurilor, ci mai degrabă ca o strategie normală de gestionare a riscurilor.

Comportamentul fondurilor gestionate este, fără îndoială, mai demn de remarcat. Deși fondurile speculative rămân cu o poziție short netă de aproximativ 5.900 de contracte , acestea și-au mărit pozițiile long, acoperind în același timp peste 3.300 de contracte scurte în săptămâna de raportare. Acest lucru sugerează că fondurile speculative nu se poziționează agresiv în perspectiva unei noi scăderi majore, ci, dimpotrivă, își reduc expunerea bearish anterioară și diminuează riscul portofoliului.

În același timp, interesul deschis a crescut cu peste 11.000 de contracte , indicând faptul că pe piață intră capital proaspăt, iar mișcarea recentă nu este determinată exclusiv de închiderea pozițiilor de către participanții existenți. Combinate cu îmbunătățirea perspectivelor de ofertă din Africa de Vest, creșterea livrărilor de cacao din Coasta de Fildeș și scăderea cererii din partea industriei ciocolatei, cele mai recente date CoT indică mai degrabă o corecție în curs, în urma raliului de anul trecut, decât o confirmare clară a începutului unei piețe bear pe termen lung. Deși fundamentele pieței boabelor de cacao s-au îmbunătățit vizibil din perspectiva ofertei, poziționarea celor mai mari participanți speculativi nu reflectă încă o convingere puternică că prețurile intră într-o tendință descendentă prelungită, de mai multe luni. O confirmare mai puternică a unui astfel de scenariu ar necesita probabil ca viitoarele rapoarte CoT să arate o acumulare reînnoită de poziții speculative scurte, alături de o îmbunătățire continuă a fundamentelor pieței. Sursă: CFTC, Commitments of Traders

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