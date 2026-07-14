⬆️Petrolul crește în urma escaladărilor

Prețurile petrolului sunt în creștere pentru a doua zi consecutivă din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Petrolul Brent a înregistrat o creștere de peste 2%, apropiindu-se de pragul de 85 de dolari pe baril. Acesta este cel mai ridicat nivel de la apariția decalajului descendent înregistrat între 12 și 15 iunie. Situația din Strâmtoarea Ormuz și planurile SUA: Președintele Donald Trump a reinstituit blocada asupra navelor iraniene care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Deși Statele Unite indică faptul că vor acționa ca garant al securității pe această cale navigabilă cheie, Trump a anunțat planuri de a percepe o taxă de 20% (compensație) de la toate celelalte încărcături care beneficiază de această protecție. Reacția și planurile Iranului: În ciuda blocadei americane impuse navelor comerciale iraniene, Teheranul nu cedează și anunță cu fermitate continuarea exportului materiilor prime către piețele mondiale. În același timp, acesta raportează un atac asupra a două superpetroliere care traversau Strâmtoarea Ormuz. Contextul pieței: Schimbul continuu de lovituri între Washington și Teheran amână perspectiva deblocării rapide a Strâmtorii Ormuz. Această situație trezește noi îngrijorări legate de inflație și sporește probabilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA. Merită menționat faptul că stocurile de țiței din SUA sunt deja extrem de scăzute în comparație cu ultimii ani, iar rezervele se află la cel mai scăzut nivel din anii 1980. Dacă traficul naval nu este reluat, prețurile petrolului ar putea crește chiar până la nivelul de 100 de dolari pe baril. Dacă situația rămâne tensionată, dar fluxul de nave continuă într-o măsură limitată, prețurile vor atinge probabil o zonă importantă de ofertă în jurul valorii de 88-90 de dolari pe baril, unde se află niveluri tehnice semnificative. Stocurile și rezervele strategice din SUA Stocurile comerciale din SUA sunt la cel mai scăzut nivel din 2018, în timp ce rezervele strategice se află la cel mai scăzut nivel din anii 1980. O scădere suplimentară a stocurilor și a rezervelor ar putea genera îngrijorări cu privire la securitatea energetică a SUA, în ciuda autosuficienței aproape totale. Merită menționat, totuși, că Statele Unite au servit drept tampon pentru aprovizionarea țărilor asiatice. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Graficul petrolului Brent pe intervalul D1 Prețul petrolului brut a crescut cu peste 20% față de ultimul minim local înregistrat la începutul lunii și se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% al valului ascendent asociat conflictului iranian. Zona 88-90 USD este susținută de minimele locale și de media pe 50 de perioade. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."