Comentariu despre piața valutară: Strâmtoarea Ormuz din nou închisă?

Aspecte esențiale Tensiunile în creștere din Orientul Mijlociu și riscul scumpirii petrolului: Atacurile asupra infrastructurii petroliere și amenințarea unui blocaj al Strâmtorii Ormuz limitează drastic traficul oficial de nave, ceea ce ar putea determina creșterea prețurilor petrolului spre 100 de dolari pe baril.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere și amenințarea unui blocaj al Strâmtorii Ormuz limitează drastic traficul oficial de nave, ceea ce ar putea determina creșterea prețurilor petrolului spre 100 de dolari pe baril. Reacția agresivă a băncilor centrale mondiale: Reapariția temerilor legate de inflație, provocată de șocul energetic, determină Fed, condusă de Kevin Warsh, BCE și Banca Angliei să ia în considerare majorări ale ratei dobânzii la sfârșitul anului.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! În weekend, a avut loc o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. După atacurile reciproce dintre Iran și Statele Unite, prețurile petrolului brut au crescut brusc pe piața liberă, iar declarațiile de la Teheran indică o probabilă revenire la un conflict pe scară largă. Vor crește prețurile materiilor prime în viitorul apropiat și vor provoca din nou îngrijorări legate de inflație, ceea ce se va traduce în majorări ale ratei dobânzii? Escaladarea conflictului și situația din Strâmtoarea Ormuz În weekend, Statele Unite și Iranul au schimbat din nou o serie de atacuri cu rachete. De data aceasta, însă, pe lângă lovirea navelor, au avut loc și atacuri asupra infrastructurii petroliere. Americanii blochează în prezent petrolierele iraniene, în timp ce Iranul afirmă că închide din nou Strâmtoarea Ormuz. Numărul oficial al navelor care tranzitează această regiune cheie a scăzut la cel mai mic nivel de la jumătatea lunii iunie. În același timp, sub acoperirea nopții și cu transpondere oprite, transportul de petrol și alte produse continuă. Acest lucru înseamnă că este puțin probabil să fim amenințați de o blocadă completă a strâmtorii, dar riscul ca prețurile să revină la nivelul de 100 de dolari pe baril rămâne foarte ridicat. Băncile centrale în fața unui nou șoc petrolier Situația tensionată legată de disponibilitatea petrolului și a combustibililor la nivel mondial, după mai puțin de o lună de relativă acalmie, înseamnă că piețele ar putea începe să se teamă din nou de inflație. Acest lucru este deosebit de important în contextul planurilor Rezervei Federale sub conducerea noului șef, Kevin Warsh, care încă de la început s-a făcut remarcat printr-o abordare mai hawkish. Trebuie subliniat, totuși, că presiunea inflaționistă actuală este șocantă și nu rezultă direct din activitățile băncilor centrale de până acum. Deși investitorii speră la o soluționare rapidă a conflictului, creșterea prețurilor la energie ar putea afecta și prețurile altor produse și servicii, ducând la consolidarea inflației. De aceea, factorii de decizie la nivel global iau în considerare majorarea ratelor dobânzilor pentru a contracara șocul energetic. Se așteaptă ca Fed, BCE și Banca Angliei să ia o astfel de măsură în al patrulea trimestru al acestui an.

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