Sinteza piețelor: Un „déjà vu” geopolitic. Strâmtoarea Hormuz se află din nou în centrul atenției investitorilor.

🌍 Situația geopolitică și diplomația Statele Unite au efectuat o nouă rundă de atacuri aeriene asupra Iranului , iar Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte din regiune, ceea ce a dus la o nouă escaladare a conflictului .

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului raportează că discuțiile cu SUA privind memorandumul de înțelegere se află într-o „fază de criză” , iar Teheranul anunță că nu își va îndeplini obligațiile până când cealaltă parte nu își va respecta angajamentele.

Iranul mai raportează că încercările de a stabili un mecanism comun privind Strâmtoarea Hormuz, cu implicarea Omanului, sunt împiedicate de presiunea exercitată de SUA asupra acestei țări, ceea ce complică și mai mult situația diplomatică .

Tensiunile provoacă o creștere a prețurilor petrolului, presiune asupra piețelor financiare și riscul unei deteriorări economice suplimentare dacă actualul conflict continuă să se extindă.

Comunitatea internațională face apel la reluarea negocierilor ; cu toate acestea, acțiunile militare dintre SUA și Iran continuă să se intensifice în prezent .

Agenția de știri iraniană Mehr News Agency raportează că s-au auzit explozii în vecinătatea portului iranian Bandar Abbas și a insulei Qeshm . 🛢️ Mărfuri și energie Petrolul brut înregistrează o creștere de aproximativ 2,5% în acest moment , ca reacție la riscurile geopolitice în creștere și la potențialele constrângeri în aprovizionarea cu mărfuri .

Riscul tot mai mare de întreruperi ale fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz sporește îngrijorările investitorilor cu privire la aprovizionarea globală cu energie , susținând creșterea prețurilor mărfurilor și alimentând temerile legate de inflație . 📈 Piața bursieră Deteriorarea sentimentului pieței se traduce printr-o presiune asupra activelor riscante, inclusiv asupra acțiunilor din sectorul semiconductorilor , în ciuda interesului puternic și susținut pentru sectorul inteligenței artificiale .

Investitorii rămân concentrați asupra evoluției ulterioare a conflictului din Orientul Mijlociu și asupra rezultatelor trimestriale viitoare ale companiilor tehnologice cu capitalizare foarte mare , care vor dezvălui starea de sănătate a sectorului AI și perspectivele sale de creștere .

Ședința de tranzacționare de pe piețele europene se desfășoară în mare parte pe în teritoriu ușor pozitiv , demonstrând reziliența relativă a investitorilor , în ciuda tensiunilor geopolitice în curs și a preocupărilor crescânde legate de piața energiei.

Cea mai bună performanță se înregistrează la indicii din Germania și Spania, unde DAX câștigă aproximativ 0,1% , iar IBEX 35 crește cu aproximativ 0,2% , susținut de sentimentul pozitiv din jurul anumitor companii industriale și financiare .

CAC 40 din Franța, la fel ca indicele european general Euro Stoxx 50, rămâne simbolic pe teritoriu pozitiv .

Indicele britanic FTSE 100 se menține aproape de nivelul de deschidere, cu o ușoară scădere .

Investitorii din Europa rămân prudenți, analizând impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu, situația din jurul Strâmtorii Hormuz și o potențială creștere a prețurilor petrolului asupra perspectivelor economice și politicilor băncilor centrale .

În ciuda incertitudinii, piețele de acțiuni rămân stabile, iar atenția investitorilor, dincolo de aspectele geopolitice, se îndreaptă către rezultatele trimestriale viitoare ale companiilor și perspectivele de creștere ulterioară ale sectorului tehnologic . 🏭 Sectoare și companii Volkswagen ia în considerare reducerea a încă 50.000 de locuri de muncă , întrucât actualul program de austeritate ar putea să nu fie suficient pentru a îmbunătăți competitivitatea companiei .

Producătorul german se confruntă cu costuri ridicate de producție, presiunea exercitată de mărcile auto chineze și o cerere mai redusă pentru vehiculele electrice în Europa .

Reducerile suplimentare ar veni în completarea concedierilor deja planificate, ceea ce ar putea însemna până la aproximativ 100.000 de locuri de muncă eliminate la nivelul întregului grup .

Restructurarea are scopul de a ajuta Volkswagen să reducă costurile, dar ar putea stârni o puternică opoziție din partea sindicatelor și a angajaților .

Companiile aeriene europene se află sub presiune în urma creșterii prețurilor la petrol , declanșată de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Costurile mai mari ale combustibilului ar putea reduce marjele de profit ale transportatorilor , care se confruntă deja cu presiuni legate de costuri și cu incertitudini privind cererea de călătorii .

Acțiunile unor companii precum Lufthansa, Ryanair și TUI sunt în scădere , pe fondul temerilor investitorilor privind o creștere suplimentară a cheltuielilor operaționale .

Companiile petroliere europene înregistrează creșteri pe bursele de valori în urma escaladării conflictului dintre SUA și Iran , care determină creșterea prețurilor petrolului.

Investitorii se tem de întreruperi în aprovizionarea cu materii prime din Orientul Mijlociu, ceea ce crește valoarea giganților energetici precum BP, Shell și TotalEnergies .

Prețurile mai mari ale petrolului îmbunătățesc perspectivele de venituri pentru producătorii de combustibil , dar, în același timp, sporesc riscurile de inflație și presiunea asupra altor sectoare economice . 🪙 Metale prețioase Piața metalelor prețioase înregistrează scăderi , cauzate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu .

Aurul se retrage cu aproximativ 0,1% și scade sub 4.100 de dolari pe uncie .

Argintul scade cu peste 2% și se retrage sub pragul de 59 de dolari pe uncie . 💻 Criptomonede Criptomonedele rămân, de asemenea, sub presiune .

Bitcoin scade cu peste 1,3% și testează nivelul de 63.000 de dolari .

Ethereum pierde aproximativ 0,1% și alunecă sub bariera de 1.800 de dolari .

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