Comentariu despre piața valutară – teama de inflație sau de piețe?

Aspecte esențiale Astăzi, la 21:00 ora României, va avea loc decizia Fed

Aurul și dolarul se află la niveluri cheie

Vânzările din Coreea continuă în plină forță

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Prima ședință a Fed sub conducerea noului președinte a surprins prin atitudinea sa „hawkish”. Atunci, însă, au fost doar cuvinte; astăzi s-ar putea trece la fapte. A doua ședință va fi un test pentru Warsh – să vedem dacă îi este mai teamă de inflație sau de piețe. Circumstanțele nu sunt tocmai favorabile. La ședința anterioară, noul președinte a subliniat mai presus de toate că este esențial să se restabilească stabilitatea prețurilor. Astfel, el a scăpat rapid de eticheta de „om al lui Trump”, care venise doar pentru a convinge Comitetul să adopte o politică monetară mai expansivă. De atunci, am avut parte de o singură publicare a datelor privind inflația care a fost favorabilă. Mai mulți reprezentanți ai FOMC au sugerat că un alt raport negativ ar confirma majorarea ratei dobânzii din iulie, astfel încât aceștia să poată lua o pauză. În același timp, la ședința anterioară, prețurile petrolului se situau doar puțin peste 70 de dolari, ștergând practic întreaga creștere determinată de „război”. Acum, acestea au revenit la niveluri mult mai ridicate și, analizând evoluția evenimentelor, nu există prea multe indicii privind sfârșitul conflictului. Președintele Warsh a precizat clar că politica monetară susține piețele financiare poate chiar puțin prea mult. În prezent, ne confruntăm cu cele mai puternice tensiuni din martie, cauzate de valul de vânzări din Coreea, unde acțiunile producătorilor, printre altele, înregistrează pierderi semnificative după creșterile gigantice anterioare, determinate în mod natural de perspectivele cererii legate de extinderea centrelor de date, dar și de mania investițională în rândul investitorilor de retail (adesea susținuți de credite). Din punct de vedere istoric, o astfel de presiune a pieței a determinat în repetate rânduri Fed să renunțe la tonul său „hawkish”, iar acesta va fi un test important pentru Warsh. În același timp, analizând indicele S&P 500, este dificil să vorbim de panică atunci când cotațiile se situează la doar 2% sub maximele istorice. În plus, există presiune politică. Președintele Trump s-a abținut inițial să sugereze noului director general scăderea ratelor dobânzilor, dar scăderea popularității sale și alegerile parțiale care urmează s-au dovedit a fi o combinație prea puternică. Un astfel de apel nu ușurează sarcina lui Warsh și poate chiar să-i întărească abordarea. Implicațiile pe piață ale deciziei de astăzi pot fi destul de grave. Am menționat deja atmosfera tensionată în ceea ce privește acțiunile companiilor producătoare de semiconductori. Creșterea ar putea accelera corecția. Dar și piețe precum EURUSD sau aurul „așteaptă” la niveluri destul de importante. În special aurul, după scăderi, apără efectiv nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, fără a reuși însă să genereze o revenire. Va constitui această decizie un impuls? Piața încă vede o șansă destul de mică pentru o majorare a ratei dobânzii în acest moment, dar o ia în calcul pe deplin pentru luna septembrie. Vom afla decizia la ora 21:00, iar 30 de minute mai târziu va avea loc conferința de presă a președintelui. După închiderea sesiunii din SUA, vor fi publicate mai multe raportări financiare, inclusiv cele ale Microsoft și Meta.

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