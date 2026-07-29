Graficul zilei: AUDUSD scade odată cu inflația! Cel mai mare susținător al politicii monetare restrictive își retrage aripile?

Dolarul australian se depreciază astăzi față de toate monedele din G10, ca reacție la datele privind inflația IPC din Australia, care s-au situat sub așteptări (AUDUSD, AUDNZD: -0,3%). Atât ultima valoare înregistrată în iunie, cât și raportul complet pentru trimestrul al doilea s-au situat sub 4%, oferind Băncii Centrale a Australiei (RBA) primele rezultate ale lunilor de majorări agresive ale ratei dobânzii. Analiză tehnică: AUDUSD (Interval D1) AUDUSD testează niveluri cheie pe fondul intensificării presiunii de vânzare. Apărarea nivelurilor de retragere Fibonacci de 50,0% și 61,8% este esențială pentru a preveni o scădere mai accentuată către zona de 0,6900. O coborâre sub zona tampon galbenă (0,68800 – 0,69000) ar semnala o revenire decisivă a tendinței descendente, potențial agravată de o dezinflație suplimentară în Australia. Indicele RSI rămâne aproape de nivelul neutru de 50, lăsând loc pentru o presiune descendentă suplimentară. Singura speranță pentru tauri rămâne un semnal foarte acomodativ din partea Fed și o revenire peste media mobilă exponențială (EMA) de 100 de zile (violet închis). Cu toate acestea, acest scenariu pare puțin probabil, având în vedere piața muncii puternică din SUA (șomaj stabil, cereri de șomaj la un nivel record de scăzut), valorile PMI în creștere și poziția intransigentă a lui Warsh față de inflația peste țintă. Sursă: xStation5 Ce determină scăderea perechii AUDUSD astăzi? Inflația scade sub 4%: Rata anuală a inflației IPC din Australia a scăzut la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie, de la 4,0% în mai, înregistrând o scădere de 0,1% față de luna precedentă. În al doilea trimestru, inflația a încetinit la 0,6% față de trimestrul anterior (4,0% față de aceeași perioadă a anului trecut), comparativ cu 1,4% față de trimestrul anterior în primul trimestru. Un aspect crucial pentru RBA este faptul că inflația medie ajustată s-a situat la 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut (0,8% față de trimestrul anterior), scăzând sub prognoza băncii centrale (3,8%). Prețul mai mic al combustibilului salvează indicatorul: Principalul factor de temperare a fost o scădere de aproape 11% a prețurilor la combustibil în iunie, ceea ce s-a tradus prin dezinflație în sectorul transporturilor și al bunurilor. Pe de altă parte, sectorul imobiliar a avut o pondere semnificativă (+6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut), unde costurile de construcție a locuințelor noi au crescut cu 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, din cauza costurilor mai mari ale materialelor și forței de muncă. În plus, inflația din sectorul serviciilor a accelerat la 4,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, indicând presiuni continue asupra prețurilor interne în economie. Piața elimină așteptările privind majorarea ratei dobânzii: Probabilitatea implicită de pe piața swap-urilor privind o majorare a ratei dobânzii în Australia în luna august a scăzut la zero. De fapt, așteptările au scăzut pentru toate orizonturile de timp. Ratele dobânzilor din Australia sunt în prezent cele mai ridicate dintre toate economiile G10 (4,35%). Ultima majorare a ratei dobânzii a avut loc în luna mai, în timp ce lunile următoare au adus semnale acomodative din partea guvernatorului RBA, care a indicat că nivelul actual al ratei este un moment potrivit pentru a lua o pauză. Piața nu mai preconizează o majorare completă a ratei dobânzii în Australia până în martie 2027. Prețurile de săptămâna trecută indicau o mișcare în februarie cu o certitudine aproape totală (linia albastră), în timp ce, în prezent, ne apropiem de curba plată de acum o lună, care semnaliza o pauză, alături de speranțele de atunci privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Sursă: XTB Research.

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