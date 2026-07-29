Rezumatul dimineții: Piețele asiatice înregistrează scăderi pe fondul rezultatelor financiare ale SK Hynix și al atacurilor din Iran! Dolarul stagnează înaintea ședinței Fed (29.07.2026)

📉 Acțiuni și indici din SUA și Europa Contractele futures pe indicii de la Wall Street rămân sub presiune din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și a rezultatelor financiare ale SK Hynix, furnizorul-cheie al Nvidia, care nu a reușit să depășească așteptările investitorilor.

Contractele futures pe Nasdaq 100 ( US100 ) înregistrează cele mai mari pierderi (-0,5%), iar cele pe S&P 500 ( US500 ) și Russell 2000 ( US2000 ) sunt în scădere cu aproximativ 0,15%, în timp ce contractele futures pe Dow Jones ( US30 ) se tranzacționează la un nivel stabil, susținute de o concentrare puternică de acțiuni tradiționale de „valoare”.

Indicele european EU50 se află, de asemenea, în teritoriul negativ (-0,3%). 🌏 Sesiunea asiatică Piețele asiatice au suferit o vânzare masivă declanșată de tensiunile din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor petrolului, temerile privind o politică monetară restrictivă a Fed și îngrijorarea legată de evaluările acțiunilor din sectorul AI.

În momentul cel mai critic, indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu până la 11%, în timp ce indicele de referință din Taiwan a înregistrat o scădere de aproape 4%. Contractele futures pe Nikkei 225 ( JP225 ) sunt în scădere cu 1,6%. Indicele HSCEI din China rămâne ușor pe teritoriu pozitiv ( CHN.cash : +0,8%).

Giganții din sectorul tehnologic au condus scăderile: SK Hynix s-a prăbușit cu peste 9% în ciuda veniturilor record, Samsung a pierdut 5–8%, iar TSMC a scăzut cu peste 2%.

SK Hynix: Profitul operațional al companiei a crescut cu 557%, ajungând la 60,5 trilioane de won în ultimul trimestru, dar atât profitul operațional, cât și veniturile au fost sub așteptări. Rezultatele furnizorului principal de memorie al Nvidia au intensificat temerile că boom-ul AI și dinamica puternică a pieței semiconductoarelor încetinesc, declanșând o vânzare masivă în tranzacțiile după închiderea bursei din SUA (-6%). 🏦 Macroeconomie și geopolitică Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu: Iranul a declarat că, dacă nu se ajunge la un acord cu Oman, își va menține poziția actuală cu privire la Strâmtoarea Hormuz. În plus, Iranul a lansat rachete balistice către o bază americană din Iordania. Între timp, agenția de știri de stat a Iordaniei a raportat că forțele sale au interceptat cinci rachete lansate din Iran.

Inflația CPI din Australia: Inflația CPI a scăzut mai rapid decât se aștepta, reducându-se de la 4,0% în mai la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie. Rata trimestrială pentru Q2 a scăzut, de asemenea (de la 4,1% la 3,9%; prognoză: 4,1%). Media trunchiată s-a situat la 3,6% (prognoză: 3,7%, valoare anterioară: 3,5%). Deși costurile locuințelor au continuat să crească rapid (+6,8%), inflația din sectorul transporturilor a încetinit brusc. În ansamblu, datele temperează așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către banca centrală la următoarea ședință din august. Dolarul australian (AUD) se depreciază față de toate monedele din G10. 💱 Valute, mărfuri și criptomonede Piața valutară (FX): Indicele dolarului american stagnează în așteptarea deciziei Fed ( USDIDX : -0,1%). Dolarul australian este astăzi cea mai slabă monedă din G10, în urma unor date CPI sub așteptări ( AUDUSD : -0,25%, AUDNZD : -0,3%). Creșteri generale sunt înregistrate de dolarul neozeelandez ( NZDUSD : -0,3%) și de yenul japonez ( USDJPY : -0,2%), ambele susținute de presiuni relativ „hawkish” asupra băncilor centrale naționale. EURUSD înregistrează o creștere modestă de 0,05%, ajungând la 1,1399.

Petrolul brut și raportul API: Contractele futures pe petrolul Brent se redresează cu 3,3%, ajungând la aproximativ 84–85 USD pe baril. Între timp, raportul săptămânal API privind stocurile de combustibil a indicat o creștere neașteptată și semnificativă a stocurilor de petrol brut din SUA (+3,3 milioane de barili față de o scădere preconizată de -1,35 milioane) și a stocurilor de benzină (+0,92 milioane față de -1,2 milioane), semnalând o cerere mai slabă decât se aștepta.

Metale prețioase: Volatilitatea aurului se reduce odată cu cea a dolarului în așteptarea deciziei FOMC (în prezent se tranzacționează stabil, în jur de 4.030 USD/uncie), în timp ce argintul înregistrează o creștere de 1,3%, ajungând la 57,90 USD/uncie.

Criptomonede: Bitcoin s-a stabilizat, de asemenea (rămânând stabil în jur de 64.000 USD), în timp ce Ethereum înregistrează o ușoară scădere de 0,5%, ajungând la 1.914 USD.

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