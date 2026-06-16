Comentariu despre piața valutară: Va reduce Fed ratele dobânzilor în 2026?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Deși până de curând investitorii se concentrau pe o majorare aparent realistă a ratei dobânzii în Statele Unite în 2026, piața începe în mod neașteptat să contureze un scenariu diferit. Scăderea prețurilor petrolului a venit în ajutorul investitorilor. Totul indică faptul că Donald Trump a ajuns la un acord cu Iranul și că ambele țări vor urmări un armistițiu și restabilirea circulației libere în Strâmtoarea Ormuz. Dacă un astfel de scenariu se dovedește a fi permanent, șansa unei majorări a ratei dobânzii în Statele Unite pare a fi neglijabilă. Prețurile petrolului au scăzut la aproximativ 81 de dolari pe baril și sunt acum cu doar aproximativ 10% peste nivelurile de dinaintea operațiunii militare americano-israeliene din Iran. În astfel de circumstanțe, temerile privind majorările ratei dobânzii sună ca „temeri deșarte”, iar Kevin Warsh va prelua funcția de președinte al Fed după Jerome Powell. În loc să ia în considerare riscul unor politici de înăsprire, investitorii ar trebui să analizeze serios dacă ne așteaptă scenariul opus în acest an. Ar fi vorba de reduceri neașteptate ale ratelor dobânzilor, ca parte a implementării „viziunii lui Trump”. Dacă prețurile petrolului scad sub 60 de dolari pe baril (ceea ce astăzi pare un scenariu abstract, dar nu imposibil), o astfel de variantă ar putea stârni entuziasmul mai multor membri ai Rezervei Federale. Nu ar fi un semnal bun pentru dolar, dar Statele Unite ar putea finanța datoria la un cost ușor mai mic. Ar fi, de asemenea, o informație optimistă pentru întreaga Wall Street și, mai larg, pentru expansiunea economică de pe cealaltă parte a Atlanticului. Întrebarea este: va avea noul președinte al Fed o toleranță la inflație la fel de mare ca Donald Trump? Totuși, să nu uităm că Jerome Powell va rămâne în Fed, iar Warsh nu va decide singur asupra direcției politicii monetare din SUA. Nu numai atât: nu este deloc sigur că Warsh va pune în aplicare de bunăvoie „ideile” lui Trump. Conferința de presă de mâine a noului președinte al Rezervei Federale ar putea risipi îndoielile. Dacă se vor menționa opțiuni de relaxare a politicilor cu condiția ca prețurile materiilor prime energetice să scadă – piața ar putea interpreta acest lucru ca un „semnal” către Wall Street și obligațiuni. Cu toate acestea, există motive pentru care oportunitatea de a implementa o „politică dovish, cu orice preț” nu există, dar acest lucru nu este „evident” pentru piață. În cele din urmă, nu este sigur în ce măsură „era Trump” se va dovedi a fi un fenomen permanent în politica și economia americană și în ce măsură va fi doar o perioadă de tranziție plină de evenimente. În această toamnă ne așteaptă alegerile parțiale pentru Congres – acestea vor oferi mai multe indicii cu privire la faptul dacă americanilor le plac viziunea economică și mișcările lui Trump. Trebuie recunoscut, totuși, că reducerea ratelor înainte de alegeri ar putea fi foarte mult pe placul publicului american și ar putea constitui o altă „realizare” cu care Donald Trump s-ar putea lăuda – chiar dacă, un an mai târziu, atât el, cât și Kevin Warsh vor trebui să explice saltul inflației.

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