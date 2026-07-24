Comentariu despre piața valutară: Vom rămâne fără gaz în timpul iernii și ce înseamnă acest lucru pentru euro?

Aspecte esențiale Revenirea crizei energetice: Petrolul Brent peste 100 de dolari și o creștere a prețurilor la gaz în Europa cu peste 40%.

Petrolul Brent peste 100 de dolari și o creștere a prețurilor la gaz în Europa cu peste 40%. Dilema BCE: Nicio majorare a ratei dobânzii în iulie și anticipările pieței privind decizia de la ședința din septembrie.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Situația de pe piața energetică scapă încet de sub control, iar spectrul unei repetări a crizei din 2021-2022 apasă din ce în ce mai mult asupra economiei europene. Țițeiul Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril în această săptămână, luând în considerare contractul din septembrie, aceasta fiind prima situație de acest gen din ultimele două luni. Creșterea săptămânală este deja de 10%. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile grupării Houthi asupra petrolierelor din Marea Roșie, blocarea traficului în regiunea Strâmtorii Ormuz și amenințările lui Donald Trump cu un „atac masiv” asupra Iranului afectează direct lanțurile globale de aprovizionare cu materii prime. În acest context, oare datele economice mai bune prezentate și scăderile de astăzi de pe piețele energetice nu sunt iluzorii? Este BCE cu adevărat pregătită pentru majorări și ne așteptăm la un nou val de vânzări masive ale monedelor care depind puternic de materiile prime importate? Gazul în Europa reprezintă o problemă tot mai gravă De pe piața gazelor naturale se conturează o imagine din ce în ce mai îngrijorătoare. Contractele olandeze TTF sunt în creștere pentru a patra săptămână consecutivă, depășind nivelul de 61 EUR/MWh (ceea ce înseamnă o creștere de peste 40% numai în luna iulie). Declarația Qatarului privind prelungirea stării de forță majoră pentru livrările de GNL până la jumătatea lunii septembrie și o rată scăzută de ocupare a depozitelor europene, de sub 55% (față de o medie pe 5 ani de 71%), pun Europa într-o poziție dificilă în perspectiva sezonului de iarnă care se apropie. Presiunea de a crește prețurile gazelor naturale până la cel puțin 100 EUR/MWh devine din ce în ce mai reală, iar este important să reținem că deja în 2021 am observat o creștere puternică a prețurilor gazelor naturale peste 100 EUR/MWh în perioada sărbătorilor, în timp ce un an mai târziu, în 2022, s-a înregistrat un maxim de 300 EUR/MWh. Deși repetarea acestui scenariu nu mai este realistă datorită diversificării surselor de aprovizionare, având în vedere tendința actuală de reaprovizionare a stocurilor, cu siguranță nu va fi posibilă atingerea obiectivului de umplere a 90% din depozite înainte de 1 noiembrie. BCE este pregătită pentru o majorare în septembrie. În acest context macroeconomic exploziv, decizia Băncii Centrale Europene de a menține ratele dobânzilor neschimbate poate provoca controverse considerabile. Deși președinta Christine Lagarde a încercat să mențină un ton „hawkish” în cadrul conferinței de joi, piața a perceput mesajul Băncii ca fiind unul conservator și plin de indecizie. Având în vedere riscul pro inflaționist crescând, rezultat din creșterea prețurilor la petrol și gaze, lipsa unei majorări încă de la ședința din iulie dă impresia unei amânări a problemei pentru mai târziu. Reprezentanții BCE, printre care Joachim Nagel de la Bundesbank sau Emmanuel Moulin de la Banca Franței, se ascund în spatele necesității de a analiza datele viitoare și a abordării „de la ședință la ședință”. În ciuda acestei rețineri, piețele financiare nu lasă loc de iluzii: evaluarea contractelor indică în prezent o probabilitate de 87,5% pentru o majorare a ratei cu 25 de puncte de bază la ședința din 10 septembrie. Deși poate părea mult, piața indicase anterior o probabilitate de 100%, iar în prima fază a războiului din Orientul Mijlociu a prevăzut chiar posibilitatea unei mișcări mai puternice. O imagine iluzorie a unei Europe mai puternice Valorile relativ bune ale indicatorilor PMI din Zona Euro înregistrate astăzi s-ar putea dovedi a fi doar o iluzie de scurtă durată. Sondajele în rândul companiilor au fost realizate la mijlocul lunii iulie, astfel încât nu au avut timp să surprindă pe deplin creșterea prețurilor la combustibili și gaze, care a avut loc în ultimele zile. Revenirea costurilor ridicate ale energiei va afecta rapid marjele de profit ale industriei și va sufoca redresarea cererii de consum.

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