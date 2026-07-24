Știri de ultimă oră: Redresare în Zona Euro? Datele pozitive privind indicele PMI sunt temperate de prețurile ridicate la petrol și gaze

Zona Euro: Salt surprinzător la cel mai înalt nivel din ultimele 5 luni PMI compozit: 51,9 | Prognoză: 50,2 (Valorile anterioare: 50,0). Indicele a revenit peste pragul de creștere pentru prima dată din martie, atingând cel mai înalt nivel din ultimele cinci luni — niveluri înregistrate ultima dată înainte de conflictul din Orientul Mijlociu.

Industria prelucrătoare: 52,0 | Prognoză: 51,5 (Anterior: 51,4).

Servicii: 51,6 | Prognoză: 49,8 (Anterior: 49,4). Presiunile asupra costurilor au scăzut la cel mai scăzut nivel de la izbucnirea războiului, atenuând presiunea asupra BCE în ceea ce privește noi majorări ale ratei dobânzii. Totuși, această situație ar putea fi de scurtă durată, având în vedere creșterea prețului petrolului la 100 de dolari și a gazului la peste 60 de euro/MWh. Valorile finale ar putea suferi revizuiri semnificative în sens descendent. Germania: Revenire neașteptată la creștere PMI compozit: 51,2 | Prognoză: 49,7 (Anterior: 49,5). S-a întrerupt o serie de trei luni de scăderi, indicele revenind peste pragul neutru de 50 de puncte.

Industria prelucrătoare: 52,2 | Prognoză: 50,5 (Anterior: 50,3). Principalul motor al creșterii; indicele a atins cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni.

Servicii: 49,6 | Prognoză: 49,0 (Anterior: 48,6). O revenire notabilă, deși sectorul rămâne sub pragul de 50 de puncte. În ciuda unui început reușit al celui de-al treilea trimestru, incertitudinea legată de Orientul Mijlociu și costurile energiei afectează perspectivele unei redresări susținute. Franța: Rezultate peste previziuni, în ciuda slăbiciunii sectorului manufacturier PMI compozit: 49,6 | Previziune: 47,8 (Anterior: 47,2). Rezultatul a depășit cu mult consensul pieței, atingând cel mai apropiat nivel de pragul de 50 din februarie.

Servicii: 49,8 | Previziune: 47,5 (Anterior: 46,8). Creștere robustă — cea mai mare valoare înregistrată din decembrie.

Sectorul manufacturier: 50,0 (Anterior: scădere la 50,0). Un rezultat dezamăgitor; sectorul s-a răcit până la niveluri neutre. Presiunea asupra bugetelor gospodăriilor, generată de creșterea prețurilor la combustibili și de incertitudinea politică dinaintea alegerilor prezidențiale, creează un context fragil pentru mediul de afaceri. Perspectivele pentru Asia și SUA Situația din Asia: Datele din Asia prezintă o imagine economică mixtă, deși regiunea rămâne în mare parte pe partea „verde” a pragului de 50 de puncte. Sectorul manufacturier japonez înregistrează o creștere solidă a producției, menținând indicatori ridicați, deși rezultatele nu au atins așteptările. Între timp, creșterea sectorului privat din India a încetinit față de lunile anterioare, în principal din cauza încetinirii din sectorul serviciilor. Preocupările persistente legate de costurile materiilor prime și de logistică, umbrite de tensiunile globale, rămân o provocare cheie pentru firmele asiatice. În așteptarea datelor din SUA de după-amiază: După avalanșa de date din Vechiul Continent, atenția pieței se îndreaptă peste Atlantic, unde vor fi publicate datele preliminare privind indicele PMI din SUA pentru luna iulie. Economia americană a demonstrat până acum o reziliență considerabilă, în special în sectorul producției, dar investitorii vor analiza cu atenție modul în care firmele locale fac față ratelor ridicate ale dobânzilor, costurilor ridicate ale forței de muncă și presiunilor tarifare. Datele de astăzi vor determina dacă SUA își mențin un ritm de creștere mai ridicat sau se aliniază la cifrele europene mai modeste. Perspectiva tehnică EURUSD Perechea EURUSD iese dintr-un canal de tendință ascendentă, care a servit drept corecție la tendința descendentă în vigoare de la jumătatea lunii aprilie. Rezistența cheie actuală se situează la 1,14 și la media mobilă pe 25 de zile. Merită menționat faptul că prețurile gazelor naturale sunt în creștere evidentă; perspectivele unor creșteri suplimentare până la 100 EUR/MWh ar putea trage perechea EURUSD către noi minime. Într-un astfel de scenariu, se deschide calea pentru o scădere sub 1,13 și, potențial, sub 1,1250. Cu toate acestea, în cazul în care prețurile energiei ar începe să se retragă, perechea ar putea urca din nou peste media pe 25 de zile și să se redreseze către 1,15.

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