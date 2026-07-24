Prețul petrolului scade cu peste 2% în ciuda escaladării tensiunilor din Marea Roșie🛢️

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Prețul petrolului devine din nou unul dintre principalele puncte de interes pentru piețele financiare. Petrolul depășește scade la 92 de dolari pe baril, după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, și-au asumat responsabilitatea pentru atacul asupra a două petroliere saudite în Marea Roșie. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu deschide un nou front pentru piețele energetice și sporește temerile privind noi întreruperi în aprovizionarea globală cu țiței.

Până acum, cea mai mare îngrijorare a investitorilor se concentra asupra Strâmtorii Ormuz, o rută prin care trece aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial. Cu toate acestea, ultimele evoluții sporesc riscul pentru o altă infrastructură critică: Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Golful Aden și de Oceanul Indian și a devenit o rută strategică pentru exporturile saudite către Asia.

Atacul reprezintă, de asemenea, o schimbare de percepție pentru piață. Arabia Saudită reușise să-și mențină o parte din exporturi folosind conducta est-vest către portul Yanbu, de unde expedia zilnic milioane de barili peste Marea Roșie, reducând astfel dependența sa de Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, dacă atacurile houthi vor ajunge să compromită și această rută, marja de manevră a celui mai mare exportator din OPEC ar fi redusă semnificativ, crescând riscul de întreruperi asupra unei părți mult mai mari din aprovizionarea mondială cu petrol.

Marea Roșie, o rută cheie pentru comerțul mondial

Atacul asupra petrolierelor saudite atrage atenția asupra Mării Roșii și a Strâmtorii Bab el-Mandeb, unul dintre principalele puncte de blocaj ale comerțului internațional. Aproximativ între 10% și 12% din comerțul maritim mondial trece pe această rută, pe lângă aproximativ 10% din petrolul transportat pe mare și aproximativ 8% din comerțul global cu gaz natural lichefiat (GNL). Orice întrerupere prelungită obligă navele să ocolească Capul Bunei Speranțe din Africa de Sud, ceea ce poate adăuga între 10 și 15 zile la călătoriile dintre Asia și Europa și poate crește semnificativ costurile de transport.

Consecințele depășesc cu mult piața energiei. O creștere a costurilor de transport afectează transportul produselor manufacturate, componentelor electronice, utilajelor, produselor chimice, oțelului, îngrășămintelor și bunurilor de consum, pe lângă întârzierea lanțurilor de aprovizionare ale numeroase industrii. Europa este una dintre regiunile cele mai expuse, întrucât o parte semnificativă a importurilor din Asia utilizează această rută pentru a ajunge în Marea Mediterană prin Canalul Suez.

În prezent, piața ia în calcul faptul că atacurile sunt izolate, dar o escaladare susținută ar putea provoca o creștere suplimentară a costurilor logistice, ar exercita o presiune ascendentă asupra inflației și ar spori volatilitatea pe piețele financiare. În acest context, prețul petrolului ar rămâne unul dintre principalii indicatori de monitorizat, deși impactul economic s-ar putea extinde rapid la transportul maritim, materiile prime industriale și comerțul internațional în ansamblu.

Piața începe să ia în calcul un scenariu de penurie mai accentuată a ofertei de petrol

Reacția pieței reflectă faptul că investitorii nu mai iau în considerare doar impactul unei posibile închideri a Strâmtorii Ormuz, ci și posibilitatea ca cele două principale rute de export din Golful Persic să fie supuse simultan unor restricții. Dacă se confirmă o escaladare susținută în Marea Roșie, echilibrul dintre ofertă și cerere ar putea fi supus unor presiuni suplimentare într-un moment în care capacitatea globală de producție a combustibililor rămâne limitată, iar marjele de rafinare se mențin la niveluri ridicate.

Acest scenariu explică de ce tot mai mulți analiști ridică problema posibilității ca prețul petrolului să atingă din nou 100 de dolari pe baril dacă conflictul continuă să se intensifice. Dincolo de impactul direct asupra ofertei, principalul risc constă în faptul că piața începe să-și piardă încrederea în existența unor rute alternative capabile să garanteze fluxul de țiței din Orientul Mijlociu către principalii consumatori mondiali.

Prețul petrolului atinge cel mai ridicat nivel din iunie

Situația din jurul rutei maritime cheie a Strâmtorii Bab al-Mandeb se agravează rapid. Informațiile privind atacul asupra a două nave saudite au provocat o nouă creștere de aproximativ 3% a prețului petrolului Brent, depășind 98 de dolari pe baril pentru prima dată din iunie în contractul pentru septembrie.

Variația prețului petrolului Brent reflectă reînnoirea contractelor futures. Sursă: XTB

Riscul geopolitic: Aceasta este prima lovitură directă asupra transporturilor comerciale de petrol din această regiune, ceea ce sporește semnificativ probabilitatea unor represalii din partea Statelor Unite.

Presiunea asupra ofertei: Piața a început să reflecte rapid riscul de întreruperi ale lanțului de aprovizionare în Marea Roșie și Canalul Suez. Trebuie menționat că acesta este în prezent principalul canal de aprovizionare către Asia.

Prețul petrolului Brent continuă să crească după expirarea contractelor futures, deși ieri s-a înregistrat o reacție la media pe 100 de perioade. Următoarea rezistență importantă se situează între 96 și 98 de dolari pe baril.