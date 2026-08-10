⬆️Gazul TTF crește cu peste 6%

Contractele futures europene pe gaz natural (TTF) înregistrează astăzi creșteri semnificative, urcând cu peste 6% și atingând un nivel de aproape 58 EUR/MWh. Pe lângă prețurile gazelor naturale din Europa, observăm și o creștere a prețurilor gazelor naturale în SUA, care este legată de o schimbare a prognozelor meteorologice. Cu toate acestea, merită să reținem că piața din Statele Unite se confruntă cu un exces de ofertă semnificativ, în timp ce în Europa persistă problemele legate de reaprovizionarea stocurilor. Ce anume stă la baza creșterii prețurilor gazelor naturale în Europa? Avem motive de îngrijorare în perspectiva perioadei de iarnă? Criza nerezolvată din Strâmtoarea Ormuz: Discuțiile dintre Iran și Oman nu au reușit să convingă investitorii că aprovizionarea globală cu GNL va fi reluată rapid. Deși ministrul iranian de externe a declarat în weekend că un acord este „foarte aproape”, el a avertizat în același timp că acesta nu va duce la redeschiderea imediată a căii navigabile. În plus, acordul în sine dintre Iran și Oman ar însemna începerea perceperii unor taxe uriașe de la navele care tranzitează zona, ceea ce este inacceptabil pentru Statele Unite și pentru majoritatea transportatorilor.

Stocuri de gaze la un nivel critic de scăzut: Cu mai puțin de trei luni înainte de începerea sezonului de încălzire, instalațiile europene de stocare a gazelor sunt umplute la puțin sub 59%. Acestea sunt cele mai scăzute niveluri din 2009, situându-se drastic sub media sezonieră pe 5 ani pentru această perioadă a anului, care este de 76%. Acest lucru plasează Europa într-o competiție acerbă cu Asia pentru încărcăturile de GNL. Reaprovizionarea stocurilor este deja cea mai lentă din ultimii peste 5 ani. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Livrările de gaze către instalațiile de stocare din Europa se situează semnificativ sub media pe 5 ani, iar sezonul de întreținere a infrastructurii de gaze este pe cale să înceapă, ceea ce va reduce ritmul de reaprovizionare a stocurilor. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Valuri de căldură iminente (creștere bruscă a cererii): În a doua jumătate a săptămânii este așteptat un val puternic de căldură în Europa de Vest (Marea Britanie, Franța, vestul Germaniei). Se preconizează că temperaturile vor atinge 33°C în Londra și Frankfurt și chiar 35–36°C în Paris, ceea ce va stimula semnificativ cererea de energie electrică pentru aerul condiționat. În plus, temperaturile ridicate pot cauza dificultăți în funcționarea centralelor electrice în cazul unor niveluri scăzute ale apelor râurilor.

Întreruperi și constrângeri infrastructurale: Întreruperile suplimentare complică situația aprovizionării. Operatorul norvegian Gassco a raportat indisponibilitatea zăcământului de gaze Dvalin (pierdere de 5,9 milioane de metri cubi pe zi începând cu 10 august). Mai mult, gigantul energetic francez EDF a fost nevoit să reducă drastic capacitatea reactoarelor nucleare de la Gravelines și St Alban, ceea ce va transfera povara producției de energie electrică asupra centralelor electrice pe gaz. Lipsa perspectivelor privind o reluare rapidă a livrărilor de GNL din Orientul Mijlociu (Qatarul intenționa să reia livrările către Europa în septembrie, dar acest lucru este deja pus sub semnul întrebării), combinată cu ritmul extrem de lent de umplere a stocurilor europene (vizibil în grafice) și cu creșterea cererii cauzată de valurile de căldură, creează un mediu ideal pentru menținerea prețurilor ridicate sau pentru creșteri suplimentare ale cotațiilor de referință europene TTF. Deși piața gazelor din Europa este semnificativ mai diversificată decât în urmă cu 4 ani, nu se poate exclude posibilitatea ca noi să asistăm la o creștere evidentă înainte de începerea sezonului de iarnă. Curba pieței europene a gazelor rămâne plată pe termen scurt, iar apoi trece la o puternică situație de backwardation. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."