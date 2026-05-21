Comentariu privind piața valutară: Va reuși piața muncii să inverseze tendința în cazul AUD?

Cele mai recente date macroeconomice din Australia provoacă îngrijorare considerabilă în rândul investitorilor globali. Creșterea surprinzătoare a șomajului și rezultatele extrem de slabe din sectorul industrial pun sub semnul întrebării adoptarea unor noi măsuri restrictive de către banca centrală locală. Acest amestec de informații reprezintă un risc enorm pentru viitorul monedei locale, care până acum și-a tras forța din perspectivele unor rate ridicate ale dobânzii. Speranțe iluzorii privind continuarea creșterilor agresive ale ratei dobânzii Pentru o perioadă foarte lungă de timp, Banca Centrală a Australiei a fost considerată liderul absolut în cursa globală de înăsprire a politicii monetare. Această atitudine extrem de restrictivă a determinat efectiv creșterea anterioară a dolarului australian față de alte monede importante. Din păcate, ultimele rapoarte economice contrazic brutal această imagine optimistă și introduc multă incertitudine pe piețele financiare. Rata șomajului a crescut neașteptat de la 4,3% la 4,5%. Piața se aștepta la o creștere a numărului de locuri de muncă cu 17.500 de posturi cu normă întreagă, în timp ce economia a pierdut nu mai puțin de 18.600 de angajați. Slăbiciunea nu se observă doar pe piața muncii. Nori negri se adună și asupra întregului sector al producției și serviciilor. Indicele PMI compozit a scăzut la un nivel îngrijorător de 47,8 puncte, ceea ce indică o contracție clară a economiei. Acesta este un rezultat direct al unei scăderi record a subindicelui de comenzi noi, a cărui amploare nu a mai fost observată din al patrulea trimestru al anului 2021. O astfel de răcire bruscă a economiei ar putea forța factorii de decizie să-și schimbe imediat tonul actual. Evaluarea pieței și perspectivele reale de înăsprire Capitalul mare urmărește cu atenție acțiunile autorităților monetare, iar până de curând, piețele futures anticipau destul de îndrăzneț următoarele măsuri de înăsprire. În prezent, rata principală a dobânzii în Australia este de 4,35%, în timp ce, cu puțin timp în urmă, investitorii estimau că aceasta va atinge un vârf de peste 4,86% în primele luni ale anului viitor. Exista un apetit enorm pentru risc și încredere în fermitatea bancherilor australieni. Există o corelație extrem de puternică între aceste pariuri ale pieței și puterea reală a monedei în sine. Monedele legate de materii prime sunt extrem de sensibile la schimbările ratelor dobânzilor de pe piață. Dacă datele negative care vor apărea vor forța banca centrală să-și revizuiască în cele din urmă planurile și să oprească ciclul de majorări, fondurile gigantice vor începe să se retragă masiv din pozițiile long. O astfel de întorsătură a evenimentelor va slăbi drastic poziția dolarului australian pe piața financiară largă. În plus, posibila întărire a monedei americane, susținută de politica stabilă a Rezervei Federale, alimentată de eșecul negocierilor cu Iranul, nu poate decât să accelereze această vânzare rapidă.

