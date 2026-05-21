Slăbiciune semnificativă în urma publicării datelor PMI din Franța și Germania. Creșterea ratei dobânzii BCE, în pericol?

Valori preliminare PMI pentru mai 2026: Germania: PMI pentru sectorul manufacturier: 49,9 față de 51,0 estimat

PMI pentru sectorul serviciilor: 47,8 față de 47,0 estimat Franța: PMI pentru sectorul manufacturier: 48,9 față de 52,5 estimat

PMI pentru servicii: 42,9 față de 46,6 estimat Comentariu de piață Setul complet de date PMI din luna mai pentru cele mai mari două economii ale zonei euro prezintă o imagine extrem de îngrijorătoare a sănătății economice a Vechiului Continent. Deși sectorul serviciilor din Germania a reușit să depășească ușor consensul pieței (47,8 puncte față de prognoza de 47,0), acesta rămâne sub pragul critic de 50 de puncte, semnalând o contracție continuă în acest segment. Situația din Germania este agravată de sectorul manufacturier, care a revenit în mod neașteptat în zona de contracție, scăzând la 49,9 puncte. Acest lucru ar putea fi rezultatul creșterii costurilor energiei, care sunt cruciale pentru economia germană, cu consum intensiv de energie. Germania se luptă să se redreseze complet încă din 2022, când a trebuit să renunțe la aprovizionarea cu gaz rusesc ieftin și să se orienteze către alternative mai scumpe din alte direcții sau alte surse de energie. Situația din Franța pare și mai gravă. Sectorul manufacturier a suferit o dezamăgire masivă, ajungând la doar 48,9 puncte față de așteptările optimiste ale pieței de 52,5 puncte, care ar fi trebuit să reprezinte deja o ușoară scădere față de valoarea anterioară de 42,8 puncte. Cu toate acestea, prăbușirea reală a venit din partea indicelui francez al serviciilor, care a scăzut la un nivel extrem de critic de 42,9 puncte, ratând drastic previziunile (46,6 puncte). Merită subliniat faptul că actuala deteriorare a sentimentului are un caracter global — datele publicate astăzi din Asia au fost, de asemenea, foarte slabe. Datele de dimineață din regiunea Asia-Pacific au semnalat o încetinire economică clară. De exemplu, în Japonia, PMI-ul compozit a scăzut la un minim de 5 luni (51,1 puncte față de 52,2 puncte anterior), determinat de prima stagnare a sectorului serviciilor din ultimul an și de scăderea fluxului de noi comenzi de export. Semne similare de prudență și de slăbire a cererii au apărut și pe alte piețe asiatice, alimentând temerile privind o încetinire economică sincronizată la nivel global. Reacția pieței valutare Slăbiciunea datelor macroeconomice din Europa a afectat imediat cotația monedei unice. Perechea EURUSD reacționează cu pierderi bruște și dinamice la datele slabe din Europa. Investitorii vând euro în masă, iar cursul de schimb al perechii valutare pierde rapid teren, depășind nivelurile locale de suport. Piața de capital își revizuiește așteptările privind acțiunile Băncii Centrale Europene, temându-se că zona euro ar putea aluneca într-o recesiune mai profundă. EURUSD scade pentru scurt timp sub 1,16 în urma publicării unor indici PMI slabi din Franța și Germania. Merită menționat faptul că ieri, după apariția unor știri pozitive privind potențialele progrese în negocierile dintre SUA și Iran, EURUSD a crescut semnificativ. Sursa: xStation 5

