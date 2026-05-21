Prezentare generală a rezultatelor Nvidia

Cea mai valoroasă companie din lume și-a publicat în sfârșit rezultatele pentru ultimul trimestru. Compania a anunțat venituri record pentru primele trei luni ale anului, de 81,6 miliarde de dolari, o creștere de 85% față de anul trecut. Cea mai mare parte a acestor venituri a provenit din centrele de date, unde veniturile s-au dublat în ultimele 12 luni, ajungând la 75,2 miliarde de dolari. Previziunile privind veniturile pentru acest trimestru sugerează că perioada favorabilă pentru Nvidia continuă. Se așteaptă ca veniturile din al doilea trimestru să stabilească un nou record, cu previziuni de vânzări de peste 91 de miliarde de dolari. Aceasta depășește așteptările de pe Wall Street și reprezintă o dublare față de al doilea trimestru din 2025.

Rezultatele Nvidia nu reușesc să pună capăt neliniștilor legate de comerțul cu AI

Aceste rezultate uriașe sugerează că Nvidia culege roadele planurilor de investiții masive ale hiperscalerilor și ar putea pune capăt temerilor că comerțul cu AI s-a încheiat. Cu toate acestea, chiar dacă Nvidia a înregistrat venituri uriașe, prețul acțiunilor se confruntă cu o ușoară vânzare masivă în premarket. Investitorii s-au obișnuit cu veniturile și previziunile enorme ale Nvidia, așa că cifrele de astăzi nu îi impresionează, mai ales după ce prețul acțiunilor a crescut cu 1,5% înainte de raportul privind veniturile. Acțiunile au crescut deja cu 17% de la începutul anului și depășesc câștigurile indicelui S&P 500 și ale altor acțiuni din Magnificent 7.

Nvidia rămâne într-o stare financiară robustă

Marjele brute au fost în linie cu rezultatele din al patrulea trimestru, la 75%. Ne îndoim că investitorii erau preocupați de comprimarea marjei brute în această etapă; în schimb, reacția ezitantă a pieței la aceste rezultate, fără îndoială bune, ar putea fi un semn că investitorii sunt îngrijorați de creșterea costurilor. Costurile operaționale au crescut cu 50% în ultimul trimestru față de acum un an, dar acest lucru pălește în comparație cu creșterea de 85% a veniturilor.

AI în centrul revoluției AI, se laudă Huang

Compania se bucură în continuare de o sănătate financiară robustă și nu există semne că aceasta se va deteriora. Jensen Huang a vorbit încă o dată despre potențialul AI și a spus că dezvoltarea AI accelerează cu o viteză extraordinară. El a reiterat, de asemenea, poziția unică a Nvidia în ecosistemul AI, afirmând că aceasta este singura platformă care rulează în fiecare cloud, alimentează fiecare model open-source și se scalează oriunde se produce AI. Aceasta este o declarație puternică adresată scepticilor și celor care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modelul circular de finanțare al Nvidia, aceasta cumpără sau investește în companii în schimbul utilizării produselor Nvidia de către acestea.

Nvidia se concentrează pe randamentul pentru acționari

A existat, de asemenea, o adăugire interesantă la aceste rezultate. În previziunile noastre, am subliniat că Nvidia avea un dividend nesemnificativ și avea spațiu pentru a crește randamentul pentru acționari. Astăzi, Nvidia s-a concentrat și mai mult pe randamentul pentru acționari. A crescut dividendul de la 1 cent pe acțiune la 25 de cenți pe acțiune și a mărit, de asemenea, programul de răscumpărare a acțiunilor cu 80 de miliarde de dolari, aducându-l la 118,5 miliarde de dolari.

De ce investitorii sunt rezervați în privința acestor rezultate?

Deci, de ce le este greu investitorilor să aprecieze rezultatele Nvidia? Există două motive pentru care investitorii au primit cu rezerve acest raport de rezultate. În primul rând, atunci când o companie crește randamentul pentru acționari la un astfel de nivel, ar putea fi un semn că rămâne fără idei. Acești bani trebuie redirecționați de undeva și, deși există doar o șansă mică ca acest lucru să se întâmple, ar putea sufoca inovația în cadrul firmei. Nvidia se află acum într-o cursă a înarmării în domeniul AI, pe măsură ce noi concurenți intră pe piață și clienții proprii ai Nvidia, precum Google și Meta, intenționează să-și producă propriile cipuri personalizate. În plus, procesoarele tensor ale Google ar putea reprezenta o amenințare la adresa dominației Nvidia pe termen lung.

Baza restrânsă de clienți rămâne o preocupare pentru investitori

În al doilea rând, nu s-a menționat nimic despre clienți noi și despre extinderea bazei de clienți a Nvidia. Compania rămâne extrem de dependentă de hyperscaleri, care au generat mai mult de jumătate din veniturile Nvidia din centrele de date în ultimul trimestru. Acest lucru este dezamăgitor. Deși Nvidia rămâne în centrul revoluției AI, analiștii se așteptau să vadă o bază mai largă de clienți din sectorul întreprinderilor. Acest lucru sugerează că, deocamdată, cea mai mare parte a cheltuielilor pentru AI provine de la aceleași firme tehnologice cu capitalizare uriașă care au alimentat veniturile Nvidia în cea mai mare parte a acestui deceniu.

Deși Nvidia se află într-o poziție incredibilă din punct de vedere al generării de venituri, rămâne vulnerabilă la schimbările din planurile de cheltuieli ale hyperscalerilor. Dacă aceștia vor opri investițiile în AI în trimestrele următoare, Nvidia s-ar afla în linia de foc, iar veniturile s-ar putea epuiza foarte repede.

Aceeași strategie veche pentru Nvidia

Cu siguranță, aceasta nu este o problemă pentru moment, dar cu o capitalizare de piață de peste 5,412 trilioane de dolari, compania trebuie să depună eforturi mai mari în fiecare trimestru pentru a justifica această evaluare colosală.

Există puține puncte slabe în acest raport de rezultate, dar investitorii par reticenți să reacționeze la aceeași strategie veche a Nvidia. Deși compania a oferit numeroase stimulente acționarilor, investitorii ar fi preferat probabil ca aceasta să anunțe o bază de clienți mai largă.

Vânzarea masivă a acțiunilor a fost ușoară până acum, iar scăderea este de mai puțin de 1%. Cu toate acestea, înainte de raportul privind veniturile, piața opțiunilor a inclus în preț o oscilație de 350 de miliarde de dolari în orice direcție. Astfel, ar putea exista o volatilitate suplimentară a prețului acțiunilor Nvidia joi, odată ce lucrurile se vor liniști.

În ansamblu, aceste rezultate au confirmat că Nvidia este o mașină de generat numerar și va continua să fie așa cel puțin în acest trimestru. Nvidia oferă previziuni doar pentru un trimestru, iar acest lucru ar putea limita reacția pieței la acest raport. În acest context, în care se pun întrebări cu privire la comerțul cu AI, investitorii doresc ca compania să ofere o orientare mai fermă cu privire la ceea ce se va întâmpla în următoarele 6-9 luni și la modul în care compania își va extinde baza de clienți. Deocamdată, Nvidia nu a oferit aceste informații, ceea ce limitează potențialul de creștere al companiei.