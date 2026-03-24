Comentariu valutar: Piețele așteaptă soluționarea suspendării de 5 zile

Principalul factor care influențează starea de spirit pe piețele financiare rămâne situația geopolitică în continuă schimbare din Orientul Mijlociu. În discursul de luni, Donald Trump a sugerat că acordul cu Iranul este aproape, ceea ce a dus la suspendarea atacului planificat asupra infrastructurii energetice iraniene, care urma să înceapă la miezul nopții, ora britanică. Reacția pieței a fost imediată – petrolul Brent s-a ieftinit cu peste 10%, iar indicii bursieri europeni au înregistrat o revenire semnificativă. Entuziasmul de moment s-a dovedit însă de scurtă durată. Iranul a negat orice negocieri, ceea ce a schimbat ușor starea de spirit iar știrile din timpul nopții despre atacuri asupra infrastructurii iraniene de gaze din zona Isfahanului și activitatea minelor iraniene în Strâmtoarea Ormuz au făcut ca prețul petrolului Brent să revină la aproximativ 99,8 USD pe baril. Merită însă remarcat o analogie cu conflictul comercial de anul trecut cu China, când Trump a anunțat un acord iminent și a suspendat taxele, Beijingul negând inițial, pentru a semna în cele din urmă acordul două săptămâni mai târziu. Un scenariu similar în relațiile cu Teheranul este astăzi considerat realist de o parte a pieței. Trump a acordat cinci zile pentru semnarea acordului, ceea ce înseamnă, de facto, că în următoarea săptămână orice semnal din Orientul Mijlociu va provoca fluctuații bruște ale prețurilor materiilor prime energetice și ale activelor riscante. Contextul mai larg indică complicații suplimentare pentru piețele valutare globale. Implicarea țărilor arabe în conflict crește – Arabia Saudită a pus la dispoziție o bază aeriană pentru aviația americană, Emiratele Arabe Unite izolează economic Iranul, iar Wall Street Journal sugerează că Riadul ia în considerare o participare militară directă. Dolarul american și-a recăpătat în ultimele săptămâni statutul tradițional de activ de refugiu, care a fost subminat în timpul crizei vamale de anul trecut. Perechea EURUSD deschide sesiunea europeană de astăzi la un nivel de aproximativ 1,1615, după ce sesiunea de luni a înregistrat fluctuații între 1,1485 și 1,1640. Calendarul macroeconomic de astăzi oferă date importante care ar putea revizui această imagine. Datele preliminare PMI pentru Franța, Germania și întreaga Zonă Euro vor testa rezistența monedei euro, iar orice scădere sub pragul de 50 de puncte în industria europeană ar putea consolida așteptările pieței cu privire la următoarele măsuri ale BCE. După-amiaza, atenția se va concentra asupra costurilor unitare ale forței de muncă din SUA pentru Q4; prognoza de 2,8% QoQ reprezintă un semnal de avertizare clar pentru Fed în contextul presiunilor inflaționiste, iar o valoare mai mare ar putea consolida și mai mult dolarul față de principalele monede, confirmând narațiunea „rate mai mari pentru mai mult timp". Datele API din seara aceasta privind stocurile de petrol ar completa imaginea zilei în sectorul energetic. O eventuală scădere a stocurilor ar alimenta și mai mult creșterea prețurilor petrolului și ar susține indirect dolarul ca monedă de refugiu. În acest context, dolarul rămâne principalul beneficiar al incertitudinii globale: ca monedă sigură și, în același timp, monedă a țării implicate în conflict și, simultan, cel mai mare producător de energie din lume, acesta beneficiază de un vânt dublu în pânze, care va fi greu de inversat fără semnale concrete și confirmate de dezescaladare din partea Teheranului.

