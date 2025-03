Inwestowanie w ropę

Czas czytania: 10 minut(y)

Ropa naftowa uznawana jest za surowiec numer 1 na świecie, przede wszystkim ze względu na to, że jest wykorzystywana do produkcji paliw płynnych, które stosowane są do napędu środków transportu od wody, przez ląd do powietrza. Służy ona również do produkcji smarów, parafiny, asfaltu, mazutu, wobec czego jest wykorzystywana do konserwacji maszyn, budowy dróg oraz wykorzystywana jako źródło energii cieplnej, a także do wytworzenia energii elektrycznej. Co więcej ropa wykorzystywana jest do otrzymywania wielu materiałów syntetycznych.

Źródło: IEA World Energy Balance Review 2019

W jaki sposób można inwestować w ropę w XTB?

Najprostszym sposobem na inwestowanie na ropie jest handel na CFD OIL lub CFD OIL.WTI. CFD czyli kontrakty różnic kursowych na surowce, m.in. ropę naftową, są niezwykle ciekawym instrumentem, posiadającym wiele interesujących cech wpływających na unikatowość tego produktu:

są to instrumenty pochodne przez co nie stajesz się właścicielem instrumentu bazowego lecz po prostu spekulujesz czy jego cena wzrośnie czy spadnie

są lewarowane co oznacza, że zawarcie transakcji wymaga posiadania jedynie części potrzebnego do tego kapitału. Dlatego też, korzystając z mechanizmu dźwigni finansowej należy pamiętać, że zwiększa on nasze szanse zarówno na odnotowanie wysokich zysków jak i dotkliwych strat inwestycyjnych

umożliwiają inwestowanie zarówno we wzrosty jak i spadki cen.

umożliwiają zarówno zajmowanie pozycji długich (KUPNO) jak i krótkich (SPRZEDAŻ) co w połączeniu z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej sprawia, że kontrakty CFD są obecnie jednymi z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów instrumentów na rynkach finansowych

pozwalają na otworzenie pozycji o wartości ułamka lota, dzięki czemu możesz dostosować wielkość transakcji do własnych możliwości inwestycyjnych.

XTB oferuje inwestycje w CFD na ropę Brent (OIL) oraz CFD na ropę WTI (OIL.WTI), czyli w instrumenty, których cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny ropy naftowej odpowiednio Brent i WTI, notowanych na rynku zorganizowanym.

System transakcyjny xStation, będący kompletnym narzędziem tradingowym, dodatkowo daje możliwość szybkiego i łatwego zabezpieczania transakcji, co szczególnie w przypadku inwestowania w instrumenty z dźwignią, jest elementem niezbędnym do zastosowania. W xStation dzięki wbudowanemu w okno zlecenia kalkulatorowi można na kilka sposobów ustawić zlecenie Stop Loss czy Take Profit zgodnie z założeniami wynikającymi z własnej strategii inwestycyjnej.

Spójrzmy w jaki sposób złożyć zlecenie kupna, czyli jak otworzyć pozycję długą. Załóżmy, że po zakończonej analizie rynku uważasz, że cena ropy będzie rosła w najbliższym czasie. Na początku powinieneś określić wielkość transakcji. Następnie powinieneś ustawić zlecenie Stop Loss, aby ograniczyć potencjalne straty, a także zlecenie Take Profit, które zamknie twoją pozycję na z góry określonym poziomie, pozwalając na zaksięgowanie, zysku. Najprostszym sposobem na otworzenie nowej transakcji jest wybranie pozycji na wykresie w panelu click & trade, który znajduje się po lewej stronie ekranu w module Market Watch.

Źródło: xStation

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Panel click & trade znajdziesz również w lewym górnym rogu okna wykresu.

Źródło: xStation5

Po podaniu wszystkich danych wystarczy kliknąć na zielony przycisk Kup.

Aby zyskać na spadku cen, należy wejść w pozycję krótką. Proces zawierania transakcji sprzedaży jest podobny do opisanego powyżej, z tą różnicą, że po ustawieniu wszystkich parametrów transakcji należy kliknąć czerwony przycisk Sprzedaj. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat krótkiej sprzedaży, polecamy lekturę naszego artykułu na ten temat krótkiej sprzedaży.

Źródło: xStation5

Jeśli rynek jest otwarty, wówczas twoje zlecenie powinno zostać wypełnione. Status transakcji jest widoczny w znajdującym się poniżej wykresu oknie Otwarte Pozycje. Gdy uznasz, że nadszedł czas zamknięcia twojej pozycji wystarczy, że klikniesz Zamknij lub odwrócisz swoją dotychczasową ekspozycję.

Źródło: xStation5

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy ropą Brent a ropą WTI?

Najczęściej na rynku ropy naftowej mówi się o dwóch benchmarkach ropy: Brent i WTI. Niemniej istnieje więcej gatunków ropy naftowej, w zależności od jej właściwości czy miejsca jej wydobycia. Od jej właściwości, miejsca występowania czy transportu zależy również cena.

Najważniejsze benchmarki ropy naftowej. Źródło: Intercontinental Exchange (ICE)

Ropa Brent - pochodzi z 15 pól naftowych położonych na Morzu Północnym. Niska zawartość siarki, która wynosi poniżej 0,37% wskazuje, że jest to ropa słodka, a jej niska gęstość pozwala na określenie jej jako lekką, idealnie nadającą się do produkcji oleju napędowego i benzyny. Szacuje się, że blisko 70% transakcji dokonywanych na ropie na świecie odbywa się na ropie Brent. Na londyńskiej giełdzie Intercontinental Exchange (ICE) notowane są kontrakty terminowe na ropę Brent.

Ropa WTI - czyli West Texas Intermediate, wydobywana jest w Stanach Zjednoczonych, w stanie Texas. Ze względu na zawartość siarki, która wynosi poniżej 0,24% określana jest jako ropa słodka oraz lekka, ponieważ ma niską gęstość. Ropa WTI stanowi instrument bazowy dla kontraktów futures na giełdzie New York Mercantile Exchange (NYMEX). Charakteryzuje się wysoką jakością, jedną z najwyższych na świecie.

Różnica wartości pomiędzy ropą Brent a ropą WTI, czyli tzw. dyferencjał, przemawia na korzyść ropy WTI, która ma lepsze parametry gęstości i zawartości siarki.

Inne sposoby inwestowania w ropę naftową z XTB

Oprócz kontraktów CFD, istnieje również kilka funduszy ETF, które pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na rynek ropy naftowej. Poza tym, inwestorzy mogą również pośrednio zyskiwać na zmianach cen ropy. Aby tego dokonać, wystarczy stworzyć zdywersyfikowany portfel akcji największych firm wydobywających ropę naftową, takich jak Exxon Mobil czy Chevron. Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie może mieć jeszcze jedną istotną przewagę nad bezpośrednim inwestowaniem w ropę, gdyż niektóre z tych spółek mogą również zdecydować się na wypłatę dywidendy. Kluczowe aspekty inwestowania w akcje dywidendowe omówiliśmy w artykule "Inwestowanie w akcje dywidendowe"

Zarówno Skaner ETF jak i Skaner Spółek mogą okazać się pomocne przy szukaniu okazji inwestycyjnych na rynku ropy naftowej. Źródło: xStation5

Na jakie raporty zwrócić uwagę?

Na rynku ropy naftowej należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych raportów. Są one publikowane za różne okresy w różnym odstępie czasu. Wobec tego te, które publikowane są często i obejmują krótki okres, mają największy wpływ na bieżącą zmianę ceny.

Zmiana zapasów – raport dotyczący zapasów ropy naftowej publikowany jest co tydzień (standardowo w każdą środę o godzinie 16:30 czasu polskiego) w Stanach Zjednoczonych przez Departament Energii USA (DoE). Przedstawia on:

- zmianę zapasów ropy w USA

- zmianę zapasów w Cushing, czyli miejscu rozliczeniowym ropy WTI

- zmianę zapasów innych produktów ropopochodnych, estymację produkcji w USA, implikowany popyt na ropę oraz inne produkty. Co ważne jest to raport tygodniowy, wobec czego ma bardzo duży wpływ na rynek ropy. Zapasy ropy w USA stanowią zdecydowaną większość zapasów OECD, dlatego raport DoE ma największy wpływ na kształtowanie się cen w krótkim terminie. Dzień wcześniej (we wtorek o 22:30) publikowany jest raport zmiany zapasów wg API, czyli Amerykańskiego Instytutu Paliw . W tym przypadku producenci oraz inni uczestnicy rynku dowolnie raportują na temat stanu zapasów. Może on pokazywać, czego spodziewać się po raporcie DoE. Dane z obu raportów dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation.

– raport dotyczący zapasów ropy naftowej publikowany jest co tydzień (standardowo w każdą środę o godzinie 16:30 czasu polskiego) w Stanach Zjednoczonych przez Departament Energii USA (DoE). Raporty bilansowe – dotyczą dłuższego okresu niż jeden tydzień. To głównie raporty OPEC, IEA, EIA czy również prywatnych uczestników rynku np. Bloomberga, który podaje estymacje produkcji dla największych producentów na przełomie każdego miesiąca. Powyższe raporty są miesięczne, kwartalne lub roczne i pokazują jak zmieniły się podaż i popyt. Przedstawiają one również prognozy na przyszłe okresy.

Zmiana ilości wież wiertniczych – raport ten jest kluczowy przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. W obecnych czasach zdecydowana większość produkcji w USA pochodzi z łupków, a utrzymanie produkcji w USA wymaga ciągłej zmiany odwiertów. Duża ilość aktywnych wież oznacza duże inwestycje na rynku ropy oraz wróży większą produkcję. Ilość aktywnych wież wiertniczych w dużej mierze zależy od kształtowania się cen na rynku. Publikowany jest przeważnie w piątek po południu. Dane z tego raportu dostępne są w kalendarzu ekonomicznym na platformie transakcyjnej xStation.

Raport COT/CFTF – inwestorzy oraz uczestnicy rynku na kontraktach terminowych są zobowiązani do dostarczania informacji na temat ilości swoich pozycji na rynku ropy naftowej. Raport CFTC dla większości rynków w USA publikowany jest w każdy piątek o 21:30. Raport z ICE publikowany jest w poniedziałek. Dotyczą one stanu pozycji na kontraktach według stanu na poprzedzający wtorek. Dzięki informacji na temat ilości pozycji krótkich, długich oraz ich różnicy można określić nastroje na rynku. Ważne: wskaźnik COT dostępny jest na platformie transakcyjnej xStation.

O czym jeszcze należy pamiętać?

W XTB kontrakty CFD oparte są na kontraktach futures notowanych na giełdach, które wygasają każdego miesiąca. XTB oferuje kontrakty CFD z 365-dniowym terminem wygaśnięcia (nie dotyczy CFD opartych o akcje i ETFy), aby nasi klienci nie musieli co miesiąc zamykać pozycji bazującej na wygasającej serii kontraktu i otwierać kolejnej. W ten sposób klienci mogą w sposób ciągły, przez nawet 365 dni, trzymać jeden kontrakt CFD oparty o cenę ropy, bez konieczności otwierania nowych pozycji co miesiąc, jak to ma miejsce na rynku bazowym. Zazwyczaj przejście na następną serię kontraktów następuje na kilka dni przed datą wygaśnięcia aktualnej serii kontraktu futures na rynku bazowym. O zbliżających się rolowaniach informujemy w aktualnościach handlowych.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5

Podsumowanie

Ropa naftowa jeszcze przez długi czas będzie strategicznym surowcem energetycznym. Zależność pomiędzy popytem a podażą może mieć ogromny wpływ na cenę. W przypadku rynku ropy niezwykle istotne jest śledzenie publikacji istotnych raportów, które mogą oddziaływać na zwiększenie zmienności. Dostępne w XTB CFD na ropę dają dodatkowe możliwości upatrywania ciekawych sytuacji inwestycyjnych zarówno wtedy, kiedy cena tego surowca rośnie jak również kiedy spada. Sytuacja na rynkach finansowych jeszcze przez długi czas będzie powiązana z rynkiem ropy.

Aby rozpocząć inwestycje na rynku ropy wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny.

Dostęp do systemu transakcyjnego jest możliwy przez przeglądarkę, wersję desktop oraz aplikację mobilną, dzięki której można w szybki i łatwy sposób kontrolować swoje transakcje z dowolnego miejsca ze wszystkich urządzeń w systemie Android i iOS.