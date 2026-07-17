🐸 Compania mamă a Froo (Żabka) cresc pe fondul informațiilor de achiziție din partea 7-Eleven

Proprietarul japonez al lanțului 7-Eleven dorește să achiziționeze acțiuni în cadrul grupului Żabka! Se pregătește o tranzacție de un miliard de dolari Proprietarul legendarului lanț 7-Eleven, compania japoneză Seven & i Holdings, poartă discuții avansate privind o investiție în grupul polonez Żabka. Această informație a fost furnizată de agenția japoneză Nikkei. În acest fel, gigantul japonez dorește să-și accelereze considerabil expansiunea pe piața europeană. Aspecte cheie: Valoarea tranzacției: Seven & i Holdings ia în considerare achiziționarea unei participații de două cifre la Żabka. Se estimează că valoarea acestei investiții ar putea ajunge la câteva sute de miliarde de yeni (echivalentul a miliarde de zloți).

Polonia, un nou cap de pod: Polonia ar deveni a patra piață europeană pentru compania japoneză (după Suedia, Danemarca și Norvegia). Europa urmează să devină un nou pilon de creștere pentru companie, alături de Asia și SUA.

Obiectivul de expansiune este de 30 de țări până în 2030: Grupul intenționează să-și extindă prezența globală de la cele 19 piețe actuale la 30 până la sfârșitul deceniului.

Presiunea pentru schimbare: Această mișcare este un răspuns la presiunea investitorilor și o încercare de a contracara o preluare ostilă prevăzută pentru 2024 de către proprietarul canadian al lanțului Circle K (Alimentation Couche-Tard). Deși canadienii și-au retras oferta, Seven & Holdings trebuie să le demonstreze acționarilor săi că poate crește rapid în străinătate. Ce înseamnă acest lucru pentru piață? Seven & Holdings trece de la simpla acordare de licențe pentru marca sa la o implicare directă de capital. Japonezii doresc să transfere cele mai bune practici ale lor în Europa, inclusiv un accent puternic pe oferta gastronomică și produsele alimentare proaspete (mâncare la pachet), ceea ce se încadrează perfect în modelul de afaceri actual al lanțului polonez Żabka. Cele mai importante date financiare ale Żabka Żabka a înregistrat recent rezultate ușor mai slabe, dar, pe de altă parte, se descurcă mai bine la bursă decât unii retaileri. Sursă: XTB Research, Żabka Comparație între evoluția prețului acțiunilor Żabka și Dino De la minimul din martie, acțiunile companiei au crescut deja cu peste 50%. Recent, JP Morgan și-a redus prețul țintă pentru companie la 27 PLN, dar acest nivel a fost atins înainte de publicarea ultimelor informații. La vârf, acțiunile companiei au înregistrat o creștere de până la 10%, iar în prezent această creștere se limitează la 8-9%. Pentru comparație, merită menționat faptul că Dino a înregistrat rezultate foarte slabe în ultimele luni, iar acțiunile sale au scăzut sub 30 PLN. Sursă: xStation5

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