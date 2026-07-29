Conferința de presă a Fed: Warsh laudă investițiile în capital (CapEx) și îmbunătățește încrederea pieței

Inflația și politica monetară Proces pe termen lung: Problemele legate de inflație care durează de mai mult de cinci ani nu pot fi rezolvate în nouă săptămâni.

Fără flexibilitate în privința țintei: Fed este hotărâtă să asigure stabilitatea prețurilor – nu se vorbește despre o țintă „flexibilă” a inflației. În același timp, însă, Warsh însuși nu oferă din nou răspunsuri cu privire la modul în care intenționează să acționeze.

Disponibilitatea de a acționa: Dacă va fi necesar și oportun, comitetul nu va ezita să ia măsuri. Sfârșitul erei orientării prospective Fără previziuni: Declarația de astăzi evită în mod deliberat să prevadă evoluțiile viitoare ale ratei dobânzii. Warsh critică vehement orientarea prospectivă.

Un nou rol pentru banca centrală: Participanții la piață trebuie să învețe să „joace jocul, nu să fie arbitru”. Atenția investitorilor se îndreaptă direct către datele economice concrete.

Fed-ul iese din lumina reflectoarelor: Situația în care banca centrală nu trebuie să se afle constant în centrul atenției piețelor este, în opinia lui Warsh, o schimbare în bine. Pe de altă parte, merită menționat faptul că Fed a acționat anterior ca un stabilizator al pieței, deși declarațiile lui Warsh de astăzi privind cheltuielile de capital (CapEx) ar putea îmbunătăți oarecum sentimentul pieței. Situația economiei și a pieței obligațiunilor Reziliența economică: Economia americană dă dovadă de o reziliență impresionantă, chiar și în fața șocurilor recente.

Piața muncii și inflația: Creșterea numărului de locuri de muncă ține pasul cu creșterea forței de muncă, dar inflația rămâne ridicată în comparație cu ținta de 2%.

Randamente mai mari: Randamentele nominale și reale ale titlurilor de stat sunt vizibil mai mari pe întreaga curbă. Sectorul tehnologic și cheltuielile de capital (CapEx) Saltul investițional: Creșterea rapidă a cheltuielilor de capital în sectorul de înaltă tehnologie ( CapEx în domeniul high-tech ) este uimitoare și demnă de remarcat.

Baza creșterii economice: Cheltuielile de capital pregătesc terenul pentru creșterea economică viitoare. Atmosfera din cadrul FOMC Discuții constructive: În ciuda prezenței unor voci disidente care pledează pentru majorări ale ratei dobânzii, discuțiile din cadrul FOMC sunt descrise ca fiind colegiale și constructive. Cum să interpretăm cuvintele șefului Fed? Retorică „hawkish” fără detalii – Adio oficial la Forward Guidance Cuvintele lui Warsh privind inflația sună dur și fără compromisuri (o reamintire a lipsei de indulgență față de ținta de 2% sau a lipsei de soluții ușoare). Cu toate acestea, această retorică care sună dur nu este însoțită de nicio declarație fermă sau de un calendar al deciziilor viitoare. Warsh semnalează în mod explicit o ruptură față de tradiționalul forward guidance. Fed renunță la responsabilitatea de a ghida manual așteptările investitorilor și forțează piața să devină complet dependentă de date. Investitorii trebuie să se bazeze pe indicatorii macroeconomici, nu să caute semnificații ascunse în cuvintele reprezentanților băncilor centrale. Semnal pozitiv pentru tehnologie și investiții (CapEx) Un accent foarte semnificativ și optimist al declarației a fost abordarea cheltuielilor de investiții din sectorul tehnologic. Piața bursieră fusese recent puternic îngrijorată de cheltuielile de capital (CapEx) uriașe pentru infrastructura de IA și noile tehnologii, considerându-le un risc de scurgere de lichidități fără o rată rapidă de rentabilitate. Warsh evaluează această tendință ca fiind fără echivoc pozitivă: el vede creșterea cheltuielilor de capital nu ca pe o amenințare sau o bulă, ci ca pe o bază esențială pentru productivitatea viitoare și creșterea economică pe termen lung. O astfel de opinie din partea Fed dă undă verde giganților tehnologici, eliminând o parte din discursul privind „arderea capitalului”. Ca răspuns la declarațiile sale, indicele US100 a recuperat întreaga scădere, alimentând speranțele privind o revenire a acestuia peste pragul de 28.000 de puncte. Dacă rezultatele MSFT și META se vor dovedi bune, există șansa unei închideri pozitive a contractelor pentru prima dată în ultimele 6 sesiuni.



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