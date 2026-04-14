Conflictul din Orientul Mijlociu trece pe plan secund, în timp ce piețele încearcă să revină la nivelurile de dinainte de război

În această dimineață, pe piețele financiare se simte o atmosferă optimistă, Europa urmând exemplul Statelor Unite, unde acțiunile au înregistrat o creștere puternică, majoritatea indicilor principali din SUA urcând cu peste 1% la începutul săptămânii. Acțiunile europene sunt în creștere marți, deși câștigurile înregistrate până acum în Marea Britanie au fost mai puțin impresionante decât cele din SUA. FTSE 100 a crescut cu 0,2%, însă Dax a urcat cu aproape 1%, iar Cac a crescut cu 0,4%.

Prețul petrolului continuă să rămână un factor central pentru piețele financiare, iar atunci când acesta scade, apetitul pentru risc tinde să crească. Țițeiul Brent se tranzacționează acum în jurul valorii de 98,50 dolari, pe fondul unor rapoarte care sugerează că Arabia Saudită, un aliat al SUA în regiune, presează SUA să renunțe la blocada asupra Strâmtorii Ormuz. Există încă speranța că negocierile de pace pot continua, atât SUA, cât și Iranul semnalând că discuțiile vor avansa în viitor. Chiar dacă tensiunile rămân ridicate și Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, piața este încrezătoare că acest război a intrat într-o nouă etapă, una care va duce la încetarea luptelor și la redeschiderea căii navigabile. Acest lucru înseamnă că, deși încă important, războiul ar putea începe să treacă pe plan secund pentru piețe, alte evoluții contribuind la determinarea evoluției prețurilor.

Rezultatele financiare excepționale așteptate de la BP ar putea atrage o atenție nedorită

Pe măsură ce războiul trece pe plan secund, piața își poate îndrepta atenția de la geopolitică către datele privind profiturile. Prețul acțiunilor BP a inversat marți câștigurile anterioare, chiar dacă a raportat o perspectivă de tranzacționare foarte optimistă. Compania a raportat un prim trimestru „excepțional” pentru comercianții săi de petrol, pe fondul unei volatilități fără precedent pe piețele de mărfuri. BP raportează rezultatele la sfârșitul acestei luni, dar această actualizare indică o imagine puternică pentru divizia sa de tranzacționare, după ce a înregistrat o performanță dezamăgitoare în al patrulea trimestru. Compania a raportat că producția sa de petrol și gaze a rămas constantă în acest trimestru și nu a menționat nicio problemă de producție cauzată de război. Reacția moderată a prețului acțiunilor BP la această știre este alimentată de doi factori: 1, prețul petrolului este mai mic, ceea ce afectează sectorul energetic, și 2, acest lucru ar putea atrage atenția guvernului dornic să-și umple visteria, astfel încât BP ar trebui să se aștepte la o factură fiscală substanțială.

Nu toate companiile care tranzacționează mărfuri au beneficiat de pe urma războiului; unele nume notabile au fost luate prin surprindere la începutul conflictului și au suferit pierderi semnificative. Cu toate acestea, se pare că BP a fost bine poziționată și, la fel ca alte companii din sectorul energetic, a câștigat o avere prin cumpărarea de petroliere disponibile și vânzarea acestora cu prime uriașe, pe măsură ce prețul petrolului pe piața fizică continuă să crească din cauza crizei de aprovizionare.

Știrile de la BP și actualizarea similară a Shell de săptămâna trecută sugerează că au existat în mod clar câștigători în urma acestui război. Performanța BP justifică creșterea de 33% a prețului acțiunilor de până acum în acest an, deși prețul acțiunilor a scăzut marți, pe măsură ce petrolul brut a revenit sub pragul de 100 de dolari pe baril. Dacă războiul se apropie de sfârșit, marile companii petroliere ar putea avea dificultăți în restul celui de-al doilea trimestru.

S&P 500 revine peste nivelurile de dinainte de război

Un alt semn că piața trece peste conflictul din Orientul Mijlociu este revenirea indicelui S&P 500 la nivelurile de dinainte de război. Nasdaq a revenit, de asemenea, la nivelurile de la începutul lunii februarie, cu creșteri puternice pentru acțiunile din sectorul tehnologic și băncile americane, după ce Goldman Sachs a raportat un prim trimestru cu venituri excepționale. Acțiunile din sectorul software sunt în curs de redresare, după ce au fost afectate de temerile că inteligența artificială le va înlocui afacerile la începutul acestui an. Acum asistăm la o revenire a acțiunilor din sectorul software în SUA, cu creșteri puternice pentru companii precum Oracle, Service Now și Adobe. Prețul acțiunilor Oracle a crescut cu 12% luni și a fost cea mai performantă acțiune din S&P 500.

Acest lucru este important pentru acțiunile globale și pentru sentimentul pieței. În ultimii ani, creșterea acțiunilor din sectorul tehnologic a ajutat indicii americani să atingă niveluri record. Fără acestea, indicii americani au avut dificultăți. Dacă sectorul tehnologic își revine, am putea asista la revenirea dominației americane pe piețele financiare, după ce indicii europeni și asiatici au depășit performanțele omologilor lor americani la începutul acestui an. Indicii americani au înregistrat performanțe slabe de la începutul lunii până în prezent, dar dacă recuperarea acțiunilor din sectorul tehnologic continuă, acțiunile americane ar putea continua să recupereze terenul pierdut.

În altă parte, dolarul este în general mai slab astăzi, pe fondul scăderii prețului petrolului și al revenirii sentimentului de risc pe piețe. Indicele dolarului se află acum la cel mai scăzut nivel de la începutul lunii martie, pe măsură ce acțiunile și piața valutară încearcă să revină la nivelurile de dinainte de război. Astăzi, atenția se va îndrepta către rezultatele financiare ale băncilor americane, cu rezultatele JP Morgan pentru primul trimestru în prim-plan. Inflația europeană a crescut conform așteptărilor în Germania și Spania, iar atenția se îndreaptă, de asemenea, către unii bancheri centrali cheie care vor lua cuvântul pe parcursul acestei săptămâni, odată cu începerea conferinței de primăvară a FMI. Președinta BCE, Lagarde, va lua cuvântul la miezul nopții, comentariile sale vor fi urmărite cu atenție și au cel mai mare potențial de a influența piețele, în special pentru euro.