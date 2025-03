Contractele futures pe grâu, porumb și soia sunt sub presiune după raportul WASDE 📉

Piețele de mărfuri au înregistrat scăderi modeste în urma ultimului raport WASDE al USDA , soia, porumbul și grâul fiind tranzacționate în scădere din cauza vânzărilor tehnice și bazate pe fonduri. În timp ce raportul în sine nu a avut surprize majore, traderii au reacționat la ajustările în proiecțiile cererii și la schimbarea fluxurilor comerciale globale. Contractele futures pe grâu, porumb și soia pierd astăzi mai mult de 1%. În timp ce mișcările determinate de WASDE au fost relativ discrete, preocupările macroeconomice mai ample și incertitudinile comerciale au adăugat presiune pe piață. Având în vedere rapoartele viitoare ale USDA, evoluțiile meteorologice din America de Sud și schimbarea modelelor de cerere, volatilitatea rămâne pe masă pentru piețele de cereale și oleaginoase în următoarele săptămâni. De fapt, putem vedea și acțiunile CME Group (CME.US) crescând pe baza acestui fapt și a activității record de acoperire a riscurilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Grâul este presat de creșterea ofertei și de vânzările tehnice: Stocurile finale de grâu din SUA au crescut din cauza importurilor mai mari și a exporturilor reduse , ceea ce a determinat o revizuire în scădere a prețului agricol estimat pentru 2024/25.

USDA a majorat estimările privind producția globală de grâu pentru Argentina, Australia, Rusia și Ucraina , ceea ce a contribuit la perspectivele privind oferta.

Previziunile de export au fost reduse pentru UE și Rusia , dar crescute pentru Australia.

Condițiile grâului de iarnă rămân mixte , îngrijorările crescând cu privire la vremea din câmpiile din nordul SUA înainte de însămânțarea de primăvară.

Modelele meteorologice din Europa și Marea Neagră vor fi, de asemenea, factori determinanți în următoarele săptămâni. Privind datele tehnice ale grâului, putem observa un potențial model de corecție tehnică 1:1, care poate sugera o atenuare a presiunii de vânzare. Sursa: xStation 5 Prețurile porumbului au scăzut în lipsa unor factori declanșatori pozitivi ai prețurilor Stocurile de porumb din SUA au rămas neschimbate , USDA așteptând primele date privind randamentul din Argentina și finalizarea plantării celei de-a doua culturi din Brazilia.

Schimbările comerciale globale au inclus previziuni de export mai mici pentru Brazilia și Africa de Sud , în timp ce cererea de import a Chinei a fost revizuită în scădere .

Condițiile meteorologice din America de Sud continuă să fie un factor cheie de supraveghere înainte de actualizările ulterioare ale ofertei. Cu WASDE pentru martie acum în spatele nostru, traderii își îndreaptă atenția către rapoartele USDA Prospective Plantings și Quarterly Grain Stocks , prevăzute pentru sfârșitul lunii. Sursa: xStation 5 SOYBEAN alunecă în timp ce incertitudinea privind cererea îi afectează pe traderi: USDA a menținut neschimbate stocurile finale de soia din SUA , fără revizuiri ale estimărilor de producție sau export pentru Argentina și Brazilia .

O modificare importantă a fost estimarea unui preț mediu de fermă mai scăzut pentru sezonul 2024/25, ceea ce indică așteptări mai slabe privind cererea.

Uleiul de soia a scăzut , reflectând stocurile finale mai mari din SUA, o reducere a consumului de biodiesel și așteptări mai slabe privind importul de ulei de canola din Canada pe fondul tensiunilor comerciale actuale. Acum, traderii așteaptă activitatea de recoltare din America de Sud, cu actualizarea ofertei din Brazilia de la CONAB, care urmează să fie prezentată joi. Sursa: xStation 5

