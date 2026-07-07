Creșterea dureroasă a prețurilor la cafea: Ne așteaptă un nou val de prețuri ridicate în cafenele?

Exact acum un an, după ce prețurile cafelei Arabica au scăzut sub 300 de cenți pe livră, se putea vorbi despre sfârșitul prețurilor ridicate pe piața cafelei. Deși prețurile din magazine și cafenele au rămas ridicate, perspectivele privind schimbarea factorilor fundamentali la nivel global le-au dat consumatorilor speranța că situația se va îmbunătăți. În octombrie anul trecut, am observat un alt vârf de aproape 440 de cenți pe livră, dar de atunci prețul a scăzut brusc la 250 de cenți pe livră la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, în anticiparea unor recolte record în Brazilia. Acum, însă, condițiile meteorologice dictează din nou evoluția pieței, împingând prețurile cafelei până la 350 de cenți pe livră, atingând aproape cele mai ridicate niveluri din acest an. Pe 6 iulie, prețul cafelei a înregistrat cea mai mare creștere zilnică din 2000, ajungând la peste 15%. Ne confruntăm oare cu un nou val de prețuri ridicate pe piața cafelei și a altor mărfuri agricole? Rollercoaster meteo și spectrul „Super El Niño” Principalul responsabil pentru toată această confuzie este, ca întotdeauna, vremea, care poate distribui cărțile pe piețele agricole într-un mod nemilos. În regiunea braziliană cheie Minas Gerais, responsabilă pentru cea mai mare parte a producției globale de Arabica, au apărut mai întâi averse puternice în luna iunie. În săptămâna care s-a încheiat pe 28 iunie, precipitațiile au fost cu aproape 2000% mai mari decât media istorică, ceea ce a împiedicat complet accesul utilajelor pe câmpuri și a afectat grav calitatea boabelor, întârziind recoltarea la 52% (față de 60% în anul precedent și 55% față de media pe 5 ani). De parcă asta nu ar fi fost suficient, imediat după aceea s-a produs o schimbare drastică în direcția opusă, cu o lipsă absolută de precipitații (exact 0 mm) la începutul lunii iulie. Culturile de cafea nu suportă deloc condițiile meteorologice variabile, motiv pentru care o astfel de schimbare de 180 de grade poate determina modificări drastice ale perspectivelor de recoltare pentru acest sezon și pentru cel următor. Efectul asupra prețurilor la bursă a fost imediat și tipic: În cadrul sesiunii din 6 iulie, contractele de Arabica cu scadența în septembrie au înregistrat o creștere spectaculoasă de aproape 18% într-o singură zi, încheind sesiunea cu o creștere de 15% și depășind pragul de 350 de cenți pe livră pentru prima dată din ianuarie. A fost cea mai mare variație de preț într-o singură zi din 2000.

Soiul de cafea mai ieftin și mai puternic, Robusta, nu a rămas în urmă, înregistrând o creștere de 8% și depășind pragul de 4.100 USD pe tonă. Merită subliniat faptul că fenomenul meteorologic El Niño afectează clima din Brazilia în mod mixt, dar are o semnificație fără echivoc pentru producția de cafea din Asia de Sud-Est. Secetele severe determină o scădere evidentă a producției de Robusta. Ca răspuns la perspectivele meteorologice în schimbare, fondurile de investiții au început să se grăbească să-și acopere pozițiile short, reacționând la confirmarea oficială a formării anomaliei meteorologice El Niño în Pacific. Meteorologii estimează în prezent o probabilitate de 67% pentru apariția unei versiuni devastatoare a „Super El Niño”, care amenință înflorirea corespunzătoare a arborilor de cafea. Îngrășăminte, costuri cu forța de muncă și depozite goale Dacă vă bazați pe faptul că distribuitorii și proprietarii de cafenele vor suporta singuri aceste creșteri, să recunoaștem adevărul: fundamentele pieței sunt nemiloase față de consumatori: Stocurile de Arabica certificate, monitorizate de bursa ICE, s-au redus la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 2 ani. Pur și simplu, există o penurie de marfă fizică pe piață. Deși datele USDA indică un surplus de câțiva ani, stocurile globale sunt în scădere constantă.

În Vietnam (un producător cheie de Robusta), fermierii se confruntă cu seceta timpurie și cu o presiune drastică asupra costurilor anuale. Prețurile îngrășămintelor și ale combustibilului au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar costurile forței de muncă cu încă 33%.

Analizele istorice din ultimii ani arată că luna august este adesea una dintre cele mai bune luni ale anului pentru prețurile cafelei, iar potențialul de creștere, bazat pe media pe 5 ani, poate persista până la sfârșitul anului. Întregul meniu devine mai scump, adică nu doar cafeaua Pentru a completa tabloul sumbru al pieței, merită să ne uităm și la alte mărfuri agricole, deoarece cafeaua nu este o insulă izolată a prețurilor ridicate. Iubitorii de dulciuri trebuie, de asemenea, să-și pregătească portofelele. Cacaoa, care, după o creștere spectaculoasă a prețului în 2024, a înregistrat o prăbușire profundă la începutul lunii aprilie 2026 până la nivelul de 3.000 USD pe tonă (cauzată de o scădere masivă a cererii și de modificarea rețetelor de către producători), a crescut brusc la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, atingând cele mai ridicate niveluri din ianuarie. Exact în aceeași sesiune agitată din 6 iulie, contractul de cacao cu livrare în septembrie de la New York a crescut cu aproximativ 13–14%, atingând un maxim pe ultimele 6 luni la nivelul de 5.700 USD pe tonă. Motivul? Aproape identic: ploile excesive din Africa de Vest, care au inundat rutele de transport și au provocat epidemii de boli ale copacilor, având, în plus, un impact negativ asupra stocurilor de cacao rămase nevândute, care acum s-ar putea să nu mai fie adecvate pentru livrări. Se pare că, după o scurtă pauză de primăvară, consumatorii trebuie să se pregătească pentru revenirea prețurilor ridicate. Combinația dintre anomaliile meteorologice imprevizibile asociate cu El Niño, presiunea neîncetată asupra costurilor de producție (îngrășăminte, combustibili și forță de muncă scumpe) și stocurile care se reduc drastic înseamnă că, în viitorul apropiat, momentul nostru zilnic de plăcere cu o ceașcă din băutura noastră preferată s-ar putea transforma într-un bun de lux. Este timpul să ne obișnuim cu ideea că, în lunile următoare, va trebui să plătim mult mai mult pentru trezirea noastră de dimineață. Graficul prezintă evoluția săptămânală a prețurilor cafelei. În doar 5 săptămâni, cafeaua a recuperat aproape 8 luni de pierderi. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."