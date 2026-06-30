Creșterea PIB-ului din Marea Britanie a fost mai mică așteptările, iar vânzările cu amănuntul din Germania au depășit estimările

Economia Marii Britanii a înregistrat o creștere de 0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform ultimelor date, situându-se sub valoarea anterioară, cât și sub așteptările pieței de 1,1%, în timp ce creșterea trimestrială a PIB-ului a rămas neschimbată la 0,6%, în conformitate cu previziunile. În Germania, vânzările cu amănuntul au surprins în sens pozitiv, crescând cu 1,1% față de luna precedentă și cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind cu ușurință așteptările, în timp ce prețurile la import au crescut cu 0,7% față de luna precedentă, excedentul de cont curent s-a redus la 22,1 miliarde de euro, iar investițiile companiilor au crescut cu 0,9% față de trimestrul anterior, în conformitate cu previziunile. Date privind PIB-ul Marii Britanii — informații cheie PIB-ul real a crescut cu 0,6% față de trimestrul anterior în Q1 2026, confirmând estimarea anterioară și marcând o accelerare clară față de creșterea revizuită de 0,1% înregistrată în Q4 2025. Expansiunea a fost generalizată, toate cele trei sectoare principale contribuind pozitiv. Serviciile au reprezentat principalul motor al creșterii, înregistrând o creștere de 0,8%, ceea ce sugerează că activitatea internă a rămas rezilientă la începutul anului.

Creșterea anuală a PIB-ului pentru 2025 a fost revizuită ușor în jos, de la 1,4% la 1,3%, după o creștere de 1,0% în 2024. Revizuirile au fost relativ mici și au reflectat în principal actualizarea datelor sursă și modificările ajustărilor sezoniere.

PIB-ul real pe cap de locuitor a crescut cu 0,6% în primul trimestru și a fost cu 0,7% mai mare decât în anul precedent, indicând o îmbunătățire modestă a producției economice pe persoană.

Situația gospodăriilor a fost mai puțin pozitivă. Venitul real disponibil pe cap de locuitor al gospodăriilor a scăzut cu 0,8% în primul trimestru, inversând parțial creșterea de 1,2% înregistrată în trimestrul al patrulea al anului 2025, iar rata de economisire a gospodăriilor a scăzut, de asemenea, cu 0,7 puncte procentuale, până la 8,9%, în principal din cauza unei contribuții mai slabe din partea economiilor nepensionale.

În ansamblu, datele arată că economia Regatului Unit a început anul 2026 pe o bază mai solidă, susținută în principal de sectorul serviciilor. Cu toate acestea, veniturile mai scăzute ale gospodăriilor și economiile mai reduse sugerează că consumatorii ar putea rămâne sub presiune, în ciuda unei creșteri mai bune a PIB-ului global. Graficul EURGBP (interval zilnic) Sursa: xStation5

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