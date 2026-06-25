Creșteri de prețuri la Apple: Costurile memoriei afectează compania și piețele

Apple, producător și distribuitor (în principal) de iPhone-uri și computere Mac, a anunțat joi creșteri semnificative de prețuri pentru produsele sale – creșteri care ajung la câteva zeci de procente. Piața a reacționat negativ, acțiunile companiei înregistrând o scădere de peste 5%. APLE.US (interval zilnic) Evaluarea companiei se menține într-un trend ascendent de expansiune pe termen lung. Proiecțiile Fibonacci indică o zonă puternică de rezistență între 260–240 USD. Această zonă va coincide cu limita inferioară (potențială) a canalului ascendent — ceea ce înseamnă că adâncirea corecției descendente va deveni o provocare din ce în ce mai mare pentru vânzători. De asemenea, merită remarcat faptul că EMA100 trece în sus peste EMA200, venind de jos, ceea ce poate fi interpretat ca un semnal puternic de creștere. Sursă: xStation5 Într-un context de piață standard, o astfel de majorare a prețurilor ar indica încrederea companiei în cererea pentru produsele sale, iar investitorii ar fi investit în acțiuni în speranța unor marje mai mari. În acest caz particular, însă, compania afirmă clar că majorările de preț sunt rezultatul creșterii prețurilor memoriei RAM. Calculatoarele și telefoanele trebuie să concureze pentru aprovizionarea cu memorie cu centrele de date și cu bugetele enorme ale celor mai mari corporații din domeniul AI. Ca urmare, piața nu vede o creștere a marjelor, ci doar o încercare disperată de a le apăra. O apărare care, trebuie menționat, s-ar putea să nu fie eficientă. De ce? Pe baza unor estimări aproximative și a unor analize independente, costul memoriei RAM în produsele Apple reprezintă aproximativ o duzină de procente din costurile totale de producție; cu toate acestea, această pondere crește pe măsură ce configurația unui anumit dispozitiv devine mai avansată În același timp, în ultimul an, prețurile memoriilor din segmentul în care activează Apple au crescut cu aproximativ 150–200%. Creșterile de preț de aproximativ 20%, cu o pondere a costurilor de aproximativ 10–20%, înseamnă că majorările actuale pot doar să compenseze creșterea costurilor, fără nicio speranță de extindere a marjei și cu o presiune preconizată asupra creșterii vânzărilor. De asemenea, trebuie reținut faptul că nu există niciun semn că acest „ciclu” s-ar apropia de sfârșit, nici în previziunile, nici în rezultatele companiilor din sectoarele memoriilor sau semiconductorilor. În cel mai rău caz, aceasta ar putea fi doar prima dintr-o serie lungă de creșteri de prețuri. Aceste evenimente și implicațiile lor pot constitui, parțial, unul dintre factorii de scădere pentru piața în ansamblu. Investitorii trebuie, ar trebui și vor începe din ce în ce mai mult să ia în calcul lanțurile de aprovizionare solicitate la limită și creșterea costurilor componentelor electronice pe întreaga piață, nu doar pentru anumite companii. Astfel de speculații s-ar putea răsfrânge, de exemplu, asupra valorilor de piață ale Take-Two, care sunt în creștere pe fondul așteptărilor legate de GTA VI. Penuria de componente și prețurile mai mari ar putea descuraja sau împiedica mulți consumatori să încerce noua lansare a Rockstar

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