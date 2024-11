Cum să urmărești alegerile din SUA?

Află cele mai importante detalii înainte de evenimentul cheie al anului! Alegerile prezidențiale din SUA se apropie, având implicații semnificative atât pe plan intern cât și pe piețele internaționale. În timp ce rolul președintelui în modelarea politicii externe este primordial, controlul Congresului va fi la fel de important în determinarea direcției politicii interne. Ca de fiecare dată, alegerile au o influență substanțială asupra piețelor financiare iar investitorii ar trebui să se pregătească pentru reacții potențial volatile pe măsură ce rezultatele pentru fiecare stat vor fi aflate. Acest articol analizează cele mai recente date din sondaje, traiectoria anticipată a nopții alegerilor și instrumentele pe care investitorii le pot utiliza pentru a naviga în acest peisaj complex, cu un accent deosebit pe reacțiile potențiale ale pieței. Cum funcționează Colegiul electoral? Înțelegerea complexității sistemului electoral american este esențială deoarece sondajele la nivel național pot induce adesea în eroare. Acest lucru provine din sistemul Colegiului Electoral, consacrat în Constituția SUA, datorită căruia președintele și vicepreședintele nu sunt aleși direct prin vot popular. În schimb, fiecărui stat, împreună cu Districtul Columbia, i se alocă un număr de electori echivalent cu totalul combinat al senatorilor și reprezentanților săi în Congres. Acest număr se modifică cu fiecare ciclu electoral, pe baza datelor recensământului. Alegătorii din fiecare stat votează pentru candidatul lor preferat la președinție, iar câștigătorul din fiecare stat primește, de obicei, toate voturile electorale ale statului respectiv. Candidatul care obține majoritatea celor 538 de voturi electorale (cel puțin 270) obține victoria. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Explicarea sondajelor Ciclul electoral actual a fost marcat de o volatilitate semnificativă, dinamica schimbându-se de mai multe ori. Inițial, fostul președinte Donald Trump s-a confruntat cu o luptă dificilă, însă o serie de pași greșiți ai președintelui în exercițiu Joe Biden au dus la o scădere a ratingului său de aprobare și, în cele din urmă, la o schimbare a candidatului Partidului Democrat. Din iulie, vicepreședintele în exercițiu Kamala Harris a preluat rolul de candidat democrat la președinție. Harris s-a bucurat la început de o creștere a popularității, depășindu-l inițial pe Trump în unele sondaje. Cu toate acestea, în săptămânile premergătoare alegerilor, balanța pare să se fi inversat în favoarea lui Trump. Este esențial de reținut că sondajele naționale din SUA nu reflectă neapărat cu exactitate șansele reale de victorie ale unui candidat. Distribuția voturilor electorale variază semnificativ de la stat la stat, iar sondajele naționale se bazează adesea pe eșantioane relativ mici, de aproximativ 1.000 – 2.000 de respondenți, contactați în principal prin telefon. Acest lucru poate distorsiona rezultatele și crea o imagine înșelătoare a cursei. Alegerile din 2016 ne reamintesc foarte clar acest fenomen: Hillary Clinton a deținut un avans substanțial în sondajele naționale, adesea de două cifre, dar a pierdut în cele din urmă alegerile în fața lui Donald Trump, deși a câștigat votul popular cu o marjă semnificativă. Rezultatul a evidențiat rolul decisiv al Colegiului Electoral în stabilirea câștigătorului. Un scenariu similar s-a derulat în alegerile din 2000, când George W. Bush și-a asigurat președinția prin câștigarea votului electoral, deși a pierdut votul popular în fața lui Al Gore. Dincolo de sondajele tradiționale: Evaluarea sentimentului În timp ce sondajele actuale sugerează un ușor avantaj pentru Harris, avansul rămâne în marja de eroare, subliniind incertitudinea inerentă a cursei. Recunoscând limitele sondajelor tradiționale, observatorii și piețele financiare apelează din ce în ce mai mult la indicatori alternativi precum cotele la pariuri, pentru a evalua rezultatul potențial. Logica din spatele acestei abordări este că este mai puțin probabil ca indivizii să parieze pe un candidat despre care nu cred că va câștiga, făcând din aceste piețe un barometru potențial mai fiabil al sentimentului. De exemplu, numărul de contracte tranzacționate pe platforme precum Polymarket a depășit 50.000, eclipsând dimensiunea eșantioanelor din multe sondaje tradiționale. Prin dezvoltarea unei înțelegeri nuanțate a procesului electoral, prin monitorizarea atentă a diverșilor indicatori și prin valorificarea surselor alternative de date, investitorii pot naviga mai bine prin complexitatea alegerilor prezidențiale din SUA și prin potențialele sale ramificații pentru piețele financiare. Sondaje generale și piețe de pronosticuri. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Sondaje și cote la pariuri mai detaliate. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Sondajele la nivel de stat sunt, de obicei, mai bune în prezicerea rezultatelor electorale. Deși dimensiunea eșantionului pentru aceste sondaje este de obicei de aproximativ 1.000 de persoane, ele tind să fie mai exacte decât sondajele la nivel național. Aceste sondaje ajută, de asemenea, la identificarea „Statelor Pivot” (Swing States), unde rezultatele sunt mai puțin previzibile. Majoritatea statelor au modele de vot bine stabilite: California și New York, de exemplu, au fost mult timp bastioane democrate, în timp ce statele sudice precum Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi și Alabama susțin în mod constant republicanii. Texasul și Florida au înclinat în mod tradițional spre republicani, însă recentele schimbări demografice datorate migrației din state cu tendințe democrate precum New York și California, le pot modifica peisajul politic. Având în vedere faptul că multe state au tendințe de vot previzibile, campaniile electorale se concentrează adesea pe statele cu tendințe de schimbare. Deși aceste state tind să rămână constante de la un eveniment electoral la altul, statutul lor se poate schimba din cauza unor factori precum creșteri semnificative ale șomajului sau rezultate politice pozitive în stat. Printre Statele Pivot cheie din acest an se numără: ● Pennsylvania (19 voturi electorale) ● Georgia (16 voturi electorale) ● Carolina de Nord (16 voturi electorale) ● Michigan (15 voturi electorale) ● Wisconsin (15 voturi electorale) ● Arizona (11 voturi electorale) ● Minnesota (10 voturi electorale) ● Nevada (6 voturi electorale) Harta susținerii pentru fiecare stat ilustrează natura strânsă a luptei electorale. Având în vedere diferențele minime în sondajele de opinie din Statele Pivot și provocarea de a prezice rezultatele pe baza datelor istorice, cursa rămâne extrem de competitivă. Sursa: Real Clear Politics Din punctul de vedere al caselor de pariuri online, Trump pare favorit să câștige în majoritatea Statelor Pivot. Cu toate acestea, este esențial de reținut că pariorii nu sunt neapărat rezidenți ai statelor pe care pariază, ceea ce poate crește riscul unor predicții inexacte pentru rezultatele din fiecare stat. Sursa: Bloomberg Finance LP Semnificația alegerilor pentru Congres În timp ce președintele SUA exercită o putere considerabilă, inclusiv conducerea administrației de stat, supravegherea aplicării legii și o autoritate extinsă în domeniul politicii externe, rolul Congresului rămâne crucial. Capacitatea președintelui de a emite ordine executive devine deosebit de importantă atunci când se confruntă cu un Congres divizat. Pe lângă alegerea președintelui, alegătorii americani vor alege întreaga Cameră a Reprezentanților, o treime din Senat și diverși funcționari de stat. De ceva timp, cel mai probabil rezultat a fost un Congres divizat: o Cameră a Reprezentanților controlată de republicani și un Senat majoritar democrat. Fără sprijinul deplin al Congresului, niciunul dintre candidații la președinție nu ar putea să își pună în aplicare pe deplin agenda electorală. Camera Reprezentanților Sondajele actuale pentru Camera Reprezentanților indică o cursă strânsă. Republicanii trebuie să câștige doar 11 locuri pentru a-și asigura majoritatea, ceea ce face competiția deosebit de intensă. Sursa: Real Clear Polling Perspectiva asupra Senatului Partidul Republican deține o poziție puternică în cursa pentru Senat, cu 46 de locuri considerate sigure din cauza demografiei alegătorilor sau a absenței alegerilor în anumite state. Tendințele recente indică o probabilitate crescută ca republicanii să obțină controlul asupra camerei. În cazul unei împărțiri 50-50 între senatorii republicani și democrați, vicepreședintele va da votul de departajare, ceea ce ar putea determina echilibrul de putere în Senat. Sursa: Real Clear Polling Când vom afla rezultatele? Statele Unite, care cuprind 50 de state și Districtul Columbia (Washington, D.C.), au o varietate de metode de vot. În timp ce unele state oferă vot prin corespondență și perioade prelungite de vot în persoană, majoritatea buletinelor de vot vor fi exprimate marți, 5 noiembrie. Majoritatea statelor mențin ferestre de vot de 12 ore, de obicei de la 7 la 19 ora locală, deși programele pot varia. Având în vedere multiplele fusuri orare din Statele Unite, rezultatele vor fi transmise pe parcursul nopții din perspectivă europeană. Sondajele pentru fiecare stat în parte se vor închide între orele 23:00 și 24:00, iar rezultatele inițiale ale exit-poll-urilor vor fi disponibile în jurul orei 02:00 ora României. Cu toate acestea, este important de reținut că exit-poll-urile pot să nu se alinieze cu rezultatele finale, în special din cauza prevalenței votului prin corespondență. În unele state, o marjă de doar câteva mii de voturi poate fi decisivă. Care sunt rezultatele cruciale pentru fiecare investitor? ● Georgia va publica probabil rezultatele la scurt timp după 02:00 ora României. Fiind primul stat cu rezultate importante, rezultatul din Georgia este crucial pentru alegeri. ● La 02:30 ora României, rezultatele exit-poll-urilor din Carolina de Nord ar trebui să fie disponibile. ● Ora 03:00 ora României marchează un moment crucial, fiind așteptate rezultatele din Pennsylvania. Pennsylvania este, fără îndoială, cel mai important stat; Harris nu poate obține președinția fără a-l câștiga (presupunând că Trump câștigă Georgia și Carolina de Nord). ● Până la 03:00 ora României, vor fi cunoscute 177 de voturi electorale, reprezentând 264 din totalul voturilor disponibile în acest moment. Cu toate acestea, este improbabil ca un singur candidat să obțină majoritatea acestor voturi. ● 04:00 ora României aduce un alt val de rezultate semnificative, cu rapoartele din Michigan, Arizona și Wisconsin. La acea oră se vor cunoaște alte 154 de voturi electorale. ● Rezultatele din Nevada sunt așteptate la 05:00 ora României. Deși poate fi decisiv, rezultatul probabil al alegerilor ar putea fi deja evident până la această oră. ● Hawaii va fi penultimul stat care va raporta rezultatele la 06:00 ora României, urmat de Alaska la 08:00 ora României. Orele furnizate sunt aproximative, bazate pe date istorice și pe orele oficiale de închidere a urnelor. Datorită sistemului electoral complex, numărarea voturilor poate continua multe ore după închiderea urnelor. Georgia reprezintă un exemplu notabil, unde victoria lui Biden a fost recent contestată. Cu toate acestea, au fost implementate modificări ale sistemului electoral al statului pentru a reduce probabilitatea unor astfel de discrepanțe. Surse: Ballotpedia, TheGreenpapers, XTB Este important de remarcat faptul că Statele Unite nu dispun de o instituție centralizată, cum ar fi Comisia Electorală Națională, care să raporteze rapid rezultatele de la primele secții de votare. În schimb, alegerile se desfășoară independent în fiecare stat. După numărarea tuturor voturilor, autoritățile de stat numesc alegătorii din Colegiul Electoral, care se întrunește la 17 decembrie. Acești alegători votează în funcție de rezultatele din statul respectiv. Înainte de votul oficial din Colegiul Electoral, principalele rețele de televiziune anunță, de obicei, câștigătorii proiectați pentru fiecare stat, pe baza analizei lor precum și a poziției generale a candidaților din Statele Unite. Totuși, aceste previziuni nu sunt rezultate oficiale. Cum ar putea reacționa piața? Din punct de vedere istoric, rezultatele alegerilor au un impact limitat pe termen lung asupra piețelor financiare. Ceea ce contează cu adevărat pe termen lung sunt indicatorii economici din SUA, deciziile Rezervei Federale și performanța întreprinderilor. Cu toate acestea, reacțiile pieței pe termen scurt pot fi semnificative, deoarece politicile oficialilor aleși și ale Congresului influențează performanța economică, succesul întreprinderilor și, eventual, deciziile băncii centrale. Înainte de a analiza diverse scenarii, să examinăm câteva statistici referitoare la indicele S&P 500. În medie, indicele a înregistrat câștiguri atât înainte, cât și după alegeri, luând în considerare o perioadă de 24 de luni. Deși aceste rezultate sunt distorsionate de evenimente precum Marea Criză Financiară, pandemia COVID-19 și tensiunile geopolitice recente din Europa de Est și Orientul Mijlociu, apar unele modele: În ultimii 40 de ani, S&P 500 a înregistrat, de obicei, câștiguri mai mari înainte de victoriile republicanilor. În prezent, randamentul pe 12 luni al contractului S&P 500 se situează la o medie remarcabilă de 37%. Câștigurile preelectorale au fost comparativ mai mici atunci când au câștigat candidații democrați. Câștigurile post-electorale au fost solide după victoriile republicanilor, dar în general mai mici decât cele după victoriile democraților. Totuși, această tendință a fost perturbată semnificativ de pandemia COVID-19. Performanța S&P 500 înainte și după alegerile prezidențiale în funcție de partid. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Componența Congresului joacă un rol crucial în determinarea randamentelor indicelui S&P 500, dincolo de rezultatul alegerilor prezidențiale. Previziunile actuale sugerează că scenariul cel mai probabil este un Congres divizat, deși posibilitatea ca oricare dintre partide să obțină controlul deplin nu poate fi complet exclusă, în ciuda probabilităților mai mici. Scenariile alegerilor În esență, putem identifica șase scenarii majore bazate pe rezultatul alegerilor prezidențiale și pe componența Congresului, dar patru dintre acestea, care sunt cele mai probabile, sunt importante pentru piețele financiare. Deși diviziunea specifică a Senatului și a Camerei Reprezentanților crește și mai mult numărul de rezultate potențiale, aceasta nu modifică semnificativ reacțiile pieței. Mai jos, vom prezenta cele mai probabile scenarii care sunt susceptibile de a avea un impact asupra piețelor: Un val albastru Un scenariu al unei victorii democrate complete: Kamala Harris câștigă președinția, iar democrații obțin controlul asupra Congresului. Probabilitatea acestui rezultat este estimată la un nivel scăzut de 5%. Reacțiile potențiale ale pieței includ: ● Acest scenariu ar putea fi o provocare pentru piața bursieră. În ciuda tendințelor istorice care favorizează victoriile democraților, Harris și majorările fiscale propuse de democrați pentru corporații și persoanele cu venituri mari ar putea avea un impact negativ asupra US500 (S&P 500). ● Democrații sprijină noile tehnologii, în special în domeniul energiei verzi. Având în vedere că mulți dintre fondatorii din Silicon Valley susțin candidații, declinul US100 (Nasdaq) ar putea fi limitat. Companiile din sectoarele tehnologiei (de exemplu, Broadcom AVGO.US) și energiei verzi (de exemplu, Enphase Energy ENPH.US) ar putea înregistra creșteri. ● O majoritate democrată ar putea afecta negativ sectorul financiar. O eventuală legislație privind concurența pe piața cardurilor de credit și punerea în aplicare a recomandărilor Basel III ar putea pune sub presiune bănci precum JP Morgan (JPM.US) și Wells Fargo (WFC.US). Companiile legate de criptomonede precum Coinbase (COIN.US) și MicroStrategy (MSTR.US) s-ar putea confrunta cu corecții. ● Sprijinul lui Harris pentru legalizarea marijuanei la nivel național ar putea stimula companii precum Aurora Cannabis (ACB.US) prin creșterea cererii. ● Poziția mai puțin favorabilă a democraților față de combustibilii fosili ar putea duce la reducerea numărului de permise de exploatare minieră, ceea ce ar putea afecta companii precum ConocoPhillips (COP.US), EOG Resources (EOG.US) și Schlumberger (SLB.US). ● Este probabil ca politica externă să mențină traiectoriile actuale, cu sprijin continuu pentru Ucraina și sprijin moderat pentru Israel. Harris ar putea urmări îmbunătățirea relațiilor cu Europa și China, în beneficiul potențial al indicilor europeni (DE40, FR40) și al CHN.cash din China (Hang Seng CE). ● Creșterea cheltuielilor guvernamentale ar putea duce la creșterea datoriei, ceea ce ar putea slăbi indicele dolarului (USDIDX) pe termen scurt și mediu. Reducerea riscului de război comercial ar putea stimula EURUSD. ● Aurul ar putea câștiga pe termen scurt din cauza unui dolar mai slab și a creșterii datoriei. Cu toate acestea, politica externă a lui Harris menită să reducă riscul geopolitic ar putea avea efecte mixte asupra aurului pe termen lung. Harris și un Congres divizat O victorie a lui Harris cu un Congres divizat ar menține probabil status quo-ul actual, având un impact limitat asupra piețelor financiare. Deși Harris ar putea guverna prin ordine executive, domeniul de aplicare al acestora ar fi limitat. În prezent, piața evaluează acest scenariu având o probabilitate de 40-45%. Cum ar putea reacționa piața? ● Absența modificărilor impozitelor pe câștigurile de capital și reformele fiscale majore ar fi probabil primite pozitiv de piața bursieră americană. Unele impozite vor reveni la niveluri mai ridicate la sfârșitul anului 2025. Totuși, acest scenariu prezintă o perspectivă favorabilă pentru continuarea creșterii US500 (S&P 500) sau US100 (Nasdaq). ● Având în vedere lipsa unor modificări semnificative ale politicii fiscale, Federal Reserve ar putea lua măsuri mai ferme. Acest lucru ar putea duce la o slăbire a dolarului și la un sprijin suplimentar pentru prețul aurului. ● Harris, responsabilă pentru politica externă, ar încerca probabil să îmbunătățească relațiile cu China și Europa. Acest lucru ar putea susține moderat indicii europeni precum DE40 (DAX) sau FR40 (CAC40) și piața chineză CHN.cash (Hang Seng CE). ● Companiile de energie verde (de exemplu, Enphase Energy ENPH.US) ar putea înregistra reacții pozitive, în timp ce sectorul combustibililor fosili s-ar putea confrunta cu presiuni. Companii precum ConocoPhillips (COP.US), EOG Resources (EOG.US) și Schlumberger (SLB.US) pot fi afectate negativ. ● Absența dereglementării criptomonedelor ar putea avea un impact negativ asupra unor companii precum Coinbase (COIN.US), MicroStrategy (MSTR.US) și Bitcoin însuși. Companiile „miniere” de criptomonede precum CleanSpark (CLSK.US), HUT 8 Mining (HUT.US), Terawulf (WULF.US) și Iris Energy (IREN.US) ar putea înregistra reacții negative puternice. ● Din cauza slăbiciunii dolarului, perechea USDCNH ar putea înregistra potențiale scăderi. Monedele piețelor emergente (TRY, BRL, CLP) ar putea traversa o periodă de redresare. Un val roșu Un scenariu al unei victorii complete a republicanilor: Donald Trump devine președinte, iar republicanii obțin controlul total al Congresului. Probabilitatea acestui scenariu este relativ scăzută, estimată în prezent la aproximativ 15-20%. ● Pentru piața bursieră, acest lucru ar putea declanșa o reacție pozitivă inițială. US500 (S&P500) sau US100 (Nasdaq) ar putea crește pe termen scurt. Republicanii favorizează reducerile de taxe și o reglementare mai blândă, în special în beneficiul unor sectoare precum finanțele și energia. Cu toate acestea, impactul pe termen lung al politicilor republicane asupra pieței bursiere rămâne neclar. ● Cu o perspectivă corporativă mai blândă și o poziție pozitivă față de combustibilii fosili, bănci precum JP Morgan (JPM.US) și Wells Fargo (WFC.US) pot înregistra câștiguri pe termen scurt. Companiile energetice care operează în America de Nord și nu numai ar putea beneficia. Este probabil ca Trump să ridice interdicția privind noile proiecte LNG, favorizând companii precum Exxon Mobil (XOM.US). ConocoPhillips (COP.US), EOG Resources (EOG.US) și Schlumberger (SLB.US) ar trebui, de asemenea, să reacționeze pozitiv. ● Sprijinul moderat al lui Trump pentru piața criptomonedelor și reducerea reglementărilor ar putea avea un impact pozitiv asupra unor companii precum Coinbase (COIN.US), MicroStrategy (MSTR.US) și Bitcoin în sine. Companiile „miniere” de criptomonede precum CleanSpark (CLSK.US), HUT 8 Mining (HUT.US), Terawulf (WULF.US) și Iris Energy (IREN.US) ar putea înregistra reacții pozitive puternice. ● Politicile comerciale republicane, inclusiv creșterea tarifelor, vor afecta probabil sectoarele tehnologiei și bunurilor de consum. Companiile tehnologice implicate în producția de echipamente se vor confrunta cu costuri mai mari din cauza importului de componente din China. O potențială escaladare a conflictului comercial cu China va afecta, de asemenea, marile companii tehnologice americane care operează pe această piață. Indicii chinezi precum CHN.cash (Hang Seng CE) ar putea suferi pierderi, în timp ce companiile americane de înaltă tehnologie (de exemplu, Intel INTC.US) ar putea câștiga. ● Pe termen lung, protecționismul republican poate duce la creșterea prețurilor. Acest lucru ar putea determina o abordare mai restrictivă din partea Rezervei Federale, stimulând USD pe termen scurt. Cu toate acestea, pe termen lung, ar putea provoca mai multe tensiuni comerciale, ceea ce ar duce la o slăbire a dolarului. Pe termen scurt, sunt posibile scăderi în perechi precum EURUSD, USDCNH sau creșteri ale USDJPY. ● Impunerea unor tarife de 60% asupra bunurilor chinezești ar putea duce la măsuri de retaliere. China este un destinatar important al produselor agricole americane. În timpul președinției anterioare a lui Trump, exporturile de soia și porumb către China s-au prăbușit. În consecință, instrumente precum SOIA și PORUMBUL se pot confrunta cu presiuni. ● Republicanii pot reduce cooperarea cu Europa în ceea ce privește inițiativele privind energia verde, ceea ce ar putea afecta negativ indicii europeni precum DE30 (DAX) și FRA40 (CAC40). Trump și un Congres divizat Scenariul unei victorii a lui Trump cu un Congres divizat implică posibile schimbări semnificative în politica externă, dar reforme interne limitate. În prezent, piața evaluează acest scenariu la o probabilitate de 35-40%. Cum ar putea reacționa piața? ● Trump ar menține probabil cea mai mare parte a reducerilor fiscale din 2017, deși reducerile suplimentare ar putea fi limitate. Acesta ar trebui să fie un scenariu pozitiv pentru piața bursieră. US500 (S&P 500) și US100 (Nasdaq) ar trebui să-și mențină câștigurile. ● În ciuda unui Congres divizat, Trump ar păstra controlul asupra politicii externe. Este probabil să impună tarife ridicate pentru bunurile chinezești, ceea ce ar putea declanșa măsuri de retaliere din partea Chinei. În consecință, instrumente precum SOIA și PORUMBUL s-ar putea confrunta cu presiuni. ● Incertitudinea privind viitorul energiei verzi poate descuraja investițiile în acest sector. Companii precum First Solar (FSLR.US) și Enphase Energy (ENPH.US) pot reacționa negativ la alegerea lui Trump. ● Companiile tehnologice care se bazează pe importul de componente din China ar putea suferi din cauza costurilor mai mari. O posibilă escaladare a conflictului comercial cu China ar putea afecta, de asemenea, marile companii tehnologice americane care operează pe această piață. Este esențial să ne amintim că aceste scenarii nu sunt binare, iar candidații își pot modifica pozițiile cu privire la anumite probleme. Același lucru este valabil și pentru noul Congres. Cu toate acestea, pe baza opiniilor actuale și a modelelor istorice, este posibil să se prevadă cu o probabilitate rezonabilă mișcările potențiale de pe piețele financiare. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că evenimentele din trecut nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare în contextul actual. Urmărește alegerile alături de XTB! În contextul acestui eveniment foarte important, echipa de cercetare a XTB va oferi o acoperire în direct a evoluțiilor pieței. Secțiunea de știri va conține actualizări privind alegerile și piața, atât pe site, cât și în aplicație: ● Marți – Acoperire pe site și aplicație până la 22:00 ora României ● După ora 22:00 ora României, puteți afla informații de pe site-ul în engleză. ● Miercuri, 6 noiembrie, în jurul orei 07:00 ora României: Rezultatele finale ale exit-poll-urilor; principalele rețele de televiziune din SUA pot începe să declare câștigătorul

