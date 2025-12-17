⏫OIL +2% din cauza incertitudinii

- Zguduiri în aprovizionare: Petrolul crește cu 2% pe fondul amenințărilor lui Trump cu o blocadă navală asupra Venezuelei și noi sancțiuni împotriva „flotei fantomă” a Rusiei.
- Termene geopolitice: Prețurile depind de răspunsul iminent al lui Putin la propunerea de pace de la Berlin, o respingere putând declanșa măsuri de retaliere din partea SUA.
- Context pesimist: În ciuda revenirii de la minimele din ultimii 5 ani (55 USD), prețurile rămân limitate de un excedent masiv de aprovizionare în 2026 și de un obiectiv EIA de 52 USD.
- Zguduiri în aprovizionare: Petrolul crește cu 2% pe fondul amenințărilor lui Trump cu o blocadă navală asupra Venezuelei și noi sancțiuni împotriva „flotei fantomă” a Rusiei.
- Termene geopolitice: Prețurile depind de răspunsul iminent al lui Putin la propunerea de pace de la Berlin, o respingere putând declanșa măsuri de retaliere din partea SUA.
- Context pesimist: În ciuda revenirii de la minimele din ultimii 5 ani (55 USD), prețurile rămân limitate de un excedent masiv de aprovizionare în 2026 și de un obiectiv EIA de 52 USD.
Miza Venezuelei: blocadă navală sau poziționare politică?
Prețurile petrolului au atins un nivel minim marți, după ce președintele ales al SUA, Donald Trump, a anunțat „blocarea totală a tuturor tancurilor sancționate” care transportă țiței venezuelean. Măsura, dezvăluită prin Truth Social pe 16 decembrie, are ca scop întreruperea sursei financiare a administrației Nicolás Maduro. Casa Albă susține că aceste venituri din petrol finanțează terorismul și traficul de persoane.
Directiva urmează confiscării mediatizate a unui petrolier în largul coastelor Venezuelei săptămâna trecută și sugerează desfășurarea a ceea ce ar putea fi cea mai mare flotă navală văzută vreodată în apele sud-americane. Deși SUA repoziționează de luni de zile resursele militare în regiune, rămân întrebări cu privire la fezabilitatea unui blocaj fizic susținut.
Industria petrolieră din Venezuela este doar o umbră a ceea ce a fost odată. Producția, care se ridica la 3 milioane de barili pe zi (bpd) în 2000, a scăzut la 300.000 bpd în 2020 din cauza subinvestițiilor sistemice și a sancțiunilor. Deși producția s-a redresat recent la aproape 1 milion bpd, aproximativ jumătate din aceste exporturi sunt destinate Chinei, adesea prin intermediul petrolierelor deținute de chinezi. Orice interferență fizică din partea Marinei SUA ar pune în pericol securitatea energetică a Beijingului. Deși un blocaj reușit ar restrânge o piață care se confruntă în prezent cu un excedent masiv de ofertă, impactul său asupra fundamentelor globale ar putea fi temperat de aceste fricțiuni geopolitice.
Venezuela produce aproape 1 milion de barili de țiței pe zi și a ieșit din topul celor 10 producători de petrol. Aproape jumătate din această cantitate este exportată în China. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB
Ultimatumul lui Trump către Moscova
În același timp, Washingtonul pregătește un set de sancțiuni draconice care vizează sectorul energetic rus. Măsurile, care se concentrează pe „flota fantomă” de petroliere și comercianții terți, depind, potrivit unor surse, de răspunsul lui Vladimir Putin la un plan de pace propus pentru Ucraina.
Eforturile diplomatice s-au intensificat după două zile de negocieri de mare miză la Berlin (14-15 decembrie), la care au participat președintele Volodymyr Zelenskyy și trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. În timp ce s-au discutat garanții preliminare de securitate pentru Ucraina, bazate pe standardele NATO, Kremlinul rămâne recalcitrant, cerând o soluție cuprinzătoare în loc de un armistițiu temporar.
Calendarul diplomatic este acum foarte încărcat. După afirmația lui Trump că un acord este „mai aproape ca niciodată”, se așteaptă ca propunerea de pace să fie prezentată oficial Moscovei până pe 20 decembrie. În cazul în care Putin va respinge termenii, amenințarea cu sancțiuni mai severe ar putea oferi un prag minim pe termen scurt pentru prețuri. Cu toate acestea, având în vedere că India și China rămân ferm ancorate ca cumpărători de țiței rusesc din Urali, participanții la piață rămân sceptici cu privire la posibilitatea ca aprovizionarea din Rusia să fie complet eliminată în 2026.
Perspectivă tehnică: un test al minimelor
Petrolul WTI s-a prăbușit recent la 55 USD pe baril, marcând un minim de aproape cinci ani, înainte de a înregistra recuperarea de astăzi. Analiștii tehnici observă că o închidere peste 56,50 USD ar putea semnala un model „bullish engulfing”, deschizând potențial calea pentru o revenire corectivă către mediile mobile simple (SMA) de 25 și 50 de zile, în apropiere de 58 USD.
În schimb, dacă Rusia ar semnaliza conformarea cu cererile coaliției occidentale, „dividendul păcii” ar putea determina prețurile să depășească nivelul de suport de 55 USD. Acest lucru ar aduce în joc retragerea Fibonacci de 61,8% a raliului din 2020-2022, situată chiar sub 53 USD. În mod notabil, Administrația Informațiilor Energetice (EIA) menține o perspectivă pesimistă pentru anul viitor, prognozând prețuri medii sub 52 USD pe baril în 2026.
Știri de ultimă oră: Banca Angliei reduce rata dobânzii. GBPUSD se redresează
DE40: Multe informații, puține mișcări
Amenzi UE pentru giganții tehnologici — Rolul lor în concurența dintre UE și SUA
Deschiderea sesiunii din SUA: Optimism moderat la începutul săptămânii
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."