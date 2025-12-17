⏫OIL +2% din cauza incertitudinii

Miza Venezuelei: blocadă navală sau poziționare politică?

Prețurile petrolului au atins un nivel minim marți, după ce președintele ales al SUA, Donald Trump, a anunțat „blocarea totală a tuturor tancurilor sancționate” care transportă țiței venezuelean. Măsura, dezvăluită prin Truth Social pe 16 decembrie, are ca scop întreruperea sursei financiare a administrației Nicolás Maduro. Casa Albă susține că aceste venituri din petrol finanțează terorismul și traficul de persoane.

Directiva urmează confiscării mediatizate a unui petrolier în largul coastelor Venezuelei săptămâna trecută și sugerează desfășurarea a ceea ce ar putea fi cea mai mare flotă navală văzută vreodată în apele sud-americane. Deși SUA repoziționează de luni de zile resursele militare în regiune, rămân întrebări cu privire la fezabilitatea unui blocaj fizic susținut.

Industria petrolieră din Venezuela este doar o umbră a ceea ce a fost odată. Producția, care se ridica la 3 milioane de barili pe zi (bpd) în 2000, a scăzut la 300.000 bpd în 2020 din cauza subinvestițiilor sistemice și a sancțiunilor. Deși producția s-a redresat recent la aproape 1 milion bpd, aproximativ jumătate din aceste exporturi sunt destinate Chinei, adesea prin intermediul petrolierelor deținute de chinezi. Orice interferență fizică din partea Marinei SUA ar pune în pericol securitatea energetică a Beijingului. Deși un blocaj reușit ar restrânge o piață care se confruntă în prezent cu un excedent masiv de ofertă, impactul său asupra fundamentelor globale ar putea fi temperat de aceste fricțiuni geopolitice.

Venezuela produce aproape 1 milion de barili de țiței pe zi și a ieșit din topul celor 10 producători de petrol. Aproape jumătate din această cantitate este exportată în China. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Ultimatumul lui Trump către Moscova

În același timp, Washingtonul pregătește un set de sancțiuni draconice care vizează sectorul energetic rus. Măsurile, care se concentrează pe „flota fantomă” de petroliere și comercianții terți, depind, potrivit unor surse, de răspunsul lui Vladimir Putin la un plan de pace propus pentru Ucraina.

Eforturile diplomatice s-au intensificat după două zile de negocieri de mare miză la Berlin (14-15 decembrie), la care au participat președintele Volodymyr Zelenskyy și trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. În timp ce s-au discutat garanții preliminare de securitate pentru Ucraina, bazate pe standardele NATO, Kremlinul rămâne recalcitrant, cerând o soluție cuprinzătoare în loc de un armistițiu temporar.

Calendarul diplomatic este acum foarte încărcat. După afirmația lui Trump că un acord este „mai aproape ca niciodată”, se așteaptă ca propunerea de pace să fie prezentată oficial Moscovei până pe 20 decembrie. În cazul în care Putin va respinge termenii, amenințarea cu sancțiuni mai severe ar putea oferi un prag minim pe termen scurt pentru prețuri. Cu toate acestea, având în vedere că India și China rămân ferm ancorate ca cumpărători de țiței rusesc din Urali, participanții la piață rămân sceptici cu privire la posibilitatea ca aprovizionarea din Rusia să fie complet eliminată în 2026.

Perspectivă tehnică: un test al minimelor

Petrolul WTI s-a prăbușit recent la 55 USD pe baril, marcând un minim de aproape cinci ani, înainte de a înregistra recuperarea de astăzi. Analiștii tehnici observă că o închidere peste 56,50 USD ar putea semnala un model „bullish engulfing”, deschizând potențial calea pentru o revenire corectivă către mediile mobile simple (SMA) de 25 și 50 de zile, în apropiere de 58 USD.

În schimb, dacă Rusia ar semnaliza conformarea cu cererile coaliției occidentale, „dividendul păcii” ar putea determina prețurile să depășească nivelul de suport de 55 USD. Acest lucru ar aduce în joc retragerea Fibonacci de 61,8% a raliului din 2020-2022, situată chiar sub 53 USD. În mod notabil, Administrația Informațiilor Energetice (EIA) menține o perspectivă pesimistă pentru anul viitor, prognozând prețuri medii sub 52 USD pe baril în 2026.