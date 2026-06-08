Cupa Mondială pe piață: există o oportunitate de profit?

Analiștii FIFA au anunțat că Cupa Mondială, ce va avea loc în SUA și Mexic la jumătatea anului 2026, este menită să genereze o activitate economică de peste 30 de miliarde de dolari.

Aceste cifre, indiferent de modul în care sunt estimate, se bazează pe ipoteza că SUA (și Mexicul) se așteaptă la un adevărat val de turiști cu venituri ridicate. Dar se va întâmpla acest lucru cu adevărat?

În 2025, SUA a fost vizitată de 68,3 milioane de turiști. Aceasta reprezintă o scădere de aproximativ 6% față de 2024 și o scădere de aproape 15% față de recordul stabilit în 2018. Pentru economia SUA în ansamblu, această scădere nu este dureroasă deoarece turismul reprezintă doar ~3% din PIB-ul SUA. Pe de altă parte, însă, există industrii pentru care starea turismului în SUA este o chestiune de viață și de moarte.

Reprezentanții industriei hoteliere trag deja semnalul de alarmă cu privire la rezervările neocupate. Conform rapoartelor din „Forbes” și „The Independent”, printre altele, până la 80% dintre hotelieri se plâng că nivelul rezervărilor este semnificativ sub așteptări, iar aproape 70% dintre respondenți subliniază că oaspeții se confruntă cu bariere de reglementare. Reprezentanții industriei acuză FIFA că a supraestimat semnificativ numărul participanților la eveniment. Numai în Philadelphia, FIFA a anulat rezervările pentru 2.000 de camere fără a oferi un motiv.

FIFA indică faptul că numărul biletelor vândute a depășit 5 milioane, mai mult decât în 2018 și 2022 la un loc. Cu toate acestea, un factor semnificativ este numărul record de meciuri și echipe. Organizația însăși sugerează că recordul de audiență de 3,5 milioane de spectatori de la Cupa Mondială din 1994 ar putea fi sau nu depășit, în ciuda vânzărilor record de bilete.

O analiză a Cupelor Mondiale anterioare arată că ponderea fanilor vizitatori în rândul publicului este mai mică de jumătate din spectatorii din stadioane. Acest lucru înseamnă un impact mai mic asupra entităților globale decât s-ar putea aștepta, iar întreprinderile locale beneficiază mai mult. În plus, numărul de bilete vândute se situează ușor peste 3 milioane. Vânzările de peste 5 milioane, așa cum menționează FIFA, pot însemna o mare surpriză, atât pozitivă, cât și negativă, în ceea ce privește numărul de fani.

Acest lucru nu ar trebui să fie o mare surpriză. Turismul din SUA se află sub presiunea unei serii de tendințe negative, structurale, din societatea americană, din guvern și din economie, iar acest lucru se va reflecta în participarea la evenimentele sportive.

Cu toate acestea, în contextul dezamăgirii privind prezența la campionate (sau lipsa acesteia), trebuie să ne întrebăm nu numai care sunt canalele de influență ale unui astfel de eveniment asupra piețelor, ci și: reacționează piețele la acestea?

Canale de influență asupra industriilor individuale

Cupa Mondială este un eveniment unic, cu direcții destul de clare de influență asupra industriilor individuale. Faptul că campionatul va avea loc în SUA adaugă o specificitate suplimentară.

Companiile aeriene : America de Nord este separată geografic de principalele centre ale fanilor fotbalului, care se află în Europa și America Latină. Companiile aeriene trebuie să fie mijlocul de transport preferat către SUA, Canada și Mexic. În contextul a 5 milioane de bilete, chiar și pe o piață atât de mare, acest lucru va însemna o creștere semnificativă a cererii. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă această creștere se va traduce în profituri, având în vedere situația dificilă de pe piața combustibilului pentru avioane.

Companiile de închirieri auto : țările din America de Nord, în special SUA, depind în mod unic de transportul cu mașina, ceea ce va necesita adaptare din partea fanilor vizitatori. Beneficiarii evidenți ai acestei situații vor fi companiile de închiriere de mașini, dar, la fel ca în cazul companiilor aeriene, problemele se acumulează. Aceste entități sunt puternic îndatorate, clienții lor sunt, de asemenea, îndatorați, iar situația pare să se înrăutățească.

Hoteluri : Una dintre primele preocupări legate de succesul Cupei Mondiale este gradul de ocupare a hotelurilor. Aici se poate observa cea mai mare surpriză, dar oare este chiar așa? Lanțurile hoteliere globale sunt, după cum sugerează și numele, globale. Cupa Mondială se va limita la doar 16 orașe, iar niciun nivel de succes sau eșec al acestui eveniment nu va putea afecta în mod semnificativ rezultatele lor. În ceea ce privește hotelurile listate de puținele fonduri de investiții imobiliare (REIT) concentrate geografic suficient pentru a simți efectele prezenței, aceste entități sunt mici, ilichide și foarte puține la număr.

Casele de pariuri : Una dintre puținele industrii, în afară de sectoarele tehnologic și de apărare, care înregistrează performanțe atât de fantastice în ceea ce privește profiturile (nu întotdeauna și evaluările), sunt companiile legate de pariurile sportive. Tendința din acest sector este mai degrabă rezultatul desființării reglementărilor care au fost în vigoare timp de multe decenii și al eliberării cererii reprimate, și nu al influenței evenimentelor sportive în sine. Cu toate acestea, o concentrare temporală mare a meciurilor importante poate susține suplimentar aceste companii.

Îmbrăcăminte : De zeci de ani, Cupa Mondială a reprezentat una dintre principalele oportunități pentru producătorii de îmbrăcăminte sportivă de a-și promova produsele. Teoretic, aceasta este și o perioadă în care interesul pentru acest tip de produse ar trebui să fie mai mare, dar teoria nu este suficientă pentru a trage concluzii valoroase. Ce spun datele?

Cupa Mondială în date și previziuni

Înainte de a trece la formularea previziunilor, merită să ne familiarizăm cu tendințele istorice și precedentele. Tendințele istorice arată destul de elocvent că legătura dintre Cupa Mondială și comportamentul indicilor majori este, de cele mai multe ori, neglijabilă.

Pe baza comportamentului indicelui S&P 500 și al indicelui principal al țării gazdă, rata medie de rentabilitate în perioada Cupei Mondiale este minim negativă. Ce merită subliniat: în perioada examinată de aproximativ 30 de ani, principalii indici bursieri arată o tendință către o volatilitate relativ scăzută în lunile iunie/iulie, când au loc campionatele.

În contextul unei posibile surprize, pozitive sau negative, privind amploarea Cupelor Mondiale și consumul asociat, trebuie să se determine mai întâi: există cineva pe care să-l surprindă și cu ce?

Organizația FIFA a anunțat că Cupa Mondială va avea loc în SUA, Canada și Mexic, în cadrul unei conferințe din 2026. S-au înregistrat în această perioadă revizuiri în sens ascendent ale rezultatelor preconizate pentru 2026 pentru entitățile de pe piața bursieră legate de eveniment?

În rândul companiilor aeriene și al celor de închiriere de mașini, nu există date calitative care să permită concluzia că piața se așteaptă efectiv la o rentabilitate îmbunătățită datorită Cupei Mondiale.

Situația este diferită în cazul hotelurilor. O serie de entități analitice indică faptul că hotelurile americane pot conta pe o creștere a venitului pe cameră disponibilă (RevPAR) de 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut și de peste 12% în luna în care se va desfășura turneul. Cu toate acestea, este important de menționat că studiile realizate de entități precum CoStar și Tourism Economics nu găsesc o confirmare deplină în declarațiile unor hoteluri precum Hilton, care încă din februarie au prevăzut că creșterea veniturilor va fi mai mică, nu mai mare decât se aștepta.

Firmele de investiții văd o perspectivă optimistă pe fondul Cupei Mondiale pentru companiile care se ocupă cu vânzarea de îmbrăcăminte sportivă. Potrivit Bernstein, Nike și Adidas ar putea crește vânzările anuale cu încă 4%. La rândul său, Reuters a raportat că Adidas se așteaptă la comenzi suplimentare de 250 de milioane de euro pe fondul Cupei Mondiale. Goldman Sachs a indicat, de asemenea, Puma ca beneficiar.

Două entități care nu au jucat un rol atât de important în Cupele Mondiale anterioare și care s-ar putea dovedi a fi un „wild card” în termeni de piață sunt companiile de închiriere pe termen scurt și casele de pariuri. Airbnb a încheiat un parteneriat oficial cu FIFA, iar Deloitte estimează 380.000 de oaspeți suplimentari datorită Cupei Mondiale. Airbnb declară o creștere de 80% a cererilor de informații în orașele gazdă, ceea ce ar putea sugera profituri reale și măsurabile peste consensul actual – ceea ce ar putea fi deosebit de important în contextul unei companii care a avut probleme evidente cu profitabilitatea în ultimele trimestre.

Două entități care nu au jucat un rol atât de semnificativ în Cupele Mondiale anterioare, dar care s-ar putea dovedi a fi un „joker” în termeni de piață, sunt companiile de închiriere pe termen scurt și casele de pariuri. Airbnb a încheiat un parteneriat oficial cu FIFA, iar Deloitte prevede 380.000 de oaspeți suplimentari pentru Cupa Mondială. Airbnb însăși raportează o creștere de 80% a cererilor de informații în orașele gazdă, ceea ce ar putea sugera profituri reale și măsurabile peste consensul actual – ceea ce ar putea fi deosebit de important pentru o companie care s-a confruntat în mod evident cu probleme de rentabilitate în ultimele trimestre.

ABNB.US (Interval D1)

Compania se află într-un canal de consolidare pe mai mulți ani, care se îngustează. Piața va fi în curând mai dispusă să ia decizii cu privire la tendința pe termen lung a companiei. Rezultatele din perioada Cupei Mondiale s-ar putea dovedi cruciale. Sursa: xStation 5

A doua categorie de entități o reprezintă casele de pariuri, în special din SUA. De ce?

Sprijinul acordat modelului lor de afaceri de către unul dintre cele mai mari evenimente sportive este evident. Ceea ce este mai puțin evident, însă, este faptul că nu există o bază comparativă adecvată, deoarece prezența acestor entități pe bursă era anterior neglijabilă. Pariurile sportive și jocurile de noroc reprezintă una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere pe valul dereglementării conduse de noua administrație americană, iar o surpriză în rezultatele acestor companii se poate (dar nu trebuie neapărat) dovedi a fi una de amploare.

Una dintre entitățile pentru care Cupa Mondială din SUA s-ar putea dovedi a fi un punct de cotitură este DraftKings. DraftKings este unul dintre liderii caselor de pariuri din SUA, iar sentimentul față de companie este încă rece, parțial din cauza multiplilor de evaluare ridicați. Nu există motive de pesimism în ceea ce privește datele financiare. EPS doar în Q1 2026 a crescut la 0,2 USD, ceea ce reprezintă de peste 5 ori mai mult decât previziunile. Cu o creștere a veniturilor de două cifre, o marjă brută de aproximativ 76% și un impuls puternic, piața ar putea începe în curând să se concentreze mai mult pe punctele forte ale companiei decât pe amenințările la adresa acesteia.

DKNG.US (Interval D1)

Prețul acțiunilor companiei a scăzut până la limita inferioară a canalului de consolidare pe termen lung, iar apărarea nivelului de retragere Fibonacci de 78,6% reprezintă un punct potențial pentru construirea unei baze de la care cererea să încerce să preia inițiativa. Sursa: xStation 5

În cele din urmă, în ciuda amploarei sale și a impactului real asupra economiei chiar și a unei țări mari, influența Cupei Mondiale asupra piețelor financiare va fi limitată, iar multe entități care ar trebui să beneficieze de afluxul de fani ai fotbalului în America ar putea aduce dezamăgiri. În același timp, cunoașterea realităților și a avantajelor operaționale ale entităților selectate și ale nișelor de piață ar putea permite investitorilor prudenți să obțină profit.

Kamil Szczepański

Analist Piețe de capital XTB