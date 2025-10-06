Franța se confruntă cu un risc sistemic de îndatorare, cu o datorie de 3.345 miliarde de euro, rate ale dobânzii în creștere și un mediu de piață fragil, agravat de neîncrederea investitorilor.

Demisia lui Sébastien Lecornu din funcția de prim-ministru, acceptată în această dimineață de Emmanuel Macron, nu este doar un episod guvernamental de rutină. Ea semnalează o disfuncționalitate profundă în viața politică franceză, o putere executivă care se clatină și o încredere colectivă care se erodează. În doar câteva zile, noul guvern numit s-a prăbușit sub greutatea criticilor și contradicțiilor.

Această plecare bruscă, într-un moment în care țara caută o direcție bugetară și socială clară, aruncă Franța într-o instabilitate politică fără precedent de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Emmanuel Macron. Președintele se confruntă acum cu un obstacol: numirea urgentă a unui nou prim-ministru, dizolvarea unei Adunări Naționale deja fragmentate sau asumarea – cel puțin simbolică – a responsabilității pentru impasul actual.

Consecințele sunt imediate. Călătoriile ministeriale sunt anulate, deciziile sunt suspendate, iar piețele financiare, neliniștite, pedepsesc deja situația: CAC 40 a scăzut cu aproape 2% în această dimineață, băncile franceze fiind în prima linie. Executivul pare paralizat, în timp ce opinia publică privește, obosită, un spectacol politic care a devenit aproape o rutină în criza sa permanentă.

Tensiuni privind datoria franceză: un risc sistemic

Franța se află într-o poziție delicată: deficitele bugetare ridicate, instabilitatea politică și neîncrederea crescândă a investitorilor creează un cocktail toxic. În septembrie 2025, datoria publică a atins 3.345 miliarde de euro, sau 114% din PIB, cea mai mare din Zona Euro. Deficitele rămân îngrijorătoare: 5,8% din PIB în 2024 și 5,4% prognozat pentru 2025.

Ratele dobânzilor sunt în creștere din 2024: rata obligațiunilor de stat pe 10 ani se situează acum la 3,60%, o barieră critică care nu trebuie depășită din teama unui atac asupra datoriei franceze. CAC 40 suferă, de asemenea, de pe urma tensiunilor, în ciuda componentelor sale orientate către piața internațională. Randamentul francez pe 10 ani îl depășește pe cel al Spaniei, Portugaliei și chiar al Greciei; randamentul pe 30 de ani ajunge la 4,45%, niveluri nemaiîntâlnite din noiembrie 2011. Diferența față de Germania atinge 0,87, un nivel maxim din 2012, agravat de retrogradarea ratingului suveran de către Fitch și de instabilitatea politică persistentă. Fiecare guvern care a încercat să reducă deficitul a fost demis, ceea ce a stârnit temeri că, până în 2026-2027, costul datoriei publice ar putea depăși bugetul național pentru educație (66 de miliarde de euro față de 64 de miliarde de euro).

În acest context, prudența este esențială. Din fericire, mediul tehnic al pieței rămâne relativ stabil, susținut de indicii americani, întăriți de indicele de volatilitate (VIX) și de scăderea constantă a dolarului. Dar, în cazul unei inversări de tendință și prin efectele de contagiune, consecințele pentru piețele financiare franceze ar putea fi catastrofale. Acesta este momentul crucial de care investitorii se tem cel mai mult.

Un punct de cotitură politic?

Indiferent de calea politică aleasă, concluzia este clară: demisia lui Sébastien Lecornu nu este un accident, ci un simptom al unui sistem aflat la capătul puterilor, incapabil să se regenereze decât prin crize. Guvernele cad, majoritățile se destramă, cetățenii devin deziluzionați... Franța se află între blocajul politic și neîncrederea colectivă.

Astăzi, nu mai este în joc doar soarta unui prim-ministru, ci însăși credibilitatea statului și încrederea în democrație. Suspendată de o decizie prezidențială, națiunea se află la marginea prăpastiei, cu o datorie care amenință să transforme un șoc politic într-o furtună sistemică. Franța, prea mare pentru a eșua, trebuie să dovedească acum că poate încă să stea în picioare.

Nu este de mirare că piețele reflectă această tensiune: CAC 40 a deschis în scădere cu 2%, blocând numeroși investitori îngrijorați de noi scăderi către 7.360 sau chiar 7.220 de puncte. Sursa: xStation.

Antoine Andreani, șef de cercetare la XTB Franța