DE40: Acțiunile europene revin după pierderile înregistrate la începutul ședinței de tranzacționare (16.07.2025)

Piețele europene au fost destul de volatile, cu o panică inițială provocată de rezultatele slabe ale producătorului olandez de cipuri ASML, urmată de o recuperare constantă. Majoritatea indicilor principali sunt în prezent în teritoriu pozitiv (DAX: +0,37%, FTSE 100: +0,28%, FTSE MIB: +0,24%, IBX35: +0,58%, SMI: +0,4%), cu excepția indicelui francez CAC40, care se tranzacționează la un nivel aproximativ plat după propunerea bugetului pentru 2026, care include măsuri de austeritate. Telecomunicațiile și instituțiile financiare sunt cele mai performante în sesiunea de astăzi, contrabalansând slăbiciunea generală a acțiunilor din sectorul tehnologic (cu excepția gigantului german SAP, care înregistrează în prezent o creștere de 1,1%). Sănătatea și energia își extind câștigurile. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ceea ce privește știrile politice, avem noi progrese în ceea ce privește expansiunea fiscală germană. Germania a convenit cu Comisia Europeană asupra unui plan fiscal multianual care permite creșterea investițiilor până în 2029, angajându-se în același timp să reducă cheltuielile după această dată. Folosind flexibilitatea regulilor fiscale revizuite ale UE, Germania va stimula cheltuielile pentru infrastructură, securitate și apărare pe termen scurt, apoi va încetini creșterea cheltuielilor. Planul echilibrează investițiile, reformele structurale și consolidarea fiscală, urmărind finanțe publice durabile și creștere economică, aprobarea Cabinetului fiind așteptată în curând. Volatilitatea sectorial[ a indicelui Euro Stoxx 600. Sursa: Bloomberg Finance LP Performanța de astăzi a companiilor incluse ]n indicele DAX. Sursa: xStation5 DE40 (interval H4) Contractele futures DAX au recuperat integral pierderile inițiale și se tranzacționează în prezent cu 0,45% peste închiderea de ieri. Cumpărătorii au intervenit chiar sub media mobilă exponențială pe 100 de perioade (EMA100, violet închis) după ce prețul a atins nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%. Contractul se apropie acum de o rezistență cheie în apropierea mediei exponeníalee pe 30 de perioade (EMA30, violet deschis). O depășire a intervalului recent testat de 24.330-24.380 ar putea declanșa o creștere către niveluri record. În caz contrar, prețul s-ar putea consolida în intervalul actual definit de aceste medii exponeníale. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile ASML au scăzut cu peste 8,2%, înregistrând cea mai mare scădere din aprilie, în ciuda rezultatelor peste așteptări din al doilea trimestru. Vânzarea masivă a fost declanșată de avertismentul conducerii conform căruia creșterea din 2026 nu mai este asigurată din cauza incertitudinii macroeconomice, în special a tarifelor impuse de SUA, care afectează încrederea clienților.

CEO-ul Christophe Fouquet a menționat că, deși cererea legată de AI rămâne puternică, compania „nu poate confirma” creșterea pentru 2026. Această schimbare contrastează cu tonul mai optimist din aprilie și a umbrit previziunile solide pentru 2025, zguduind încrederea investitorilor, în ciuda rezervărilor actuale sănătoase și a performanței marjelor. Acțiunile Bakkafrost au scăzut cu până la 15%, cel mai mare declin de la jumătatea anului 2023, după ce au înregistrat o scădere majoră a veniturilor în trimestrul al doilea. EBIT-ul operațional preliminar s-a situat la 65 milioane DKK, mult sub consensul de 251 milioane DKK. DNB Carnegie avertizează asupra „reducerilor semnificative ale EPS” pentru 2025 și asupra încrederii afectate pentru 2026-2027. La acest rezultat au contribuit cheltuielile excepționale legate de mortalitatea cauzată de boli în operațiunile din Scoția, însă chiar și fără acestea, rezultatele au ratat estimările cu aproape 40%. Rezultatele complete vor fi publicate pe 26 august.

Acțiunile Fuchs au scăzut cu 13,25%, cea mai mare scădere din 2011, după ce EBIT-ul din trimestrul al doilea a ratat estimările și compania și-a redus previziunile pentru întregul an. Acum, compania estimează venituri de 3,53 miliarde de euro și EBIT de 434 milioane de euro pentru 2025, ambele sub estimările consensuale. Producția industrială mai slabă, preocupările legate de tarifele impuse de SUA și tensiunile geopolitice au afectat cererea. Analiștii se așteaptă la noi măsuri de autoajutorare. În ciuda dezamăgirii, Jefferies rămâne optimist pe termen lung, invocând strategia FUCHS100 și necesarul redus de cheltuieli de capital. Rezultatele interimare vor fi publicate la sfârșitul acestei luni.

Renault a înregistrat o scădere de până la 18% după ce și-a redus marja și previziunile privind fluxul de numerar pentru 2025 și l-a numit pe directorul financiar Duncan Minto în funcția de director general interimar, în urma plecării lui Luca de Meo. Cererea mai slabă, concurența din China în creștere și progresul lent al vehiculelor electrice afectează redresarea, neliniștind investitorii și afectând companiile din același sector.

Sanofi a primit aprobarea FDA pentru procedura accelerată pentru SAR446597, o terapie genică unică care vizează atrofia geografică, o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă, care poate cauza pierderea permanentă a vederii. Acțiunile au crescut cu 0,8%.

Stellantis intenționează să oprească investițiile în joint venture-ul Symbio din domeniul hidrogenului până în 2026, potrivit Michelin și Forvia. Măsura amenință viitorul Symbio, întrucât Stellantis reprezintă aproximativ 80% din activitatea sa. Costurile hidrogenului, lacunele în infrastructură și dinamica vehiculelor electrice au influențat probabil această decizie. Michelin a calificat măsura drept „bruscă” și a avertizat asupra riscurilor operaționale și de personal majore. Acțiunile au scăzut cu 3,2%.

