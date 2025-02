💡DE40 limitează câștigurile post-electorale

Ce schimb─âri propune noul cancelar germanÔŁô Alegerile de duminic─â din Bundestag au adus un rezultat clar: noul cancelar german va fi Friedrich Merz, iar alegerile ├«n sine sunt c├ó╚Ötigate de a╚Öa-numita Uniune. Pentru pie╚Ťe, acesta este un rezultat ├«n conformitate cu a╚Ötept─ârile, astfel ├«nc├ót, pe termen scurt, reac╚Ťia pie╚Ťelor este mai degrab─â moderat─â. Pe termen lung, ├«ns─â, alegerile pot c─âp─âta importan╚Ť─â ├«n ceea ce prive╚Öte situa╚Ťia ├«ntreprinderilor germane ╚Öi a Europei ├«n ansamblu. Rezultatele alegerilor ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Coali╚Ťia CDU/CSU a ob╚Ťinut 28,5% din voturi, devenind ├«n mod clar cea mai puternic─â fac╚Ťiune, urmat─â de AfD, cu 20,8%, ╚Öi apoi de SPD, care a ob╚Ťinut un rezultat istoric slab. O fragmentare at├ót de mare a noului parlament ar putea face dificil─â adoptarea reformelor propuse de CDU/CSU. Proiec╚Ťiile actuale arat─â c─â, chiar dac─â FDP ╚Öi BSW nu intr─â ├«n Bundestag, CDU/CSU, SPD ╚Öi, posibil, Verzii ar putea s─â nu ob╚Ťin─â majoritatea de dou─â treimi (420 de locuri) necesar─â pentru a aproba numiri constitu╚Ťionale cheie. ├Än acest moment, de╚Öi victoria lui Merz mul╚Ťume╚Öte pie╚Ťele, punerea ├«n aplicare a cerin╚Ťelor sale politice ar putea fi foarte dificil─â. Cine este noul cancelar al Germaniei? Friedrich Merz este considerat ├«n lumea media drept un adversar dur al migra╚Ťiei ╚Öi un rival de lung─â durat─â al politicilor Angelei Merkel. Pie╚Ťele financiare, pe de alt─â parte, apreciaz─â foarte mult palmaresul profesional al cancelarului. Merz a lucrat ca judec─âtor ╚Öi apoi ca avocat la renumita firm─â de avocatur─â Mayer Brown LLP, care se concentreaz─â ├«n principal pe deservirea fondurilor de investi╚Ťii ╚Öi a marilor corpora╚Ťii. De asemenea, a de╚Ťinut func╚Ťii de conducere la BlackRock Germania ╚Öi HSBC Trinkaus & Burkhardt ╚Öi a f─âcut parte din consiliile de administra╚Ťie ale EY Germania, Borussia Dortmund ╚Öi Deutsche B├Ârse. Prin urmare, o leg─âtur─â puternic─â cu mediul de afaceri d─â speran╚Ťe c─â noile politici ale Germaniei vor sprijini ├«ntreprinderile locale. Ce schimb─âri propune Friedrich Merz? Ca social conservator ╚Öi politician cu leg─âturi puternice cu mediul de afaceri, Merz pledeaz─â ├«n primul r├ónd pentru reducerea impozitelor pe venit ╚Öi pe profit. Nu mai pu╚Ťin importante sunt promisiunile sale foarte mediatizate de a dezvolta inteligen╚Ťa artificial─â ╚Öi de a crea ├«n Germania un centru atractiv pentru start-up-urile inovatoare. Noul cancelar dore╚Öte s─â reformeze fr├óna de ├«ndatorare a Germaniei, care limiteaz─â gradul de ├«ndatorare pe care guvernul ├«l poate prelua. Acest lucru este deosebit de important ├«ntr-un moment ├«n care spectrul unei ├«ncetiniri economice sus╚Ťinute planeaz─â asupra economiei Germaniei, deoarece deblocarea de noi fonduri ar putea ajuta ╚Ťara s─â ├«╚Öi revin─â din problemele economice actuale. Merz pledeaz─â pentru o ├«n─âsprire semnificativ─â a politicii de migra╚Ťie a Germaniei. ├Än acest sens, merit─â citat actul de recunoa╚Ötere din partea partidului de extrem─â dreapta AfD, care l-a sus╚Ťinut pe Friedrich ├«n Bundenstag ├«n ianuarie. Astfel, acest lucru arat─â c─â problema imigra╚Ťiei este una dintre cele mai importante cerin╚Ťe pe care noul cancelar trebuie s─â le ├«ndeplineasc─â, av├ónd ├«n vedere c─â extrema dreapt─â este al doilea cel mai puternic partid din Germania. Se vor ├«mbun─ât─â╚Ťi rela╚Ťiile europene cu SUA sub conducerea lui Merz? Poate c─â cel mai mare motiv pentru care pie╚Ťele europene s-au bucurat la ├«nceputul acestei s─âpt─âm├óni este vestea c─â Donald Trump a salutat victoria lui Merz ╚Öi c─â, cancelarul conservator al Germaniei ar putea ajuta la refacerea rela╚Ťiilor cu pre╚Öedintele american ├«ntr-un moment crucial pentru rela╚Ťiile Europei cu SUA. Indicele german DAX a ╚Öters aproape complet c├ó╚Ötigurile pe care le-am v─âzut chiar la ├«nceputul sesiunii. Cu toate acestea, acest lucru nu schimb─â faptul c─â indicele continu─â s─â men╚Ťin─â un trend ascendent dinamic p├ón─â c├ónd DE40 se va situa sub media mobil─â exponen╚Ťial─â de 50 de zile (curba albastr─â de pe grafic). Cea mai important─â rezisten╚Ť─â r─âm├óne acum maximul istoric de la 22.950 de puncte. Surs─â: xStation5

