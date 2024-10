DE40: Piața europeană a modei sub presiune📉

DAX din Germania compensează o parte din recentele scăderi

Investitorii așteaptă publicarea datelor ADP și ISM pentru sectorul serviciilor din SUA

Vânzare pe piața modei, Morgan Stanley schimbă recomandările în sectorul chimic Situația generală a pieței: Sesiunea de joi de pe piețele bursiere europene aduce o retragere pe majoritatea indicilor bursieri. Indicele german DAX are în prezent una dintre cele mai bune performanțe, tranzacționându-se în creștere cu aproape 0,15%. În același timp, indicele francez CAC40 este în scădere cu 0,67%, în principal din cauza unei vânzări în sectorul modei. DAX continuă să rămână aproape de maximele sale istorice, cu toate acestea tendința ascendentă dinamică este în scădere. Atenția investitorilor se îndreaptă astăzi către datele ADP, Challenger și ISM privind serviciile din SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea observată în prezent pe piața europeană largă. Sursa: xStation 5 Indicele de referință german DAX (DE40) s-a tranzacționat cu aproape 0,22% mai sus în timpul sesiunii de joi, dar cu toate acestea a menținut un trend ascendent dinamic pe tot parcursul. Indicele a depășit nivelul de rezistență cheie stabilit de media exponențială de 50 de zile (curba albastră de pe grafic) și maximele locale ale zonei de consolidare din ultimele sesiuni. Depășirea dinamică a acestor zone a deschis, teoretic, calea unor creșteri suplimentare către vârfurile istorice de la 19.000 de puncte. În acest moment, însă, indicele a negat străpungerea acestei zone și asistăm la o retragere. Trebuie avut în vedere faptul că amploarea recentei reveniri este considerabilă, ceea ce poate determina investitorii să contabilizeze o parte din câștiguri. În acest sens, o zonă de suport relativ importantă poate fi media exponențială de 50 de zile și media exponențială de 100 de zile menționate anterior (curba violet de pe grafic). Sursă: xStation 5 Știri: Atenția investitorilor se îndreaptă astăzi către companiile de modă. Sectorul pierde puternic astăzi după știri neconfirmate conform cărora Tiffany & Co, unul dintre cei mai importanți producători de bijuterii, intenționează să reducă dimensiunea magazinului său emblematic din Shanghai, Ltd. cu mai mult de 12.000 de metri pătrați, au declarat persoane familiare cu această problemă, pe măsură ce vânzările brandurilor de lux scad în a doua cea mai mare economie a lumii. Sursa: xStation 5 Volvo Cars (VOLCARB.SE) își ajustează ambițiile privind activitatea de bază pentru următorii ani. În loc să urmărească o țintă absolută de venituri, dorința Volvo Cars este acum de a continua să crească pe piața automobilelor premium până în 2026, așa cum a făcut-o în ultimii ani. Compania a comunicat că vizează o marjă EBIT de bază de 7-8% pentru întregul an 2026. Anterior, compania vizase o marjă EBIT de cel puțin 8%. Morgan Stanley își revizuiește ratingurile pentru companiile din sectorul chimic. Lanxess (LXS.DE) a primit o dublă îmbunătățire a ratingului din partea Morgan Stanley (la „outperform”) datorită investițiilor reduse și a prețurilor mai mici la gaze. În același timp, analiștii au retrogradat Air Liquide (AI.FR) la „underweight”, stabilind totodată ratingul “equal weight” pentru BASF (BAS.DE). Wacker Chemie (WCH.DE) și-a văzut, de asemenea, ratingul îmbunătățit la „overweight”. Alte știri de la companiile individuale incluse în indicele DAX. Sursă: Bloomberg Financial LP

