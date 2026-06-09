Deficitul comercial al SUA este în scădere

15:30 ora României – Date comerciale din SUA (aprilie) Balanța comercială: -55,9 miliarde USD (estimare: -56,5 miliarde USD; valoare anterioară: -56,6 miliarde USD)

Exporturi: 327,1 miliarde USD (valoare anterioară: 318,8 miliarde USD)

Importuri: 383,0 miliarde USD (anterior: 375,4 miliarde USD) Deficitul comercial al SUA a scăzut mai mult decât se aștepta, dar rămâne aproape de valoarea din ultimele câteva luni. Este important de menționat că deficitul comercial nu a scăzut din cauza declinului importurilor – acestea au crescut din nou. Îmbunătățirea balanței comerciale în favoarea SUA se datorează exporturilor, care au crescut mai rapid decât importurile. Export În ceea ce privește exporturile, se înregistrează o creștere destul de amplă. Exporturile totale au crescut cu 4,0% față de luna precedentă și cu 15,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai importante contribuții au venit din partea bunurilor de capital, care au crescut cu 7,5% față de luna precedentă și cu 20,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, și a bunurilor industriale, care au crescut cu 2,1% față de luna precedentă și cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Exportul de bunuri de consum a înregistrat, de asemenea, o revenire puternică (cu 7,8% față de luna precedentă), deși pornind de la un nivel mai scăzut, după o lună martie slabă.

Două categorii au înregistrat o evoluție mai slabă: produse alimentare, furaje și băuturi (scădere a exporturilor cu 0,3% față de luna precedentă) și industria auto (scădere cu 2,8% față de luna precedentă) Importuri Cea mai importantă tendință este vizibilă în ceea ce privește importurile, unde datele confirmă reorientarea economiei către investiții și activități comerciale. Importurile totale au crescut cu 1,9% față de luna precedentă, dar categoria bunurilor de capital a crescut cu până la 5,6% față de luna precedentă și cu 40,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, importurile de bunuri de consum au scăzut cu 1,0% față de luna precedentă și cu până la 19,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar importurile de autovehicule și piese auto au scăzut cu 1,5% față de luna precedentă.

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