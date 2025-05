Deschidere sesiunii din SUA: Wall Street evoluează mixt datorită tensiunilor SUA-China și perspective mai bune privind inflația ↕️

Companiile mici conduc pierderile pe fondul relansării tensiunilor dintre SUA și China

Așteptările privind inflația se răresc în mai, PCE scade marginal

Acțiunile Gap se pierd din cauza costurilor tarifare Wall Street vede un nou val de aversiune la risc, în timp ce Donald Trump a reaprins tensiunile dintre SUA și China cu ultima sa declarație pe rețelele sociale, potrivit căreia „China și-a încălcat în totalitate acordul cu noi”. Acuzația președintelui vine pe fondul blocării discuțiilor comerciale și a unor noi îngrijorări cu privire la respectarea de către China, în special în ceea ce privește mineralele critice și magneții din pământuri rare. Aceasta marchează un regres după recentul acord de relaxare tarifară încheiat în Elveția, care a relansat pentru scurt timp speranțele investitorilor pentru o destindere comercială. Între timp, administrația SUA continuă să înăsprească restricțiile, inclusiv revocarea unor vize pentru studenți chinezi și limitarea exporturilor de tehnologie, tensionând și mai mult relațiile. În lipsa unei comunicări recente la nivel înalt între Trump și președintele chinez Xi Jinping, incertitudinea pe piață se intensifică, investitorii confruntându-se cu potențialele consecințe ale escaladării fricțiunilor geopolitice și cu impactul acestora asupra creșterii economice globale. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În consecință, deschiderea de vineri a fost definită de pierderile principalilor indici americani, deși raportul mai bun decât se aștepta al Universității din Michigan a contribuit la reducerea decalajului de astăzi. Russell 2000 alunecă cel mai mult (-0,4%), S&P 500 și Nasdaq sunt plate, în timp ce Dow Jones se tranzacționează ușor în verde (+0,1%) Actualizare macro Datele privind inflația din SUA au arătat o ușoară relaxare, inflația globală fiind sub așteptări, iar inflația de bază scăzând minim (2,5% de la 2,6%), dar încă peste ținta Fed. În ciuda creșterii puternice a veniturilor, cheltuielile de consum au încetinit, reflectând un comportament prudent. Tarifele pot menține inflația PCE ridicată, limitând potențial contribuția consumului la creșterea PIB în lunile următoare. Indicele privind sentimentul consumatorilor publicat de Universitatea din Michigan a crescut ușor la 52,2 în a doua publicare din mai, stabil față de aprilie. Așteptările privind inflația pe un an au scăzut la 6,6%, iar previziunile pe cinci ani au scăzut la 4,2%, prima scădere din decembrie 2024. Îmbunătățirea condițiilor actuale și a așteptărilor a urmat unei pauze tarifare temporare asupra bunurilor chinezești, contribuind la atenuarea îngrijorărilor consumatorilor. US100 (interval zilnic) Indicele Nasdaq 100 s-a retras din nou după ce a atins rezistența din apropierea nivelului de 21.530, evidențiind lupta pieței de a împinge indicele axat pe tehnologie spre maximele sale istorice, pe fondul incertitudinilor tarifare continue care afectează companiile tehnologice globale. O combinație de date macro în mare parte pozitive și preocupări tarifare agresive a menținut indicele într-un interval restrâns la sfârșitul săptămânii. Indicele US100 rămâne chiar sub teritoriul de supracumpărare, lăsând loc pentru o potențială retragere spre nivelul de 20.500 dacă problemele legate de tarife încep să depășească recentele câștiguri puternice ale marilor companii de tehnologie. Sursa: xStation5 Știri despre companii: American Eagle (AEO.US ) este în scădere cu 1% după ce compania a ratat estimările privind venitul operațional din al doilea trimestru și a prognozat vânzări mai slabe, determinate de reduceri mai mari pe fondul ratelor de sortiment și a deprecierilor de inventar. Conducerea și-a retras perspectivele pentru întregul an din cauza incertitudinii macroeconomice, dar plănuiește cheltuieli de capital de 275 de milioane de dolari în 2025.

Cooper Cos (COO.US) se prăbușește cu aproape 15% după ce compania și-a redus perspectivele de creștere organică pentru anul fiscal 2025, în ciuda faptului că a depășit estimările privind câștigurile și veniturile din al doilea trimestru. JPMorgan a retrogradat acțiunile, citând o execuție mixtă și o redresare mai lentă a pieței, în timp ce alți analiști consideră orientarea ca fiind conservatoare, dar subliniază fundamentele solide și creșterea puternică în lentilele zilnice din hidrogel de silicon și segmentele chirurgicale.

Gap (GAP.US) pierde 20% după avertismentul privind un impact tarifar de 250-300 milioane de dolari și slăbiciunea continuă la Banana Republic și Athleta. În ciuda solidității Old Navy și Gap, sentimentul investitorilor s-a înrăutățit din cauza obstacolelor comerciale și a schimbărilor lente ale mărcilor. Ghidul exclude costurile tarifare potențiale, adăugând incertitudine pe termen scurt. În timp ce conducerea execută o reîmprospătare a mărcii și raportează o performanță de bază solidă, presiunile externe și cererea discreționară scăzută pot afecta ritmul.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."