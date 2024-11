Deschiderea din SUA: indicii deschid în creștere, în timp ce Trump recâștigă un avantaj pe piața predicțiilor 🔔

Indicii bursieri americani sunt în creștere la deschiderea sesiunii

Companiile tehnologice conduc creșterile

Dolarul pierde 0,25%

Randamentele obligațiunilor americane înregistrează, de asemenea, creșteri puternice Piețele din SUA se deschid cu optimism, alimentate de reînnoirea șanselor la pariuri care favorizează victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA. Atenția piețelor este atât de fixată pe alegeri încât nimeni nu se gândește la decizia de joi a Rezervei Federale. Nervozitatea pieței ar putea atinge niveluri record pe măsură ce ne apropiem de finalul sesiunii de numerar din SUA. În prima parte a zilei, cotele de pariuri privind victoria lui Donald Trump cresc din nou, odată cu indicii bursieri. Cu toate acestea, optimismul rămâne limitat, deoarece majoritatea investitorilor preferă să rămână în active sigure. Piața este acum dominată de jocurile speculative, astfel încât volatilitatea va fi ridicată. La momentul publicării, șansele de victorie ale candidatului republican sunt cotate la 59%, marcând o creștere semnificativă față de cele 53% de ieri. Cu toate acestea, rezultatele sondajelor rămân foarte echilibrate și se încadrează în marja de eroare. În prezent, candidatul democrat Kamala Harris are un ușor avantaj, conducând cu 48,7% față de 48,6% pentru Donald Trump.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pe piața bursieră, observăm în principal o revenire în sectoarele noilor tehnologii, semiconductorilor, băncilor și piețelor de capital. Sursa: xStation 5 US500 Indicele US500 își revine astăzi cu 0,70% până la 5.785 de puncte. Recenta corecție a fost oprită perfect la nivelurile de suport din jurul valorii de 5.730 de puncte. Această zonă rămâne în continuare cel mai apropiat suport în cazul unei reveniri la scăderi. Pe de altă parte, pentru tauri, cea mai apropiată rezistență se află peste 5.900 de puncte.

Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Palantir Technologies (PLTR.US) crește cu 12% după un raport de câștiguri solide pentru al treilea trimestru, determinat de cererea ridicată pentru software-ul său de inteligență artificială, depășind estimările în toți parametrii. Compania a preconizat pentru al patrulea trimestru venituri cuprinse între 767 și 771 milioane de dolari, cu mult peste consensul de 746 milioane de dolari, și și-a majorat previziunile de venituri pentru anul fiscal 2020 la 2,805 miliarde de dolari - 2,809 miliarde de dolari, față de intervalul anterior de 2,742 miliarde de dolari - 2,750 miliarde de dolari. Se așteaptă ca veniturile comerciale din SUA să depășească 687 de milioane de dolari, reflectând o creștere de 50%, în timp ce venitul ajustat din operațiuni și fluxul de numerar gratuit au fost amândouă majorate, semnalând o dinamică robustă a afacerilor. Hims & Hers (HIMS.US) se tranzacționează cu 9% mai sus după ce a înregistrat o performanță puternică în Q3, cu o creștere a veniturilor de 77% față de anul precedent, până la 401,6 milioane de dolari, și un profit net de 76 milioane de dolari (0,32 dolari pe acțiune), de la o pierdere de 7,4 milioane de dolari (-0,04 dolari pe acțiune) în Q3 2023. Compania de telemedicină și-a majorat, de asemenea, estimările privind veniturile pentru anul fiscal 2024 la 1,46 miliarde de dolari - 1,465 miliarde de dolari, de la 1,37 miliarde de dolari - 1,4 miliarde de dolari, depășind așteptările analiștilor de 1,4 miliarde de dolari, datorită creșterii puternice a numărului de clienți și de abonamente. Cleveland-Cliffs (CLF.US) a scăzut cu 7% în urma rezultatelor dezamăgitoare din al treilea trimestru, cu venituri în scădere cu aproape 19% de la an la an și o marjă brută negativă. Volumul vânzărilor de produse din oțel a scăzut cu 6,5%, iar prețul mediu net de vânzare a scăzut cu peste 13%. Compania și-a redus previziunile privind cheltuielile de capital pentru anul fiscal 2020 de la 650 la 700 de milioane de dolari la 600-650 de milioane de dolari și planifică cheltuieli de capital independente de 600 de milioane de dolari pentru anul fiscal 2025, concentrându-se pe inițiative strategice la locații cheie, semnalând provocări financiare și operaționale continue.

