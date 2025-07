Deschiderea sesiunii din SUA: Acțiunile își extind câștigurile pe fondul datelor optimiste privind vânzările cu amănuntul (17.07.2025)

Wall Street își extinde câștigurile de ieri, după ce raportul privind vânzările cu amănuntul din SUA, mai bun decât se aștepta, a atenuat îngrijorările privind cheltuielile consumatorilor. Datele surprinzătoare au contribuit la contracararea temerilor privind stagnarea, adăugându-se dovezilor că economia SUA rămâne rezistentă, în ciuda ratelor ridicate ale dobânzilor și a incertitudinii comerciale persistente. Toți indicii principali din SUA sunt pe verde. S&P 500 a crescut cu 0,3%, impulsionat în principal de sectoarele industriale și de bunuri de consum de bază, beneficiind de sentimentul pozitiv generat de rezultatele financiare solide ale General Electric și PepsiCO. Dow Jones a crescut, de asemenea, cu 0,3%, iar contractele futures Nasdaq 100 au adăugat 0,4%, rămânând la doar 0,3% distanță de recordul istoric intraday de aproximativ 23.220. Russell 2000 a crescut cu 0,9%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea în sectoarele S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu 0,6% în iunie, depășind previziunile și revenind după scăderea din mai. Vânzările de automobile au condus creșterea cu un salt de 1,2%, în timp ce vânzările din restaurante și baruri au crescut cu 0,6%, semnalând o cerere discreționară rezistentă. Grupul de control a urcat cu 0,5%, sugerând cheltuieli de bază solide. Retailerii cu reduceri și depozitele au înregistrat performanțe superioare, impulsionați de vânătoarea de chilipiruri, în timp ce îmbrăcămintea și încălțămintea au rămas în urmă. În ciuda creșterii prețurilor determinate de tarife, piața muncii puternică și creșterea locurilor de muncă mențin consumatorii cu buzunarele “deschise” — cel puțin pentru moment. Source: XTB Research US500 (interval H1) Contractele futures pe indicele S&P 500 reduc câștigurile inițiale după ce au găsit suport în apropierea mediei mobile exponențiale (EMA) pe 24 de ore (violet deschis). Tendința ascendentă rămâne intactă, contractul tranzacționându-se peste ambele medii mobile cheie. Cu toate acestea, rezistența din jurul valorii de 6.330 (și maximele istorice din apropiere) s-ar putea dovedi dificil de depășit, pe fondul incertitudinii privind tarifele și al rezultatelor financiare viitoare din sectorul tehnologic. Rezultate financiare solide ar putea declanșa o depășire a maximelor istorice, în timp ce rezultatele dezamăgitoare ar putea determina o retragere către limita inferioară a intervalului actual de consolidare. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile ADM (ADM.US) au scăzut cu 2,3% după ce Trump a declarat că Coca-Cola va trece la zahăr din trestie în băuturile răcoritoare din SUA. Această măsură ar putea afecta afacerea ADM de prelucrare a porumbului, care produce sirop cu conținut ridicat de fructoză. Analiștii spun că schimbarea adoptată de Coca-Cola ar putea stimula cererea de zahăr și ar putea duce la un exces de ofertă de porumb, afectând marjele ADM.

GE Aerospace (GE.US) și-a îmbunătățit previziunile pentru 2025, invocând cererea puternică din sectorul aviației și o creștere de 30% a veniturilor comerciale. EPS ajustat pentru trimestrul al doilea a fost de 1,66 USD, depășind estimările (1,43 USD), iar veniturile au fost de 10,2 miliarde USD, față de 9,6 miliarde USD. Compania estimează acum un EPS pentru anul fiscal de 5,60-5,80 USD. În ciuda riscurilor legate de tarife, CEO-ul Larry Culp rămâne optimist, ajutat de controlul costurilor și de noi contracte, precum o comandă importantă de motoare pentru Qatar Airways. În ciuda câștigurilor dinaintea deschiderii sesiunii, acțiunile sunt în prezent în scădere cu 2%.

MP Materials (MP.US): acțiunile se tranzacționează la un nivel stabil după lansarea unei oferte de acțiuni în valoare de 500 de milioane de dolari pentru a finanța operațiunile, a extinde fabrica de magneți 10X și a urmări creșterea strategică. Creșterea vine după o majorare de 69% a acțiunilor în ultima lună.

PepsiCo (PEP.US) a depășit estimările pentru trimestrul al doilea, invocând o creștere puternică la nivel internațional, cu vânzări organice în creștere cu 2,1% și un EPS de 2,12 dolari. Compania și-a menținut previziunile pentru 2025 și a evidențiat îmbunătățiri în America de Nord. Aceasta a semnalat costurile continue ale lanțului de aprovizionare, inclusiv tarifele. Acțiunile au crescut cu 6%, deși rămân în scădere cu aproximativ 10% față de începutul anului.

Pepsi promovează, de asemenea, opțiuni de produse mai sănătoase și extinde oferta de produse cu conținut redus sau fără zahăr pentru a recâștiga cota de piață. Acțiunile Sarepta (SRPT.US) au crescut cu 16% după confirmarea faptului că terapia genică Elevidys va rămâne pe piață cu o avertizare de tip „black box”, în ciuda deceselor recente ale unor pacienți. Compania a anunțat, de asemenea, că va reduce aproximativ 500 de locuri de muncă și va suspenda unele programe de medicamente, cu scopul de a realiza economii anuale de 400 de milioane de dolari. Investitorii au salutat atât reducerea costurilor, cât și claritatea privind Elevidys, care a reprezentat peste jumătate din veniturile preliminare din trimestrul al doilea, de 513 milioane de dolari.

