Va continua Wall Street să crească? Companiile din S&P 500 înregistrează cea mai puternică creștere a profiturilor din 2021

Indicele S&P 500 se menține aproape de maximele istorice și, în urma raportărilor financiare ale 91% dintre companiile din indice (la data de vineri, 15 mai), datele FactSet arată că 84% dintre firme au înregistrat un profit pe acțiune peste așteptări, în timp ce 80% au depășit previziunile privind veniturile. Rata combinată de creștere a profiturilor pentru companiile din S&P 500 în primul trimestru al anului 2026 se situează în prezent la 27,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă se menține, aceasta ar marca cea mai puternică creștere a profiturilor din al patrulea trimestru al anului 2021, când indicele a înregistrat o creștere de 32,0%.

Chiar și la 31 martie, analiștii se așteptau la o creștere a profiturilor în primul trimestru de doar 13,0%. Revizuirea bruscă în sens ascendent reflectă rezultate corporative mai bune decât se aștepta și estimări în creștere ale EPS în 10 sectoare.

Pentru al doilea trimestru al anului 2026, 38 de companii din S&P 500 au emis previziuni negative privind EPS, în timp ce 42 de companii au publicat previziuni pozitive privind profiturile.

Raportul P/E pe 12 luni pentru S&P 500 se situează în prezent la 21,4, peste media pe 5 ani de 19,9 și peste media pe 10 ani de 18,9. Cu toate acestea, această primă de evaluare nu pare excesivă, având în vedere dinamica puternică a profiturilor și veniturilor în rândul corporațiilor americane. Sursa: FactSet Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru primul trimestru al anului 2026 confirmă puterea continuă a companiilor americane, în special în ceea ce privește creșterea veniturilor. Dinamica vânzărilor a accelerat constant în ultimele luni, impulsionată în mare parte de sectorul tehnologic. Rata combinată de creștere a veniturilor pentru S&P 500 în primul trimestru al anului 2026 se situează în prezent la 11,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă se menține până la sfârșitul sezonului de raportare a rezultatelor, aceasta ar reprezenta cea mai puternică creștere a veniturilor din al doilea trimestru al anului 2022, când a atins 13,9%.

Așteptările privind veniturile au fost revizuite constant în sens ascendent. La 31 decembrie, analiștii se așteptau la o creștere a veniturilor de 8,2%; până la 31 martie, așteptările au crescut la 9,9%; iar astăzi estimarea se situează la 11,4%.

Toate cele 11 sectoare din cadrul S&P 500 raportează o creștere pozitivă a veniturilor de la an la an. Cinci sectoare înregistrează o creștere a vânzărilor de două cifre: Tehnologia Informației, Servicii de Comunicații, Utilități, Imobiliare și Finanțe.

Sectorul tehnologic rămâne cel mai puternic contributor, cu venituri în creștere cu 29,2% de la an la an. În cadrul sectorului tehnologic, cele mai mari rate de creștere sunt înregistrate de semiconductori și echipamente pentru semiconductori (+52%), hardware tehnologic (+28%), echipamente electronice (+24%), software (+19%), echipamente de comunicații (+16%) și servicii IT (+8%).

Tehnologia informației rămâne cel mai mare contributor la creșterea generală a veniturilor din S&P 500. Excluzând acest sector, rata combinată de creștere a veniturilor pentru indice ar scădea de la 11,4% la 9,0%.

Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca creșterea veniturilor să se modereze treptat în a doua jumătate a anului 2026. Proiecțiile actuale indică o creștere a veniturilor S&P 500 de 11,4% în Q2, 10,1% în Q3 și 9,7% în Q4 2026. Sursa: FactSet Companiile americane continuă să înregistreze o creștere excepțional de puternică a profiturilor, în ciuda unui mediu macroeconomic dificil. Sectoarele tehnologiei și serviciilor de comunicații rămân principalele motoare de creștere pentru indicele S&P 500 în ansamblu. Dacă tendințele actuale se mențin până la sfârșitul sezonului de raportare a rezultatelor, acest lucru va marca cel mai mare procent de companii care raportează surprize pozitive la profituri din primul trimestru al anului 2022, când cifra a atins, de asemenea, 84%.

Amploarea medie a surprizelor pozitive privind profiturile se situează în prezent la 7,1%, ușor peste media pe 5 ani de 7,3% și în linie cu media pe 10 ani.

Companiile din sectorul tehnologic au fost principalul motor al revizuirilor în sens ascendent ale așteptărilor privind profiturile. În special, așa-numitele „Magnificent 7”, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft și Nvidia, au jucat un rol dominant.

Rata combinată de creștere a profiturilor pentru S&P 500 a crescut acum la 27,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în creștere de la 27,6% cu o săptămână în urmă și semnificativ peste 13,0% cât se aștepta la sfârșitul lunii martie.

Dacă se menține, aceasta ar reprezenta cea mai puternică creștere a profiturilor din Q4 2021, când profiturile au crescut cu 32,0%.

Zece din cele unsprezece sectoare raportează o creștere a profiturilor de la an la an. Șapte sectoare înregistrează creșteri de două cifre, conduse de tehnologie, servicii de comunicații, materiale și bunuri de consum discreționare.

Sănătatea rămâne singurul sector care raportează o scădere a profiturilor față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește veniturile, 80% dintre companii au depășit așteptările analiștilor, situându-se peste media pe 5 ani de 70% și peste media pe 10 ani de 67%.

Rata de creștere combinată a veniturilor pentru S&P 500 se situează în prezent la 11,4%, față de 11,3% cu o săptămână în urmă și 9,9% la sfârșitul lunii martie.

Companiile de utilități au contribuit recent cel mai mult la îmbunătățirea creșterii veniturilor, în timp ce, de la sfârșitul lunii martie, cel mai puternic sprijin a venit din partea serviciilor de comunicații, sectorului financiar, industriei, tehnologiei și sănătății. Sursa: FactSet US500 (Interval D1) Indicele S&P 500 se tranzacționează în apropierea nivelului de 7.500 de puncte, piețele reacționând pozitiv la sezonul puternic al rezultatelor financiare din SUA. Pe termen scurt, o zonă cheie de suport rămâne în jurul valorii de 7.100 de puncte (EMA50), în timp ce EMA200 (linia roșie) se află în prezent în apropierea valorii de 6.800 de puncte. Sursa: xStation 5

