Deschiderea sesiunii din SUA: Capitalul se retrage din nou din „acțiunile tehnologice”; Wall Street sub presiune la deschiderea ședinței de tranzacționare 🚨

Contractele futures de pe Wall Street indică o deschidere în scădere pentru piața spot, deși se preconizează că scăderea va fi moderată în comparație cu piețele din Asia și Europa. Contractele futures pe S&P 500 sunt în scădere cu aproximativ 0,3%, cele pe Nasdaq-100 cu până la 1%, în timp ce Dow Jones se menține stabil, aproape de nivelurile de referință. Principala sursă de presiune o reprezintă escaladarea conflictului dintre SUA și Iran în legătură cu Strâmtoarea Hormuz, în urma unor noi schimburi de lovituri între cele două părți în weekend și a anunțului făcut de Teheran că „închide” strâmtoarea până la noi ordine. SUA au răspuns cu lovituri asupra a peste 140 de ținte din Iran, inclusiv prin prima utilizare din istorie a dronelor de luptă navale, în timp ce Iranul a tras asupra bazelor americane din Kuweit, Bahrain, Iordania, Oman și Qatar. Președintele Trump a anunțat că SUA vor „păzi” acum strâmtoarea și se așteaptă să fie compensate financiar pentru acest lucru, ceea ce subliniază și mai mult caracterul durabil al prezenței militare americane în regiune. Prețul țițeiului Brent și WTI a crescut cu peste 3% la deschiderea pieței, revenind de la minimele sesiunii, pe fondul încetinirii dramatice a traficului de petroliere prin strâmtoare în ultimele zile. La presiunea asupra pieței se adaugă reevaluarea așa-numitei tranzacționări inteligenței artificiale (AI), în urma debutului masiv, dar extrem de volatil, al companiei SK Hynix pe Nasdaq, vineri. Sectoarele energetic și cel al materiilor prime înregistrează cele mai bune performanțe, beneficiind de prețurile mai ridicate ale petrolului, în timp ce companiile din domeniul tehnologiei și al semiconductorilor se confruntă cu cele mai slabe rezultate, afectate de valul de vânzări înregistrat în cazul cipurilor de memorie și al celor pentru inteligență artificială. Metalele prețioase pierd teren – aurul și argintul sunt în scădere, ceea ce este neobișnuit având în vedere tensiunile geopolitice actuale și sugerează că investitorii sunt îngrijorați de faptul că Fed va menține ratele dobânzilor la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă, în urma publicării mâine a datelor privind CPI. Informații despre companii SK Hynix (SKHY) – ADR-urile companiei pe piața americană înregistrează astăzi o scădere de până la 8–10 la sută, după debutul de vineri pe Nasdaq, când acțiunile au urcat cu aproape 13 la sută; tranzacțiile de la Seul s-au prăbușit cu peste 15% – cea mai nefastă sesiune din istoria companiei – pe măsură ce investitorii și-au marcat profiturile după o creștere de un an alimentată de boom-ul memoriei HBM pentru AI.

Sectorul memoriilor și al cipurilor – ETF-ul Roundhill Memory (DRAM) a scăzut cu până la 9%, SanDisk a scăzut cu 5,5%, Western Digital și Micron Technology au înregistrat ambele o scădere de 5%, în timp ce ETF-ul iShares Semiconductor (SOXX) a scăzut cu 2%, tras în jos parțial de Intel (-2,5%) și AMD (-2%) – piața testează din nou evaluările companiilor din domeniul AI, după o lungă perioadă de euforie.

TSMC – gigantul taiwanez specializat în producția de cipuri la comandă – a raportat în iunie o creștere a veniturilor de 68% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind limita superioară a previziunilor, ceea ce confirmă că cererea pentru capacitatea de producție în domeniul AI rămâne puternică; acțiunile sale au înregistrat o creștere de 1%, în ciuda sentimentului general de slăbiciune din sector.

CCC Intelligent Solutions – acțiunile cresc cu 2% în urma unui raport Bloomberg conform căruia Elliott Investment Management a acumulat o participație semnificativă în companie chiar înainte de începerea discuțiilor privind o potențială vânzare.

MGM Resorts – acțiunile au crescut cu peste 2% în urma unor articole din Wall Street Journal conform cărora compania se află în discuții private cu Barry Diller, căruia People Inc îi făcuse anterior, încă din iunie, o ofertă de preluare a gigantului din domeniul hotelier și al cazinourilor.

Companiile din sectorul energetic – Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil și Chevron – înregistrează creșteri cuprinse între 1 și 2%, pe fondul unei creșteri a prețurilor petrolului după atacurile din weekend din regiunea Golfului Persic.

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