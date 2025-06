Deschiderea sesiunii din SUA: Comentariile "dovish" ale Fed alimentează optimismul după vacanță 🟢

Wall States se tranzacționează în creștere după comentariile moderate ale lui Waller de la Fed

Accenture pierde pe fondul rezultatelor mixte din trimestrul al treilea Acțiunile americane au deschis cu mult optimism după vacanța din 19 iunie, minimizând atât riscurile geopolitice, cât și recentul comunicat al Fed, care indică o poziție mai agresivă și previziuni macroeconomice mai slabe. Toți indicii principali din SUA se tranzacționează în teritoriul pozitiv, Russell 2000 conducând câștigurile (+0,4%). S&P 500 și Dow Jones avansează 0,3%, în timp ce Nasdaq, cu o pondere mare a tehnologiei, a redus o parte din câștiguri, tranzacționându-se în prezent cu 0,2% mai sus. Wall Street beneficiază în mare măsură de semnalele guvernatorului Rezervei Federale, Christopher Waller, care a indicat că banca centrală ar putea începe să reducă ratele dobânzilor încă din iulie, invocând inflația și creșterea economică care se situează în prezent în apropierea țintelor Fed. Într-un interviu acordat CNBC, Waller a declarat că ratele sunt în prezent cu 1,25-1,5 puncte procentuale peste nivelul neutru și ar putea fi reduse fără a risca supraîncălzirea economiei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil El consideră că impactul inflaționist al noilor tarife impuse de președintele Trump este probabil temporar și a subliniat flexibilitatea în cazul în care condițiile se deteriorează, de exemplu din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Comentariile lui Waller vin după ce Fed a menținut ratele neschimbate pentru a patra reuniune consecutivă, comitetul fiind divizat: șapte membri nu prevăd reduceri în acest an, în timp ce proiecția mediană indică în continuare două reduceri până la sfârșitul anului. Performanța sectorială a S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US100 (interval zilnic) Contractele futures pe indicele Nasdaq sunt în creștere cu 0,2% la jumătate de oră după deschiderea sesiunii. Indicele a câștigat aproape 2% astăzi. Cotația indicelui testează în prezent nivelul cheie de rezistență de 22.098, care marchează maximul de acum două zile. O depășire a acestui nivel ar putea declanșa o mișcare puternică ascendentă, împingând potențial indicele către noi maxime (maximul istoric la 22.329) după scăderile înregistrate la începutul acestei săptămâni. Cu toate acestea, incertitudinea și riscurile cauzate de potențialele evoluții legate de situația dintre Israel și Iran și de războiul comercial dintre SUA și China rămân. În plus, reticența de a menține pozițiile peste weekend ar putea afecta indicele. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile Accenture (ACN.US) scad cu 7,2% după publicarea rezultatelor mixte pentru al treilea trimestru și a previziunilor prudente privind veniturile pentru acest an. Veniturile din trimestrul al treilea au depășit ușor așteptările (17,7 miliarde USD față de estimările de 17,32 miliarde USD), dar rezervările au scăzut cu 6,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Acțiunile Capricor Therapeutics (CAPR) s-au prăbușit cu 20% după ce s-a aflat că Nicole Verdun, oficialul cheie al FDA care supraveghează aprobarea medicamentelor Capricor, a fost suspendată din funcție.

Acțiunile GMS Inc. (GMS.US) au crescut cu 30% după ce un raport privind o potențială ofertă de achiziție de 5 miliarde de dolari din partea Home Depot a stârnit optimism. Dacă oferta se concretizează, ar putea fi cea mai mare creștere a prețului GMS din istorie.

Acțiunile Circle Internet Group (CIG.US) s-au apreciat cu 15%, după o creștere de 34% în ziua precedentă, în urma adoptării de către Senatul SUA a unui proiect de lege privind reglementarea monedelor stabile. Acțiunile sunt acum cu peste 540% mai sus față de prețul de la IPO.

