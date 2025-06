Deschiderea sesiunii din SUA: Datele economice mai slabe alimentează așteptările privind reducerea ratelor (04.06.2025)

Investitorii de pe Wall Street sunt precauți și optimiști, reacționând la o combinație de date economice mai slabe decât se așteptau și de speranțe reînnoite privind două reduceri ale ratei dobânzii până la sfârșitul anului 2025. Indicii majori se tranzacționează ân verde(S&P500: +0,18%, Nasdaq: +0,2%, DJIA: +0,2%), în timp ce indicele companiilor cu capitalizare mică înregistrează performanțe slabe din cauza perspectivelor descurajante din ultimele rapoarte ISM (Russell 2000: 0,13%). Adăugând la sentimentul de precauție, raportul ADP privind ocuparea forței de muncă a arătat o încetinire bruscă a creării de locuri de muncă. Doar 37.000 de noi locuri de muncă în sectorul privat au fost adăugate în luna mai - cu mult sub cifra de 110.000 estimată și cu aproape 50% mai mici decât cifra din aprilie. Acest lucru semnalează slăbirea activității de angajare pe fondul unei creșteri economice incerte. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Între timp, indicele ISM privind sectorul serviciilor a indicat, de asemenea, o răcire a economiei. Indicele a scăzut la 49,9 în mai, sub nivelul așteptat de 52, indicând o contracție în sectorul serviciilor. Presiunile asupra prețurilor continuă să crească, în mare parte din cauza așteptărilor neliniștitoare privind tarifele. Împreună, aceste date au crescut pariurile pieței că Rezerva Federală ar putea interveni cu reduceri ale ratei dobânzii pentru a evita o posibilă recesiune. Acest sentiment se regăsește pe piețele de obligațiuni, unde randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani a scăzut cu 1,6%. US2000 (interval zilnic) Acțiunile cu capitalizare mică sunt sub presiune astăzi, afectate de datele dezamăgitoare ISM. Russell 2000 este singurul indice major în teritoriul negativ, reflectând îngrijorarea investitorilor cu privire la perspectivele economice ale companiilor mici. În ciuda unui început puternic al zilei, indicele nu a reușit să își mențină câștigurile și a alunecat înapoi la nivelul de 2.100 - un punct de rezistență cheie testat anterior la sfârșitul lunii martie și mijlocul lunii mai. Presiunile continue asupra prețurilor de producție și incertitudinea legată de tarifele vamale afectează puternic întreprinderile mici. Aceste obstacole sunt acum reflectate din punct de vedere tehnic, mediile mobile exponențiale (EMA) ale indicelui dând semne de aplatizare - un indicator al slăbirii impulsului. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile AnaptysBio au scăzut cu 12%, în ciuda câștigurilor înregistrate înainte de deschiderea sesiunii, alimentate de vestea că datele studiului de fază 2b au arătat că medicamentul său, rosnilimab, a avut o eficacitate asemănătoare JAK în poliartrita reumatoidă moderată până la severă. Pacienții au obținut o activitate scăzută a bolii, remisie pe CDAI și răspunsuri ACR70 pe parcursul a șase luni, efectele durând două luni după întreruperea tratamentului.

Chart Industries (GTLS.US) și Flowserve (FLS.US) au convenit asupra unei fuziuni pe bază de acțiuni, evaluând compania combinată la ~ 19 miliarde USD. Deținătorii Chart vor primi 3,165 acțiuni Flowserve per acțiune deținută și vor deține 53,5% din firma rezultată în urma fuziunii. Tranzacția promite sinergii în valoare de 300 de milioane de dolari și o creștere a EPS în primul an, iar încheierea este așteptată în al patrulea trimestru. Cu toate acestea, ambele acțiuni pierd în prezent aproximativ 4%.

Couchbase a crescut cu 4,3 %, deși a emis o perspectivă destul de prudentă pentru al doilea trimestru, în ciuda rezultatelor solide din primul trimestru. Veniturile anuale recurente au crescut cu 21% până la 252,1 milioane de dolari, depășind estimările și fiind determinate de adoptarea cloud-ului Capella și de câștigurile strategice. În timp ce veniturile și câștigurile din Q1 au depășit previziunile, orientarea pentru veniturile din Q2 a fost defensivă, reflectând prudența pe fondul incertitudinii macro.

Acțiunile Guidewire (GWRE.US) au crescut cu 19% după creșterea estimărilor privind veniturile pentru întregul an, datorită migrării puternice în cloud, noilor contracte și gestionării costurilor. Veniturile din al treilea trimestru au crescut cu 22% față de anul precedent, ajungând la 293,5 milioane de dolari, iar EPS ajustat a depășit așteptările cu 0.88 USD față de 0,46 USD. Analiștii au lăudat creșterea cotei de piață în rândul marilor transportatori și au ridicat țintele de preț pe fondul unui proces de vânzări solid.

Acțiunile Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) au crescut cu 0,3% în urma rezultatelor din al doilea trimestru, care au depășit așteptările cu o soliditate generalizată. Veniturile au crescut cu 5,9%, ajungând la 7,63 miliarde de dolari, datorită creșterii solide înregistrate de servere (+5,6%), cloud hibrid (+13%) și Intelligent Edge (+7%). Compania a majorat limita inferioară a previziunilor EPS pentru întregul an și estimează o creștere continuă a veniturilor de 7-9% în monedă constantă. În ciuda veniturilor modeste legate de inteligența artificială și a orientărilor mixte, analiștii au remarcat o execuție îmbunătățită a serverelor și o performanță solidă a marjei, EPS-ul din Q2 depășind consensul la 0,38 USD față de 0,33 USD preconizat.

Acțiunile Snowflake (SNOW.US) au crescut cu 0,5% înainte de deschidere sesiunii, după ce evenimentul Summit a prezentat o foaie de parcurs robustă pentru produsele bazate pe inteligența artificială, inclusiv progrese în domeniul analizei de bază, suport pentru volumele de lucru nestructurate și capabilități accelerate de inteligență artificială. Analiștii au remarcat interesul puternic al întreprinderilor, strategiile simplificate de lansare pe piață și impulsul angajărilor ca semne ale unei creșteri durabile. Aceștia au fost, de asemenea, pozitivi cu privire la întregul ciclu de investiții în date.

