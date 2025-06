Deschiderea sesiunii din SUA: Euforie pe Wall Street după datele CPI și potențialul acord între SUA și China 🔎🖋️

Wall Street înregistrează creșteri la începutul sesiunii de tranzacționare, cu un sentiment clar de apetit pentru risc pe piața. La începutul zilei, contractele futures pe indici americani au înregistrat ușoare pierderi după câștigurile de ieri, dar au urmat rapid o revenire. Primul impuls optimist a venit de la Casa Albă, când Trump a confirmat un acord comercial între SUA și China, rezultatul a două zile de negocieri care au început luni. Ulterior, au fost publicate datele privind inflația CPI din SUA. Valorile mai mici decât cele așteptate au liniștit investitorii, iar impactul războiului comercial asupra presiunilor asupra prețurilor a părut să fie mai puțin semnificativ. Raportul CPI Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Datele de astăzi privind inflația din SUA au surprins pozitiv piața — inflația CPI în luna mai a crescut cu doar 0,1% MoM (față de 0,2% cât se aștepta), în timp ce inflația CPI de bază a crescut, de asemenea, cu un modest 0,1%, sub prognoza de 0,3%. Acest lucru sugerează că presiunile inflaționiste din SUA se reduc, ceea ce ar putea diminua probabilitatea unor noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed. Acordul SUA-China În același timp, piețele au reacționat puternic la știrile privind negocierile comerciale dintre SUA și China. Donald Trump a anunțat un acord preliminar, care trebuie încă aprobat de președintele Chinei. În conformitate cu acordul, SUA vor impune tarife de 55%, în timp ce China va aplica tarife de 10%, Beijingul acceptând livrări anticipate de metale rare. Trump a descris relația ca fiind „excelentă”. Tarifele și termenii acordului pot afecta sentimentul față de piețele asiatice și dolarul american. US2000 (interval H1) Indicele companiilor cu capitalizare mică atrage din nou atenția investitorilor. US2000 a crescut cu 0,55% la începutul sesiunii de astăzi. Puterea relativă a indicelui este determinată de datele optimiste CPI și de relaxarea tensiunilor dintre SUA și China. Companiile mai mici sunt mai sensibile la perturbările globale, ratele ridicate ale dobânzilor și riscurile de recesiune, iar știrile de astăzi reduc probabilitatea unor astfel de scenarii. Sursa: xStation 5 US100 a crescut cu aproximativ 300 de puncte (+0,5%) după publicarea datelor privind inflația, care au fost mai bune decât se aștepta. După o scurtă creștere până la nivelul de 22.088, care servește drept punct de rezistență cheie, indicele și-a inversat cursul și s-a depreciat după deschiderea bursei din New York. US100 (interval M30) Sursa: xStation 5 Știri despre companii Acțiunile Chewy (CHWY.US) au scăzut cu 7,7% miercuri, după ce compania a raportat o marjă brută și un flux de numerar disponibil mai slabe decât se aștepta. În plus, obiectivul de vânzări pe întreg anul, reiterat de companie, a dezamăgit piața. Investitorii sunt îngrijorați că, pe fondul încetinirii consumului, cheltuielile pentru produse destinate animalelor de companie ar putea crește mai lent decât se anticipa anterior. Prețul acțiunilor Dave & Buster's (PLAY.US) a câștigat astăzi 5%, în ciuda rezultatelor mixte din primul trimestru. Compania a raportat o ușoară creștere a veniturilor, o pierdere semnificativă a EPS și o scădere de 8,3% a vânzărilor comparabile. Conducerea a reafirmat strategia „înapoi la baze” și orientările pentru întregul an 2025, planificând să mențină cheltuielile de capital sub 220 de milioane de dolari, costurile de deschidere în jur de 20 de milioane de dolari și cheltuielile cu dobânzile între 130 și 140 de milioane de dolari. GitLab (GTLB.US) a scăzut cu 13%, în urma orientărilor dezamăgitoare pentru trimestrul al doilea și pentru întregul an. Compania se așteaptă la un EPS pentru trimestrul al doilea de 0,16-0,17 dolari și venituri de 226-227 milioane dolari, ușor sub așteptările pieței. Perspectivele pentru întregul an au fost menținute: EPS de 0,74-0,75 dolari (peste consens) și venituri de 936-942 milioane dolari, ușor sub estimările analiștilor. GameStop (GME.US) a încheiat ziua în scădere cu 4%, după ce a înregistrat rezultate mixte pentru primul trimestru. În timp ce veniturile au scăzut cu 16,9% față de anul precedent, compania a înregistrat un profit net de 44,8 milioane de dolari, comparativ cu o pierdere de 32,3 milioane de dolari în urmă cu un an. EPS a fost de 0,17 dolari, mult peste consens (0,04 dolari) și mult îmbunătățit față de pierderea de 0,12 dolari pe acțiune din anul precedent.

