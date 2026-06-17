Deschiderea sesiunii din SUA: În așteptarea lui Warsh

Indicele S&P 500 a deschis în ușoară creștere (+0,1%), în timp ce NASDAQ a înregistrat câștiguri mai semnificative (+0,6%), determinate în mare parte de o revenire a acțiunilor din sectorul semiconductorilor, după scăderile de ieri. Prețurile petrolului Brent se stabilizează în jurul valorii de 79,50 USD, iar perechea EUR/USD se tranzacționează la 1,16. Piața așteaptă cu nerăbdare prima ședință a FOMC din mandatul președintelui Warsh, atenția fiind îndreptată în principal asupra proiecțiilor privind rata dobânzii (Dot Plot) și asupra conferinței de presă ulterioare.

Graficul 1: Dashboard Nasdaq 100 (17.06.2026)

Sursa: XTB Research, 17.06.2026

Geopolitică

Între timp, președintele Trump continuă să facă declarații contradictorii cu privire la acordul cu Iranul. La summitul G7 de la Evian, Franța, el a sugerat, pe de o parte, că Strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă în decurs de o zi sau două, afirmând, pe de altă parte, că actualul memorandum nu constituie un acord definitiv și avertizând că, dacă „nu-i place ce vede”, va „ataca (Iranul) din nou”. Deocamdată, piețele par să nu țină cont de retorica sa.

Ceremonia de semnare este programată pentru vineri. O restabilire concretă a traficului maritim prin strâmtoare ar constitui un catalizator major; în ciuda asigurărilor Casei Albe, investitorii rămân sceptici cu privire la încheierea definitivă a conflictului SUA-Iran.

Politica monetară

Toate semnalele indică menținerea ratelor dobânzilor la nivelul actual, întrucât orice abatere de la o pauză ar fi considerată un eveniment senzațional pe piață. Ședința va fi condusă de noul președinte, Kevin Warsh. Deși, în urma schimbării conducerii, se anticipa pe scară largă un ciclu dinamic de reduceri ale ratelor dobânzilor, aceste așteptări s-au temperat semnificativ. Cu toate acestea, se preconizează o orientare către un ton mai “dovish”, ceea ce ar putea tempera așteptările privind noi majorări ale ratelor dobânzilor în SUA.

Graficul „Dot Plot” va fi esențial. În cazul în care ar apărea o discrepanță semnificativă între retorica lui Warsh și proiecțiile reale ale Comitetului, piața ar putea ignora discursul președintelui, punând la îndoială capacitatea acestuia de a construi un consens în rândul factorilor de decizie. Într-un astfel de scenariu, dolarul american ar putea recupera pierderile recente, mai ales pe măsură ce convingerea privind o înăsprire monetară suplimentară din partea BCE se estompează.

Analiza sectorială

Sectorul semiconductorilor se redresează, condus de Applied Materials (+8,9%) în urma anunțării parteneriatului cu EssilorLuxottica pentru dezvoltarea de ochelari de înaltă tehnologie bazate pe realitate augmentată (AR) și inteligență artificială (AI). Compania beneficiază, de asemenea, de revizuirea în sens ascendent a țintelor de preț de către analiști. Creșterile similare înregistrate de companii din același sector, precum Lam Research și ASML, sugerează că optimismul este generalizat la nivelul sectorului.

În schimb, firmele mature de software, precum Adobe, Cognizant și Workday, înregistrează performanțe slabe. Investitorii instituționali manifestă un scepticism crescut față de modelele de afaceri SaaS (Software as a Service). Această slăbiciune poate fi atribuită și „cosmetizării” de la sfârșitul trimestrului, pe măsură ce fondurile renunță la titlurile cu performanțe slabe pentru a-și rafina portofoliile înainte de închiderea trimestrului doi.

Graficul 2: Acțiunile cu cele mai mari creșteri și scăderi din indicele Nasdaq 100 (17.06.2026

Sursa: Bloomberg, 17.06.2026

Graficul 3: Harta sectorială pentru Nasdaq 100 (17.06.2026

Sursa: XTB Research, 17.06.2026

Analiză tehnică

Graficul 4: US100 [interval zilnic] (14.10.2025 - 17.06.2026)

Sursă: xStation, 17.06.2026

După o retragere mai profundă către nivelul retragerii Fibonacci de 23,6%, indicele și-a reluat tendința ascendentă pe termen mediu, depășind din nou pragul de 30.000. Media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de perioade, situată în apropierea nivelului de 28.600, servește drept suport cheie; atâta timp cât evoluția prețului rămâne peste acest nivel, orice retragere ar trebui privită ca o corecție în cadrul unei tendințe ascendente dominante.

Indicele RSI se situează în prezent în apropierea nivelului de 50, reflectând lipsa unei tendințe direcționale clare, în timp ce indicatorul MACD rămâne pe un semnal de vânzare, indicând faptul că impulsul ascendent anterior este în scădere.

Știri corporative