Deschiderea sesiunii din SUA: Indicele S&P 500 crește pe fondul unei inflații PPI mai moderate 🔼 Acțiunile din sectorul memoriei de stocare scad, PayPal înregistrează o creștere de 15%

Indicii de pe Wall Street înregistrează o ușoară creștere după deschiderea ședinței de miercuri, susținuți de creșterile înregistrate de cele mai mari companii din sectorul tehnologic și de noi semne că presiunea inflaționistă din SUA se atenuează. S&P 500 a crescut cu aproximativ 0,4%, Nasdaq Composite a înregistrat un avans de 0,2%, iar Dow Jones a crescut cu aproximativ 0,1%. Sentimentul pieței s-a îmbunătățit în urma datelor privind indicele prețurilor de producție (PPI) mai slabe decât se aștepta și a comentariilor președintelui Fed din New York, John Williams, care a subliniat perspectivele tot mai mari pentru o scădere suplimentară a inflației. Cu toate acestea, amploarea creșterii rămâne limitată de o nouă majorare a prețurilor petrolului, în urma noilor atacuri ale SUA asupra unor ținte din Iran. În comparație cu contractele futures pe Nasdaq 100, care sunt afectate de pierderile înregistrate de acțiunile producătorilor de cipuri de memorie, contractele futures pe S&P 500 înregistrează o performanță semnificativ mai bună.

Tesla crește cu aproximativ 2%, în timp ce Amazon, Apple, Microsoft și Alphabet înregistrează creșteri de peste 1%, susținând piața în ansamblu.

Indicele prețurilor de producție din SUA a scăzut cu 0,3% față de luna precedentă în iunie, comparativ cu așteptările care indicau o valoare neschimbată, consolidând semnalul transmis de raportul CPI publicat ieri, care a arătat date mai moderate decât se aștepta.

Probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Fed în iulie a scăzut la 17% de la 42% cu o zi înainte, deși piețele încă consideră posibilă o astfel de măsură în septembrie.

Investitorii au reacționat pozitiv la comentariile lui John Williams, potrivit cărora inflația ar fi atins deja nivelul maxim și ar trebui să scadă treptat în următoarele trimestre.

Petrolul WTI crește cu aproximativ 1%, depășind pragul de 80 de dolari pe baril, în timp ce Brentul înregistrează o creștere de aproximativ 0,6% și se menține peste nivelul de 85 de dolari, în urma unor noi atacuri ale SUA asupra Iranului.

Acțiunile BlackRock au înregistrat o creștere de peste 6% după ce administratorul de active a raportat rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta.

În ciuda îmbunătățirii datelor privind inflația, piața rămâne concentrată pe prețurile ridicate ale petrolului și pe potențiala presiune inflaționistă asociată cu boom-ul investițiilor în AI.

Graficul US500 (interval zilnic)

Contractul crește astăzi până la aproape 7.620 de puncte, apropiindu-se de zona maximului istoric, în ciuda unei corecții la unele acțiuni din sectorul tehnologic. Nivelul cheie de suport rămâne media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile, situată în apropierea valorii de 7.500 de puncte, în timp ce EMA pe 200 de zile se află aproape de pragul de 7.000 de puncte. O depășire a nivelului de 7.700 de puncte ar fi crucială pentru speculatorii optimisti și ar putea deschide calea către nivelul de 8.000 de puncte.

Sursa: xStation5

Deschiderea sesiunii din SUA – grafice

La începutul sesiunii, PayPal se află în fruntea câștigătorilor din indicele Nasdaq 100, în urma unor informații privind o posibilă ofertă de preluare din partea Stripe și a firmei de capital privat Advent. Adobe, Workday și Strategy se numără, de asemenea, printre cele mai performante companii, în timp ce firmele din sectorul semiconductorilor domină lista pierzătorilor, printre acestea numărându-se Sandisk, Marvell, Western Digital și Micron, ceea ce sugerează o oarecare lichidare a profiturilor după puternica creștere a sectorului, impulsionată de AI. În ciuda slăbiciunii înregistrate de anumite acțiuni din sectorul memoriilor și al cipurilor, sentimentul general față de sectorul tehnologic rămâne pozitiv

Sursa: XTB Research

Harta sectorială a indicelui Dow Jones Industrial Average arată un avantaj clar al acțiunilor în creștere, câștigurile fiind conduse în principal de cele mai mari companii din domeniul tehnologiei și comunicațiilor, printre care Apple, Microsoft, Alphabet și Amazon. JPMorgan și Merck înregistrează, de asemenea, performanțe bune, în timp ce UnitedHealth, Visa, Coca-Cola și Cisco se numără printre acțiunile care afectează negativ indicele. Imaginea de ansamblu a pieței rămâne moderat optimistă, capitalul fiind concentrat în principal în cele mai mari companii din domeniul tehnologiei și în sectoarele legate de digitalizare

Sursa: XTB Research

Știri despre companii

PayPal (PYPL.US): Acțiunile platformei de plăți digitale au crescut cu aproape 16% după ce Reuters a anunțat că Stripe și firma de capital privat Advent au depus o ofertă de preluare în valoare de 53 de miliarde de dolari. Prețul propus este de 60,50 dolari pe acțiune. Potrivit surselor, oferta a fost depusă la începutul acestei luni.

Johnson & Johnson (JNJ.US): Acțiunile au scăzut cu peste 1% în tranzacțiile din presesiune, în ciuda unor rezultate mai bune decât se aștepta pentru al doilea trimestru. J&J a raportat un profit ajustat pe acțiune de 2,90 dolari, comparativ cu prognoza de 2,85 dolari. Veniturile au atins 25,31 miliarde de dolari, depășind estimarea consensuală de 25,05 miliarde de dolari.

Alibaba (BABA.US): ADR-urile Alibaba cotate în SUA au crescut cu aproximativ 5% în urma informațiilor conform cărora modelul său de AI Qwen va fi integrat în Apple Intelligence în China. Informația a fost relatată de mass-media de stat chineză. Piața a considerat această evoluție ca un impuls potențial important pentru poziția Alibaba în ecosistemul intern de inteligență artificială din China.

Sectorul semiconductorilor: Producătorii de cipuri au înregistrat creșteri la începutul sesiunii, în timp ce ETF-ul VanEck Semiconductor (SMH) a câștigat aproximativ 1,2%. ASML a condus avansul, crescând cu 3% după ce și-a revizuit în sus previziunile privind vânzările pentru a doua oară în acest an. Intel și Lam Research au înregistrat, de asemenea, creșteri de peste 3%, confirmând o îmbunătățire generală a sentimentului în întregul sector.

Acțiunile PayPal (interval zilnic)

Acțiunile PayPal se tranzacționează din nou peste media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile, marcată de linia roșie, dar o inversare a tendinței pe termen lung ar necesita o depășire a limitei superioare a canalului descendent multianual. O depășire a pragului de 60 de dolari ar putea face un astfel de scenariu mai probabil, în timp ce o scădere sub pragul de 50 de dolari pe acțiune ar putea semnala că speculatorii pesimiști recâștigă controlul și ar putea implica, de asemenea, că preluarea nu se va concretiza. Tranzacția propusă evaluează compania la o primă de aproximativ 10% față de prețul actual al acțiunilor

Sursa: xStation5